Donald Trump rozmawiał z dziennikarzem amerykańskiej telewizji NBC News podczas podróży powrotnej z Chin do Stanów Zjednoczonych. Była to jego pierwsza wypowiedź po zakończeniu trójstronnego szczytu w Shenzhen z udziałem przywódców Rosji i Chin.

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Donald Trump zgadza się z Wołodymyrem Zełenskim. „Nie zrobiłbym niczego bez niego”

Reporter NBC News Gabe Gutierrez zapytał amerykańskiego prezydenta o słowa Wołodymyra Zełenskiego, który podkreślał, że Stany Zjednoczone nie powinny podejmować decyzji dotyczących Ukrainy bez udziału samej Ukrainy.

– Zgadzam się z nim. Nie zrobiłbym niczego bez niego. Jest głową tego kraju, więc nie zrobiłbym tego – odpowiedział Donald Trump.

Prezydent USA bardzo wysoko ocenił zakończone w czwartek spotkanie z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem i prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

– Myślę, że to było 12. W skali od zera do 10, myślę, że to było 12. Poszło świetnie. Zbudowaliśmy fantastyczne relacje – powiedział Trump.

Donald Trump o Elonie Musku i odebraniu telefonów dziennikarzom

Amerykański prezydent odniósł się również do środowego wywiadu Elona Muska. Miliarder przyznał w nim, że czuje się głupio z powodu milionów dolarów wydanych na przegraną kampanię republikanów. Stwierdził również, że nie należy do ruchu MAGA i nie wie, co właściwie oznacza to określenie.

Trump zaznaczył, że Musk pozostaje jego przyjacielem i towarzyszył mu podczas wizyty w Chinach.

Czytaj więcej Dyplomacja Donald Trump w Shenzhen nazwał Władimira Putina „swoim przyjacielem” Przed trójstronnym spotkaniem z Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem prezydent USA, Donald Trump, spotkał się na marginesie szczytu z rosyjskim przyw...

– MAGA dla mnie oznacza coś bardzo konkretnego i kiedy ludzie od tego odchodzą, nie radzą sobie najlepiej. Ale Elon ma bardzo dobre intencje – powiedział amerykański prezydent.

Trump został także zapytany o powody odebrania telefonów dziennikarzom podróżującym z nim do Stanów Zjednoczonych. Wyjaśnił, że decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa.

– Nie chcieliśmy, żeby ludzie mieli telefony, kiedy nie powinni ich mieć, więc byliśmy bardzo ostrożni – powiedział, nie podając dalszych szczegółów.