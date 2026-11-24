Jak informuje Rynek Zdrowia, placówka sama wyznaczała stawki za wyżywienie i zakwaterowanie, wyższe niż maksymalna wysokość takich opłat ustalona w ustawie. Różnicę pokrywali pacjenci lub ich bliscy. W zamian za dopłatę pacjenci nie otrzymywali żadnych dodatkowych usług.

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Osobna umowa nie pozwala na przekroczenie limitu opłat

Maksymalną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie określa art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 proc. najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 proc. miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

W tym przypadku podmiot leczniczy próbował obejść przepisy, zawierając z pacjentami lub ich bliskimi umowy, na podstawie których pobierał dodatkowe, comiesięczne opłaty. Rzecznik Praw Pacjenta uznał tę praktykę za niezgodną z prawem. Podmiot zaskarżył jego decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jednak ten oddalił skargę.

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Kiedy placówka może pobrać opłatę za dodatkową usługę?

Jak podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, placówka nie może ominąć tego limitu, zawierając dodatkową umowę. Jeśli zakład oferuje usługę wykraczającą poza standardowe świadczenia, musi jasno określić jej zakres i cenę.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 października 2026 r. potwierdził, że placówka powinna wykazać, co konkretny pacjent zamówił i jaką usługę otrzymał, a jej koszt udokumentować rachunkami. W tym przypadku placówka nie tylko nie wykazała, jakie usługi wykonała, ale również nie podała, ile one kosztowały. Co istotne, nawet jeśli pacjent zgadza się na dodatkowe opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie, nie zmienia to faktu, że są one niezgodne z prawem.