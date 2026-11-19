– Wierzymy, że Polska może odgrywać większą rolę w UE w sprawach izraelsko-palestyńskich, w dążeniu do pokoju. Już widzimy, że polski rząd zaczął pozytywnie podchodzić do wywierania presji na Izrael, a nam na tym zależy – mówi „Rzeczpospolitej” Ilan Baruch, wieloletni dyplomata, były ambasador Izraela w RPA.

Opuścił MSZ w 2011 r. i stał się pokojowym aktywistą. – Nie mogłem dłużej reprezentować mocno prawicowego rządu, odrzucającego pokój – wyjaśnia.