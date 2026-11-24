Jak informuje „Fakt”, w poniedziałek sędziowie Trybunału Konstytucyjnego otrzymali wiadomość od Anny Korwin-Piotrowskiej. Poinformowała w niej, że w czwartek, 26 listopada, o godz. 12 odbędzie się narada poświęcona organizacji pracy oraz zasadom wykonywania obowiązków przez asystentów sędziów.

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W wiadomości Korwin-Piotrowska zobowiązała adresatów do przesłania wykazu wszystkich spraw, nad którymi obecnie pracują. Zestawienie miało zostać przekazane pocztą elektroniczną do 24 listopada 2026 roku, do godz. 12.

„Zobowiązuję wszystkich państwa do stawienia się w Trybunale Konstytucyjnym, wejście do budynku jest zapewnione przez biuro przepustek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Proszę o posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości” – napisała Korwin-Piotrowska.

Sędziowie TK wydali oświadczenie. „Bezprawny zamach na tajemnicę narady”

Na wezwanie zareagowała grupa sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która opublikowała oświadczenie wyrażające sprzeciw wobec podjętych działań.

„Wyrażamy jednoznaczny sprzeciw wobec ingerencji w utrwaloną i szanowaną dotychczas w Trybunale Konstytucyjnym pragmatykę służbową odnoszącą się do współpracy sędziego z asystentami. Próba nakłonienia asystentów sędziów TK do ujawnienia prac nad sprawami pozostającymi w gestii sędziów sprawozdawców, podjęta właśnie w Trybunale Konstytucyjnym, stanowi bezprawny zamach na tajemnicę narady. Żądamy zaniechania wszelkich działań ingerujących w ten fundamentalny aspekt służby sędziowskiej” – wskazano w piśmie przesłanym „Faktowi”.

Pod oświadczeniem podpisało się sześciu sędziów TK: Bogdan Święczkowski, Bartłomiej Sochański, Stanisław Piotrowicz, Wojciech Sych, Rafał Wojciechowski i Jarosław Wyrembak.