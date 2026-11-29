Na tle wielkiego pozbawionego okien bloku wyglądającego jak przewrócony klocek uwijają się robotnicy. Od rana na placu budowy nowego centrum danych chińskiej firmy Gaw Capital słychać koparki i dźwigi. Nagle za płotem rozlegają się okrzyki: „wody!”, „wody!”, a tłum ludzi z pustymi butelkami i kanistrami próbuje wedrzeć się na teren robót.

Tak wyglądał któryś już z kolei protest mieszkańców indonezyjskiej wyspy Batam. Władze kraju postanowiły uczynić z niej cyfrowy hub i łącznie zatwierdziły budowę dziesięciu centrów danych AI. Dwa z nich już działają, a trzecie jest w trakcie budowy. Problem w tym, że wraz z ich powstaniem lokalnym mieszkańcom zaczęło brakować wody, którą centra pochłaniają w ogromnych ilościach, by chłodzić potężne serwery. „Przez ostatnie trzy miesiące z naszych kranów nie popłynęła ani jedna kropla. Nasze zaopatrzenie w wodę działało niezawodnie, dopóki nie pojawiły się centra danych” – mówi w rozmowie z BBC jedna z protestujących. Jak dodaje, w zamian otrzymują w cysternach „brudną, mętną i śmierdzącą wodę”. Podobne problemy i sprzeciw wobec centrów danych pojawia się na całym świecie. Dopóki jednak trwa boom na AI napędzany chińsko-amerykańską rywalizacją, zapotrzebowanie na nie będzie tylko rosło.