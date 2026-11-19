Spotkanie w ramach tzw. koalicji chętnych.
Od lewej: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron.
Rosja musi zrozumieć, że nadszedł czas na złożenie broni – oświadczył w czwartek kanclerz Niemiec Friedrich Merz, podkreślając, że „maksymalistyczne żądania Moskwy są nierealistyczne”. Wypowiedział się przeciwko „formatowi jałtańskiemu”. Z kolei wysłannik prezydenta USA Jared Kuschner stwierdził, że „dzisiejsze spotkanie pokazało nam, że Europa jest bardzo zjednoczona i niezwykle zdecydowana we wspieraniu Ukrainy”, zaś prezydent Francji Emmanuel Macron – że pora na pworó do rozmów o członkostwie Ukrainy w NATO.
Liderzy europejskich państw i wysłannik USA wypowiadali się podczas konferencji prasowej, zorganizowanej po czwartkowym spotkaniu tzw. koalicji chętnych.
Występując na konferencji prasowej po rozmowach koalicji chętnych w Berlinie, Merz zapowiedział: „będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne”. Wyraził także gotowość włączenia się w negocjacje pokojowe.
Czytaj więcej
Premier Donald Tusk ocenił, że mobilizacja polskich służb mogła zablokować rosyjską prowokację przy granicy z obwodem królewieckim. Szef rządu poin...
– Format jałtański nie przyniesie pokoju – stwierdził Merz.
Kanclerz ocenił, że uszkodzenie przez Ukrainę mostu Kerczeńskiego „jest wyraźnym ostrzeżeniem, a także znakiem słabości Rosji”. Jak dodał: „Rosja musi zrozumieć, że nadszedł czas na złożenie broni”.
– Moskwa wie, że jej maksymalistyczne żądania z grudnia 2021 roku są nierealistyczne – stwierdził kanclerz.
– Dostrzegliśmy – i przekazaliśmy to prezydentowi Trumpowi podczas rozmowy po spotkaniu, a przekażemy to również delegacji rosyjskiej – siłę, jedność i zaangażowanie, ale także autentyczne pragnienie pokoju – powiedział podczas konferencji Jared Kuschner, wysłannik USA i zięć prezydenta Trumpa.
Czytaj więcej
W listopadzie planowane są pierwsze ćwiczenia w Polsce wojsk z państw tak zwanej Koalicji Chętnych – docelowo mają pojawić się one w Ukrainie po za...
art45333901
– Chcę podkreślić, że prezydent Trump chce zawrzeć porozumienie, mając Europę u swojego boku. Nie zamierza niczego narzucać jednostronnie – dodał.
Kushner oświadczył, że „Rosja zgodziła się na udział w rozmowach w formacie wielostronnym z Europejczykami”.
– W obliczu maksymalistycznego stanowiska Rosji uważam, że należy ponownie otworzyć kwestię członkostwa Ukrainy w NATO – powiedział podczas konferencji prezydent Francji Emmanuel Macron.
Macron przemawiał na konferencji prasowej po szczycie koalicji chętnych, zorganizowanym w urzędzie kanclerskim w niemieckiej stolicy.
Czytaj więcej
Czy jeśli Ukraina będzie w NATO, wycofa się z Donbasu? – takie pytanie, jak relacjonuje prezydent Wołodymyr Zełenski, postawili mu amerykanie. To p...
Prezydent Francji wezwał sojuszników Ukrainy do dołożenia wszelkich starań, by „już teraz” dostarczyć jej potrzebne środki obrony przeciwlotniczej.
Artykuł aktualizowany
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas