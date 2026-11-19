Z tego artykułu dowiesz się: W jakim wieku Polacy najczęściej kupują pierwsze mieszkanie i jaki metraż wybierają.

Dlaczego trzydziestolatkowie stali się najważniejszą grupą klientów na rynku kredytów hipotecznych.

Jak daleko Polacy przeprowadzają się od dotychczasowego miejsca zamieszkania i dlaczego tak rzadko zmieniają województwo.

Dlaczego rośnie zainteresowanie budową domów i kto najczęściej decyduje się na taką inwestycję.

Jak zmieniają się potrzeby mieszkaniowe wraz z wiekiem i sytuacją rodzinną.

Potrzeby mieszkaniowe Polaków są znacznie bardziej zróżnicowane, niż mogłoby się wydawać. Analiza przygotowana przez mBank pokazuje, że nie ma już jednego „polskiego marzenia mieszkaniowego”, a hipoteka obsługuje dziś co najmniej trzy różne etapy życia: start w dorosłość, powiększenie przestrzeni lub poprawę standardu oraz poszukiwanie nowych funkcji nieruchomości przez dojrzałych właścicieli domów.

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Pierwsze mieszkanie i pierwszy kredyt to dopiero początek

Takie wnioski płyną z przekrojowej analizy potrzeb mieszkaniowych klientów mBanku z lat 2022–2026. Bank ma jedną z najszerszych perspektyw na rynku – tylko w pierwszych trzech kwartałach tego roku sfinansował zakupy nieruchomości kwotą 16,6 mld zł. W samym III kwartale był numerem dwa pod względem sprzedaży kredytów hipotecznych w Polsce.

Analiza potwierdza, że zakup pierwszego mieszkania dotyczy przede wszystkim młodych ludzi – niemal 56 proc. kupujących pierwsze lokum ma mniej niż 30 lat (mediana wieku wynosi 29 lat). Co ciekawe, wcale nie wybierają oni mikrokawalerek. Typowe pierwsze M ma 48 mkw. (mediana powierzchni), jest finansowane kredytem w wysokości 392 tys. zł i w 65 proc. przypadków znajduje się w dużym mieście, liczącym powyżej 100 tys. mieszkańców – najczęściej w Warszawie, Wrocławiu lub Krakowie.

Głównym motorem rynku są jednak dziś trzydziestolatkowie (30–39 lat), którzy odpowiadają za aż 46,6 proc. wszystkich kredytobiorców. Celują oni w lokale o medianie powierzchni 61 mkw., finansowane kredytem w wysokości 500 tys. zł. Co czwarty kupuje lub buduje dom.

Co ważne, w tej grupie coraz większą rolę odgrywają osoby finansujące kolejną nieruchomość. Klienci, którzy mają już własne mieszkanie, stanowią 28,8 proc. wnioskujących o kredyt (mediana wieku wynosi 36 lat). Kupują nowe lokale o medianie powierzchni 65 mkw. Z kolei właściciele domów (7 proc. wnioskujących, mediana wieku 42 lata) wracają na rynek po kompaktowe mieszkania w miastach (mediana 46 mkw.) – m.in. jako drugą nieruchomość lub z myślą o dorastających dzieciach.

Jak daleko przeprowadzają się Polacy?

– Przyszłość rynku hipotecznego nie zależy już wyłącznie od młodych ludzi kupujących swoje pierwsze „M” – skomentował Krzysztof Bratos, wiceprezes mBanku ds. bankowości detalicznej, podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami. – Widzimy wyraźnie, że po 35. roku życia kredyt staje się narzędziem do podnoszenia jakości życia: zamiany mieszkania na większe, wyprowadzki pod miasto czy dopasowania nieruchomości do nowej sytuacji rodzinnej. W naszej strategii „Cała naprzód!” na lata 2026–2030 wzrost oparty na cyklu życia klienta jest pierwszym filarem. Ci, którzy dekadę temu brali u nas pierwszą hipotekę na start, dziś wracają po finansowanie docelowego domu lub większego apartamentu – mówił.

Analiza geograficzna wniosków z lat 2022–2026 obala z kolei mit o dużej mobilności mieszkaniowej Polaków. – Nasze wybory są ekstremalnie lokalne – ocenił Bratos. Okazuje się, że około 92 proc. kredytobiorców nie zmienia województwa przy przeprowadzce, a 83 proc. wybiera nieruchomość położoną w promieniu maksymalnie 25 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania. W tym niemal 63 proc. nie oddala się na więcej niż 10 km. Prawie 60 proc. pozostaje w tym samym powiecie, a 21,4 proc. kupuje nieruchomość w obrębie dokładnie tego samego kodu pocztowego. Choć średnia odległość przeprowadzki wynosi 25,4 km (zawyżają ją nieliczne migracje międzyregionalne), mediana to zaledwie 6,2 km.

Spośród klientów, którzy decydują się na zmianę powiatu, aż 80,6 proc. nie opuszcza swojego województwa. Według mBanku jest to klasyczny obraz suburbanizacji – wyprowadzek z dużych miast (największe ujemne saldo mają Warszawa, Wrocław i Kraków) do otaczających je powiatów-obwarzanków. Największy napływ nowych mieszkańców notują powiaty piaseczyński, poznański i wrocławski.

Powrót popytu na domy

Choć w strukturze celów kredytowych w 2026 r. niezmiennie dominuje zakup mieszkania (78,5 proc.), przed zakupem domu (9,2 proc.), budową domu (7,9 proc.) i zakupem działki (4,4 proc.), dane mBanku pokazują wyraźne odwrócenie kilkuletniego trendu spadkowego w segmencie budowlanym. Podczas gdy całkowity wolumen wniosków hipotecznych wzrósł o 7,4 proc. rok do roku, liczba wniosków na budowę domu skoczyła aż o 20,3 proc.

Lokalizacja jest tu ściśle powiązana z celem kredytowym: przy zakupie gotowego mieszkania 57 proc. klientów wybiera duże miasta, natomiast przy budowie domu aż 75,7 proc. inwestycji realizowanych jest na terenach wiejskich. Na domy decydują się przede wszystkim małżeństwa: 27,7 proc. z nich kupuje dom, a 14,3 proc. buduje. Mediana powierzchni takiej nieruchomości wynosi 145 mkw., a kredytu – 505 tys. zł.

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– Kredyt hipoteczny przestaje być produktem na jeden moment w życiu. Coraz częściej wspiera klientów przy realizacji kolejnych projektów mieszkaniowych: zakupie większego mieszkania, budowie domu czy zmianie lokalizacji – podkreślała Aleksandra Buczkowska, dyrektorka zarządzająca w pionie klienta detalicznego mBanku. – Dlatego rozwijamy naszą ofertę z myślą o różnych etapach życia, zwiększając dostępność finansowania i upraszczając cały proces – wyjaśniała.

W ramach tych zmian mBank rozwija m.in. cyfrowy proces kredytowy. W ciągu roku od jego uruchomienia skorzystało z niego 2 tys. klientów, a wartość wniosków złożonych tą drogą w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 r. wyniosła 1,55 mld zł. Bank zwiększył także maksymalny wiek kredytobiorców z 67 do 75 lat, podniósł dopuszczalne metraże finansowanych nieruchomości i oferuje możliwość refinansowania kredytów zaciągniętych w innych instytucjach.