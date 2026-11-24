Zakład opiekuńczy nie może pobierać za wyżywienie i zakwaterowanie więcej niż przewiduje ustawa
Jak informuje Rynek Zdrowia, placówka sama wyznaczała stawki za wyżywienie i zakwaterowanie, wyższe niż maksymalna wysokość takich opłat ustalona w ustawie. Różnicę pokrywali pacjenci lub ich bliscy. W zamian za dopłatę pacjenci nie otrzymywali żadnych dodatkowych usług.
Czytaj więcej
Do karetek w Szczecinie trafiły leki przeznaczone pierwotnie na rynek ukraiński i bułgarski, które były opisane wyłącznie cyrylicą. Jak donosi Ryne...
Maksymalną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie określa art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W tym przypadku podmiot leczniczy próbował obejść przepisy, zawierając z pacjentami lub ich bliskimi umowy, na podstawie których pobierał dodatkowe, comiesięczne opłaty. Rzecznik Praw Pacjenta uznał tę praktykę za niezgodną z prawem. Podmiot zaskarżył jego decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jednak ten oddalił skargę.
Czytaj więcej
Erytrytol jest niemal tak słodki jak cukier, a prawie w ogóle nie dostarcza kalorii i nie powoduje gwałtownego wyrzutu insuliny. Z tego względu wie...
Jak podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, placówka nie może ominąć tego limitu, zawierając dodatkową umowę. Jeśli zakład oferuje usługę wykraczającą poza standardowe świadczenia, musi jasno określić jej zakres i cenę.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 października 2026 r. potwierdził, że placówka powinna wykazać, co konkretny pacjent zamówił i jaką usługę otrzymał, a jej koszt udokumentować rachunkami. W tym przypadku placówka nie tylko nie wykazała, jakie usługi wykonała, ale również nie podała, ile one kosztowały. Co istotne, nawet jeśli pacjent zgadza się na dodatkowe opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie, nie zmienia to faktu, że są one niezgodne z prawem.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas