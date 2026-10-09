Powstanie film oparty na grze „Cyberpunk 2077”. Główną gwiazdą produkcji CD Projekt Red był Keanu Reeves
Producentem filmu będzie Lorenzo di Bonaventura, znany przede wszystkim z produkcji filmów z serii „Transformers” i „G.I. Joe”. W produkcję zaangażowane będzie również studio CD Projekt Red, wielokrotnie nagradzany polski twórca gier wideo i właściciel praw do serii.
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Na razie nie wiadomo, kto zagra w filmie opartym na „Cyberpunk 2077”. Nie podano również informacji na temat scenarzystów i reżyserów związanych z projektem.
Nie wiadomo też jeszcze, czy film będzie wierną adaptacją tytułowej gry wideo z 2020 r., czy historią osadzoną w uniwersum Cyberpunk.
Informację na temat filmu potwierdził za pośrednictwem portalu X współzałożyciel CD Projekt Red, Michał Nowakowski.
„Jesteśmy podekscytowani współpracą z Paramountem jako przyszłym partnerem, który podziela nasze twórcze ambicje związane z serią »Cyberpunk«. Z niecierpliwością czekamy na możliwość podzielenia się dalszymi szczegółami w odpowiednim czasie” – napisał.
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Amerykańska wytwórnia filmowa Paramount Pictures, jak zauważa serwis Deadline, w ostatnim czasie mocno stawia na adaptacje popularnych gier wideo, a „Cyberpunk 2077” jest jedną z kilku planowanych adaptacji. Już 16 października odbędzie się premiera adaptacji „Street Fighter”, którą studio współprodukuje wraz z Legendary.
Paramount wyprodukuje również film oparty na serii „Call of Duty”, którego scenariusz napisał Taylor Sheridan, a reżyserem i współautorem scenariusza jest Peter Berg.
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„Cyberpunk 2077” to gra wydana w 2020 r. Jej akcja toczy się w fikcyjnej cyberpunkowej metropolii Night City w Kalifornii, w dystopijnym uniwersum Cyberpunka. Akcja przedstawiona została z perspektywy pierwszej osoby.
W „Cyberpunk 2077” gracz wciela się w V – najemnika, którego świadomość zaczyna być nadpisywana przez engram legendarnego rockmana i terrorysty Johnny’ego Silverhanda.
Gra „Cyberpunk 2077”, jak podaje serwis Deadline, sprzedała się w nakładzie ponad 40 mln egzemplarzy na całym świecie, a dodatek do niej, „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty”, sprzedał się w nakładzie 15 mln egzemplarzy.
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