Sławna książka wyprzedziła w plebiscycie „Le Monde” najbardziej znane dzieła Prousta, Kafki czy Hemingwaya. Wyniki słynnego francuskiego rankingu przypomina portal chillizet.pl.

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Jak powstała lista „100 książek XX wieku”? Połączenie głosów krytyków i czytelników

Słynny ranking „100 książek XX wieku” opublikowano 15 października 1999 r. Powstał on we współpracy redakcji „Le Monde” z francuską siecią księgarń. Wyróżnia go fakt, że o kształcie listy nie decydowali wyłącznie krytycy, lecz także czytelnicy.

W celu wyłonienia 100 najlepszych książek dziennikarze i literaturoznawcy wstępnie wytypowali pulę 200 dzieł, które ich zdaniem szczególnie zasługiwały na uwagę. Następnie odbyło się głosowanie, w którym wzięło udział 17 tys. Francuzów. Spośród 200 propozycji wybrano finałową setkę.

„Obcy” Alberta Camusa wyprzedził słynne dzieła literatury

Zwycięzca plebiscytu, „Obcy” Alberta Camusa, zdobył 4225 głosów, wyprzedzając pozostałe dzieła światowej literatury. Najsłynniejsza obok „Dżumy” powieść francuskiego pisarza stała się bestsellerem.

Wydana w 1942 r. książka opowiada historię Meursaulta, młodego francuskiego urzędnika wiodącego życie pozbawione emocji. Choć powieść jest stosunkowo krótka, stawia kluczowe pytania dotyczące ludzkiej egzystencji i wciąż pozostaje aktualna. Koncentruje się wokół poczucia wyobcowania bohatera i skłania do przemyśleń.

Pierwsza dziesiątka rankingu „100 książek XX wieku”

Na szczycie opublikowanego w 1999 r. zestawienia „Le Monde” dominuje klasyka literatury francuskiej i światowej pierwszej połowy XX wieku. Pierwsza dziesiątka rankingu przedstawia się następująco:

„Obcy” – Albert Camus (1942),

„W poszukiwaniu straconego czasu” – Marcel Proust (1913–1927),

„Proces” – Franz Kafka (1925),

„Mały Książę” – Antoine de Saint-Exupéry (1943),

„Dola człowiecza” – André Malraux (1933),

„Podróż do kresu nocy” – Louis-Ferdinand Céline (1932),

„Grona gniewu” – John Steinbeck (1939),

„Komu bije dzwon” – Ernest Hemingway (1940),

„Mój przyjaciel Meaulnes” – Alain-Fournier (1913),

„Piana dni” – Boris Vian (1947).

Najlepsze książki XXI wieku

Ranking „Le Monde” został opublikowany na przełomie wieków. Od tego czasu pojawiło się wiele nowych zestawień obejmujących najlepsze książki XXI w. Można wśród nich wymienić ranking 100 najlepszych powieści ostatnich 25 lat według „The New York Times Book Review”. W jego czołówce są tytuły takie, jak: 1. „Genialna przyjaciółka” (2011) – Elena Ferrante, 2. „Ciepło innych słońc” (2010) – Isabel Wilkerson, 3. „W komnatach Wolf Hall” (2009) – Hilary Mantel, 4. "Znany świat” (2003) – Edward P. Jones, 5. „Korekty” (2001) – Jonathan Franzen.

Z kolei na pierwszym miejscu listy 100 najlepszych dzieł literackich XXI wieku magazynu „The Guardian” znalazła się książka „W komnatach Wolf Hall” autorstwa Hilary Mantel. Na liście znaleźć można również m.in. „Nie opuszczaj mnie” Kazuo Ishiguro czy „Genialną przyjaciółkę” Eleny Ferrante. Na 75. miejscu uplasowała się książka Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych”.