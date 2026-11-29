Gra składa się z trzech podstawowych modułów – kampanii przeznaczonej dla samodzielnego gracza, trybu multiplayer przygotowanego z myślą o rozgrywkach sieciowych, wreszcie tak zwanego DMZ, czyli „strzelaniny z elementami ekstrakcji”.

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Kampania oszałamia rozmachem wizualnym oraz intensywnym tempem, upodabniając się do wysokobudżetowych hollywoodzkich produkcji. Korea Północna rozpoczyna pełnoskalową inwazję na swoją sąsiadkę z południa, co stanowi zagrożenie dla stabilności świata i zmusza inne kraje do interwencji. Gracz obserwuje te wydarzenia oczami szeregowego Parka Hyun-Juna. Śledzi losy kapitana Price’a, który tym razem jako zbieg poluje na tajemniczego prowokatora, odwiedzając między innymi Nowy Jork, Bombaj i Paryż. Na multiplayer składa się dwanaście map, na których walczy się w sześcioosobowych oddziałach. Tempo jest szybkie, efekty specjalne doskonałe, a nowe tryby zabawy, choćby Inflation, Hijack czy Collateral, sprawdzają się całkiem przyzwoicie. Perłą w koronie jest oczywiście DMZ, który przenosi graczy do fikcyjnego koreańskiego miasta Hajin, gdzie – samotnie lub w drużynie – wykonują powierzone zadania, zbierają zaawansowane technologie militarne i walczą z przeciwnikami (sterowanymi tak przez innych graczy, jak i sztuczną inteligencję). Kto grał w „Escape from Tarkov”, szybko się tutaj odnajdzie.

„Call of Duty: Modern Warfare 4” spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Kilka poprzednich odsłon serii – mimo technicznej maestrii – rozczarowywało nietrafionymi pomysłami. Tu wszystko wydaje się takie, jakie być powinno. A więc efektowne i wciągające. Warte każdej zapłaconej przez gracza złotówki…