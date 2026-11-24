- Wzywanie ambasadora to gest symboliczny, który nie ma specjalnie większego znaczenia. Oczywiście od czasu do czasu tak się robi, aby pokazać stosunek państwa i dezaprobatę wobec tych działań. Znacznie skuteczniejszym działaniem jest zawsze działanie dotkliwe – w tym zakresie działamy na forum UE w kwestii wzmacniania i uszczelniania sankcji. To będzie nasza odpowiedź myślę - tak Szłapka odpowiedział na pytanie o wezwanie ambasadora Rosji do MSZ.

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- W kwestiach dotyczących bezpieczeństwa najważniejsza jest zawsze współpraca. Myślę, że takie są oczekiwania nie tylko rządu wobec prezydenta i opozycji, ale też całego społeczeństwa – mówił też rzecznik pytany na co, w kwestii naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej, liczy rząd jeśli chodzi o opozycję i prezydenta.

31 lipca Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce Gieorgija Michnę w związku z pociskiem, który wówczas naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na terenie miejscowości Tarnawa-Kolonia. Pociskiem tym był pocisk manewrujący Ch-101.

20 listopada nad ranem przestrzeń powietrzną Polski miały naruszyć trzy kolejne pociski tego typu. Z kolei 23 listopada wieczorem w przestrzeni powietrznej Polski pojawił się rosyjski dron.

Szłapkę pytano o zarzuty opozycji dotyczące tego, że dron, który w poniedziałek naruszył polską przestrzeń powietrzną, nie został zestrzelony. - Decyzje zawsze podejmują wojskowi: czy to bezpośrednio piloci (...), czy ich dowódcy w sztabie. To zawsze jest decyzja wojskowych – odparł.

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