Donald Trump
Donald Trump rozmawiał z dziennikarzem amerykańskiej telewizji NBC News podczas podróży powrotnej z Chin do Stanów Zjednoczonych. Była to jego pierwsza wypowiedź po zakończeniu trójstronnego szczytu w Shenzhen z udziałem przywódców Rosji i Chin.
Reporter NBC News Gabe Gutierrez zapytał amerykańskiego prezydenta o słowa Wołodymyra Zełenskiego, który podkreślał, że Stany Zjednoczone nie powinny podejmować decyzji dotyczących Ukrainy bez udziału samej Ukrainy.
– Zgadzam się z nim. Nie zrobiłbym niczego bez niego. Jest głową tego kraju, więc nie zrobiłbym tego – odpowiedział Donald Trump.
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Prezydent USA bardzo wysoko ocenił zakończone w czwartek spotkanie z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem i prezydentem Rosji Władimirem Putinem.
– Myślę, że to było 12. W skali od zera do 10, myślę, że to było 12. Poszło świetnie. Zbudowaliśmy fantastyczne relacje – powiedział Trump.
Amerykański prezydent odniósł się również do środowego wywiadu Elona Muska. Miliarder przyznał w nim, że czuje się głupio z powodu milionów dolarów wydanych na przegraną kampanię republikanów. Stwierdził również, że nie należy do ruchu MAGA i nie wie, co właściwie oznacza to określenie.
Trump zaznaczył, że Musk pozostaje jego przyjacielem i towarzyszył mu podczas wizyty w Chinach.
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– MAGA dla mnie oznacza coś bardzo konkretnego i kiedy ludzie od tego odchodzą, nie radzą sobie najlepiej. Ale Elon ma bardzo dobre intencje – powiedział amerykański prezydent.
Trump został także zapytany o powody odebrania telefonów dziennikarzom podróżującym z nim do Stanów Zjednoczonych. Wyjaśnił, że decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa.
– Nie chcieliśmy, żeby ludzie mieli telefony, kiedy nie powinni ich mieć, więc byliśmy bardzo ostrożni – powiedział, nie podając dalszych szczegółów.
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