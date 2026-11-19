Rosja musi zrozumieć, że nadszedł czas na złożenie broni – oświadczył w czwartek kanclerz Niemiec Friedrich Merz, podkreślając, że „maksymalistyczne żądania Moskwy są nierealistyczne”. Wypowiedział się przeciwko „formatowi jałtańskiemu”. Z kolei wysłannik prezydenta USA Jared Kuschner stwierdził, że „dzisiejsze spotkanie pokazało nam, że Europa jest bardzo zjednoczona i niezwykle zdecydowana we wspieraniu Ukrainy”, zaś prezydent Francji Emmanuel Macron – że pora na pworó do rozmów o członkostwie Ukrainy w NATO.

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Liderzy europejskich państw i wysłannik USA wypowiadali się podczas konferencji prasowej, zorganizowanej po czwartkowym spotkaniu tzw. koalicji chętnych.

Wojna Rosji z Ukrainą. Merz: nadszedł czas na złożenie broni

Występując na konferencji prasowej po rozmowach koalicji chętnych w Berlinie, Merz zapowiedział: „będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne”. Wyraził także gotowość włączenia się w negocjacje pokojowe.

– Format jałtański nie przyniesie pokoju – stwierdził Merz.

Kanclerz ocenił, że uszkodzenie przez Ukrainę mostu Kerczeńskiego „jest wyraźnym ostrzeżeniem, a także znakiem słabości Rosji”. Jak dodał: „Rosja musi zrozumieć, że nadszedł czas na złożenie broni”.

– Moskwa wie, że jej maksymalistyczne żądania z grudnia 2021 roku są nierealistyczne – stwierdził kanclerz.

Jared Kuschner: Donald Trump chce zawrzeć porozumienie, mając Europę u swojego boku

– Dostrzegliśmy – i przekazaliśmy to prezydentowi Trumpowi podczas rozmowy po spotkaniu, a przekażemy to również delegacji rosyjskiej – siłę, jedność i zaangażowanie, ale także autentyczne pragnienie pokoju – powiedział podczas konferencji Jared Kuschner, wysłannik USA i zięć prezydenta Trumpa.

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– Chcę podkreślić, że prezydent Trump chce zawrzeć porozumienie, mając Europę u swojego boku. Nie zamierza niczego narzucać jednostronnie – dodał.

Kushner oświadczył, że „Rosja zgodziła się na udział w rozmowach w formacie wielostronnym z Europejczykami”.

Emmanuel Macron: należy ponownie otworzyć kwestię członkostwa Ukrainy w NATO

– W obliczu maksymalistycznego stanowiska Rosji uważam, że należy ponownie otworzyć kwestię członkostwa Ukrainy w NATO – powiedział podczas konferencji prezydent Francji Emmanuel Macron.

Macron przemawiał na konferencji prasowej po szczycie koalicji chętnych, zorganizowanym w urzędzie kanclerskim w niemieckiej stolicy.

Prezydent Francji wezwał sojuszników Ukrainy do dołożenia wszelkich starań, by „już teraz” dostarczyć jej potrzebne środki obrony przeciwlotniczej.

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