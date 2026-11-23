Serial pozwala rozwinąć wiele wątków i zagłębić się w dynamikę zarówno związku Kulejów, jak i społeczno-politycznego tła PRL-u. Widzowie 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon będą mieli niezwykłą okazję zobaczyć dwa pierwsze odcinki miniserii „Kulej. Dwie strony medalu” oraz spotkać się z jej twórcami.

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Twórcy i obsada

Reżyserem serialu jest Xawery Żuławski, który razem z Rafałem Lipskim napisał scenariusz. Na ekranie zobaczymy m.in. Tomasza Włosoka, Michalinę Olszańską, Tomasza Kota, Andrzeja Chyrę, Monikę Mikołajczak, Bartosza Gelnera i Konrada Eleryka.

Pokazy serialu odbędą się w przyszły piątek i sobotę w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Później będzie można go oglądać w Telewizji Polsat.

Mili0nerka, Tamcala i nagradzane „Lustrro” – sekcja THE SMART ONES! podczas 3. BNP Paribas Warsaw SerialCon

Seriale tworzone z myślą o mediach społecznościowych, milionowe zasięgi i niezależne produkcje zdobywające międzynarodowe nagrody – tak wygląda nowa era opowiadania odcinkowych historii. W ramach sekcji THE SMART ONES! podczas trzeciej edycji Festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon publiczność zobaczy nagradzany serial internetowy „Lustrro” oraz spotka się z popularnymi twórczyniami internetowymi: Mili0nerką i Tamcalą.

Serial w erze smartfonów

Współczesny serial nie potrzebuje już telewizyjnej ramówki czy serwisu streamingowego, by przyciągnąć rzesze widzów. Nowa generacja twórczyń i twórców buduje własne publiczności, omijając tradycyjny system produkcji i dystrybucji. Ich historie powstają przede wszystkim z myślą o smartfonach, a krótka forma oraz język internetu pozwalają im kreować rozpoznawalne postaci i angażujące uniwersa. Sekcja THE SMART ONES! na BNP Paribas Warsaw SerialCon przygląda się zjawisku zacierania się granic między rolą reżysera, aktora, producenta i influencera, prezentując formaty szybsze, krótsze i dopasowane do nowych nawyków odbiorców.

„Lustrro” – międzynarodowy sukces niezależnej produkcji

W ramach sekcji zobaczymy nagradzany serial internetowy „Lustrro” w reżyserii Uli Zawadzkiej, połączony z rozmową z twórczynią. Produkcja opowiada historię żony, która zaprzyjaźnia się z kochanką męża, aby ratować własne małżeństwo, i – jak podkreśla autorka – dedykowana jest wszystkim kobietom, które doświadczyły zdrady.

Niezależny projekt Uli Zawadzkiej odniósł spektakularny sukces na arenie międzynarodowej, zajmując pierwsze miejsce na świecie w rankingu Web Series World Cup 2025 (spośród ponad czterystu tytułów) oraz zdobywając jedenaście nagród – w tym za najlepszy dramat na LA WebFest i najlepszą reżyserię na Hollywood Series Festival – oraz pięćdziesiąt trzy nominacje.

"Mili0nerka" Foto: BNP Paribas Warsaw SerialCon

Mili0nerka – rodzinne historie, które podbijają internet

Kolejnym punktem programu będzie przeniesienie internetowego uniwersum na duży ekran podczas spotkania z Ireną Mąsior, znaną w sieci jako Mili0nerka. Twórczyni, którą śledzi obecnie niemal pięć milionów fanów, z humorem zamienia obserwacje codzienności w viralowe historie rodzinne z udziałem takich postaci jak Mama Irenka, Brajanusz, Dżaneta czy Babcia.

Podczas wydarzenia publiczność obejrzy wybrane rolki, a rozmowa i sesja pytań pozwolą zajrzeć za kulisy ich powstawania oraz dowiedzieć się, jak zamknąć angażującą, wieloodcinkową opowieść w zaledwie kilkudziesięciu sekundach.

Tamcala Foto: BNP Paribas Warsaw SerialCon

Tamcala – od smartfona do występu na żywo

Na widzki i widzów czeka również spotkanie z aktorką i performerką Marią Siołą, tworzącą w sieci pod pseudonimem Tamcala. W swoich nagraniach artystka łączy absurdalny humor z teatralną ekspresją, budując spójny serial oparty na wyrazistej bohaterce, charakterystycznym ubiorze i wszechobecnej czerwieni jako znaku rozpoznawczym.

Oprócz pokazu wybranych materiałów i rozmowy o tym, co łączy krótkie wideo z klasycznym monologiem aktorskim, na uczestników czeka występ na żywo. Autorski monolog Marii Sioły pozwoli publiczności doświadczyć świata Tamcali bezpośrednio, już poza kadrem smartfona.

Trzecia edycja Festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon odbędzie się w dniach 25–29 listopada w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Bilety na wydarzenia są dostępne na stronie www.warsawserialcon.pl

Patronat „Rzeczpospolitej” i rp.pl