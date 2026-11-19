Premier Donald Tusk rozmawiał z mediami w samolocie podczas powrotu ze spotkań tzw. koalicji chętnych – państw, deklarujących chęć odbudowy i stabilizacji sytuacji w Ukrainie po zakończeniu wojny. Zapowiedział m.in. nowy pakiet sankcji wymierzonych w Rosję, a przygotowanych przez Europę.

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Donald Tusk: będzie nowy pakiet sankcji wobec Rosji

– Komisja Europejska przygotowała projekt kolejnego pakietu sankcji wymierzonych w Rosję – przekazał premier Tusk. W projekcie ma znaleźć się propozycja zakazu wydawania wiz dla rosyjskich sportowców.

Jak stwierdził premier, na forum międzynarodowym nie będzie decydowania o Ukrainie bez Ukrainy.

– Moim zadaniem będzie to, aby w żaden sposób nie doszło do rozłamania, rozdźwięku między Ukrainą a Europą – stwierdził Tusk. Podkreślił, jak ważne jest, by nie doszło do podważenia „gwarancji bezpieczeństwa”.

– Polska będzie strażnikiem zdrowego rozsądku. Znamy Rosję, znamy Putina – stwierdził Tusk. – Prezydent Trump wraca z Chin przekonany, że Putin chce pokoju. (...) Europa ma w tej kwestii o wiele ostrożniejsze podejście – dodał.

Donald Tusk o incydencie na polskiej granicy

Premier mówił także o incydencie na polskiej granicy, gdzie mieli pojawić się „ludzie z latarkami” i prawdopodobnie miała odbyć się tam jakaś zaplanowana przez Rosję prowokacja, którą udaremniła obecność służb.