Budynek Ocean Financial Centre w Singapurze, w którym mieści się siedziba singapurskiej firmy Megaspeed.
Jak podaje Reuters, Departament ogłosił swoją decyzję o dodaniu firm z Singapuru, Malezji i Tajlandii do listy restrykcyjnej w poniedziałek.
Chiński partner Nvidii, Megaspeed, wobec którego od 2024 r. władze amerykańskie prowadzą dochodzenie w sprawie domniemanego przekierowywania chipów do sztucznej inteligencji do Chin, po wpisaniu na czarną listę będzie musiał starać się o zgodę amerykańskiego Departamentu Handlu na import towarów z USA. I prawdopodobnie teraz tej zgody nie uzyska – ocenia Reuters.
Według portalu finance.yahoo.com akcjonariusze Alibaby mieli złożyć pozew zbiorowy przeciwko firmie w sądzie na Manhattanie, zarzucając jej ukrywanie powiązań z Megaspeed.
Około dwa tygodnie temu opinię publiczną poruszyły informacje, że szef Nvidii Jensen Huang miał romans z byłą dyrektorką Megaspeed Alice Huang, którą władze amerykańskie podejrzewają o szpiegowanie na rzecz Chin. Władze w Pekinie oświadczyły, że oskarżenia o szpiegostwo są bezpodstawne. W następstwie ujawnienia tych informacji Jensen Huang, współzałożyciel i szef Nvidii, został zmuszony do odejścia ze stanowiska. Po 11 dniach w poniedziałek, wrócił na nie wskutek interwencji Donalda Trumpa.
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Druga firma dopisana do listy podmiotów objętych restrykcjami to Apex Enterprise Solutions, singapurska spółka zależna chińskiej platformy handlowej Alibaba. Jak ujawnił dziennik „Financial Times”, Megaspeed wykorzystał swoje powiązania z Alibabą, aby zapewnić sobie status oficjalnego partnera Nvidii w zakresie usług chmurowych. Według informatora Reutersa, Apex zapłacił firmie Megaspeed i innym przedsiębiorstwom około 4,2 mld dolarów jako przedpłatę za wynajem mocy obliczeniowej w Azji Południowo-Wschodniej, a w zamian zabezpieczył część ich aktywów jako zastaw.
Reuters twierdzi, że wpisanie obu firm na czarną listę jest następstwem rosnącej presji na Departament Handlu w związku z postępowaniem w sprawie Megaspeed. 13 listopada szef Departamentu Skarbu (finansów) Scott Bessent publicznie skrytykował fakt, że Departament Handlu nie umieścił tej firmy na tej liście.
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Oprócz Megaspeed International i Apex, na czarną listę w USA wpisano pięć innych firm powiązanych z Megaspeed, w tym jej właściciela, Swiftdata, oraz malezyjską spółkę zależną Speedmatrix.
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