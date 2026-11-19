Wizyta u neurochirurga znalazła się wśród dwóch najdłużej oczekiwanych świadczeń w dziesięciu województwach. Porada u chirurga naczyniowego – w dziewięciu regionach, a u lekarza zajmującego się chorobami naczyniowymi – w sześciu województwach. To dane za pierwsze półrocze 2026 r. przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia podczas komisji polityki senioralnej w Sejmie.

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Najdłuższe kolejki do neurochirurgów. Prawie tysiąc dni czekania na reumatologa w woj. opolskim

W pierwszym półroczu 2026 r. na wizytę w poradni neurochirurgicznej na Pomorzu trzeba było czekać średnio 603 dni. W województwie warmińsko-mazurskim czas oczekiwania wzrósł ze 159 dni w 2024 r. do 266 dni w I połowie tego roku, w woj. świętokrzyskim – z 215 do 321 dni, a na Śląsku z 287 do 337 dni. Nie wszędzie kolejki rosły. W województwie lubelskim czas oczekiwania na poradę u neurochirurga skrócił się z 271 dni w 2024 r. do 196 dni w I półroczu 2026 r., a na Mazowszu z 257 dni do 203 dni.

Jeżeli chodzi o choroby naczyniowe, to czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wydłużył się na Podlasiu z 493 w 2024 r. do 612 dni w I półroczu 2026 r. Dla porównania, w województwie zachodniopomorskim zmalał z 482 do 315 dni. – W 2026 r. różnica między tylko tymi dwoma województwami w dostępie do tego samego rodzaju poradni wyniosła prawie 300 dni. Nie ma zatem jednego kierunku zmian dla całego kraju – podkreślił Tomasz Kuleta, naczelnik wydziału w Departamencie Analiz i Strategii MZ. Jak dodał, najważniejszym problemem pozostaje duże zróżnicowanie dostępności pomiędzy specjalizacjami oraz regionami.

Dla przykładu, w poradni reumatologicznej w województwie opolskim średni czas oczekiwania wzrósł z 960 dni w 2024 r. do 1159 dni w 2025 r. W pierwszym półroczu tego roku wynosił 989 dni.

Jak zastrzega Kuleta, nie ma osobnej kolejki dla „seniorów”, ale to osoby mające powyżej 60 lat dominują w grupie oczekujących do wybranych poradni. W leczeniu osteoporozy udział seniorów w grupie pacjentów wynosi ok. 86 proc., a w leczeniu chorób naczyń to ok. 82 proc.

Rośnie liczba pacjentów oczekujących na opiekę długoterminową

Największą grupę pacjentów stanowią osoby oczekujące na pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W czerwcu 2026 r. oczekiwało na niego 15 242 pacjentów stabilnych wobec 13 024 dwa lata wcześniej. To wzrost o 17 proc. Na świadczenia w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oczekiwało 3813 pacjentów stabilnych, natomiast na pielęgniarską opiekę długoterminową domową 3368 osób, o 13,5 proc. więcej niż w czerwcu 2024 r.

– Trzeba zaznaczyć, że w opiece długoterminowej sam średni czas oczekiwania nie jest tak miarodajnym wskaźnikiem, jak w przypadku planowanej wizyty czy zabiegu. Czas pozostawania pacjenta w opiece jest uzależniony od jego stanu funkcjonalnego i może być długotrwały, a możliwość przyjęcia następnej osoby zależy m.in. od zwolnienia miejsca albo zwiększenia potencjału realizacyjnego w podmiotach leczniczych – podkreślił Kuleta.

Poinformował też, że Ministerstwo Zdrowia analizuje zmianę organizacji pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Chodzi o to, żeby poszerzyć możliwości udzielania opieki pacjentowi w jego miejscu zamieszkania. Rozważany model zakłada odejście od świadczenia opartego wyłącznie na pracy pielęgniarki na rzecz zespołu, w skład którego wchodzi pielęgniarka i opiekun medyczny. W ramach opieki domowej nadal zapewnione byłyby co najmniej cztery wizyty w tygodniu, przy czym co najmniej jedną z nich wykonywałaby pielęgniarka, natomiast pozostałe – w zakresie odpowiadającym kompetencjom zawodowym – mógłby wykonywać opiekun medyczny.

- Celem jest lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów pielęgniarskich i zwiększenie elastyczności organizacji opieki domowej. Pielęgniarka mogłaby skoncentrować się na czynnościach wymagających jej kwalifikacji, ocenie stanu zdrowia pacjenta, koordynacji opieki, natomiast część pozostałych czynności wykonywaliby opiekunowie medyczni – tłumaczył Kuleta.