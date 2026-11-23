Adin, dwa, tri... – to odliczanie na przełomie lat 80. i 90. znał niemal każdy w Europie Środkowo-Wschodniej. Dokument „Kaszpirowski” w reżyserii Łukasza Konopy przypomina fenomen Anatolija Kaszpirowskiego, charyzmatycznego lekarza i hipnotyzera, podczas którego telewizyjnych seansów pustoszały ulice, a miliony ludzi wierzyły, że potrafi on wyleczyć niemal wszystko – od wypadających włosów po nowotwory. Twórcom filmu udało się wielokrotnie spotkać z bohaterem w ostatnich latach jego życia. Na tle rozpadającego się imperium sowieckiego obraz pokazuje nie tylko samą postać kontrowersyjnego uzdrowiciela, ale przede wszystkim zbiorową potrzebę nadziei, pewności i autorytetu w czasach wielkiego chaosu. Dokument będzie można zobaczyć w Kinotece dwukrotnie: w sobotę 28 listopada 2026 roku o godzinie 20:00 oraz w niedzielę 29 listopada o godzinie 16:00.

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„Sztuka oszustwa” Foto: Filip Drożdż

„Sztuka oszustwa” Foto: Filip Drożdż

Drugą propozycją jest premiera serialu dokumentalnego HBO Original „Sztuka oszustwa” w reżyserii Tomasza Bardorscha i Agnieszki Szwajgier. Produkcja odsłania kulisy głośnej sprawy Joanny Segelström – wpływowej marszandki oskarżanej o stworzenie jednej z największych piramid finansowych na europejskim rynku dzieł sztuki. Przez lata budowała ona wizerunek elitarnej ekspertki i zaufanej doradczyni biznesowej, obiecując inwestorom zawrotne zyski, co ostatecznie miało narazić setki osób na ogromne straty finansowe. Twórcy serialu szukają odpowiedzi na kluczowe pytanie o to, w jaki sposób udało jej się uśpić czujność tylu ludzi i zbudować tak potężne zaufanie. Premierowy seans odbędzie się w środę 25 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 w Kinotece.

3. BNP Paribas Warsaw SerialCon odbędzie się w dniach 25–29 listopada 2026 roku w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Szczegółowy program i bilety: www.warsawserialcon.pl

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