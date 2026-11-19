Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego mimo wyższych przychodów z ubezpieczeń zysk netto Grupy PZU jest niższy niż przed rokiem.

Jakie czynniki wpłynęły na rentowność ubezpieczeń majątkowych.

Które segmenty działalności Grupy PZU okazały się motorem napędowym wyników finansowych.

W jaki sposób ubezpieczyciel przygotowuje się do nadchodzących zmian regulacyjnych dotyczących wymogów kapitałowych.

Największy polski ubezpieczyciel podał raport z wynikami finansowymi na koniec trzeciego kwartału 2026 r. Kurs akcji około godz. 9.20 spadał o około 4 proc

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Przychody i zysk Grupy PZU

– Wyniki po trzech kwartałach pokazują, że konsekwentnie rozwijamy podstawową działalność Grupy PZU i zwiększamy skalę biznesu. Przychody z ubezpieczeń wzrosły do 23,9 mld zł, a zysk netto wyniósł 4,45 mld zł. Motorem wzrostu pozostają ubezpieczenia na życie, a coraz większe znaczenie mają zdrowie i zarządzanie aktywami. Zdywersyfikowany model biznesowy pozwala nam zachować odporność mimo presji cenowej i wzrostu kosztów szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz mniejszej niż przed rokiem kontrybucji sektora bankowego – ocenił Bogdan Benczak, prezes PZU, cytowany w komunikacie spółki.

Zysk netto po trzech kwartałach tego roku był zgodny z prognozami analityków. Przed rokiem zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej był wyższy i wyniósł po trzech kwartałach 5,23 mld zł. W samym trzecim kwartale Grupa wypracowała 1,44 mld zł zysku netto. Na spadek wyniku w ujęciu rok do roku wpłynęły m.in. wyższa szkodowość w ubezpieczeniach majątkowych, niższy wynik inwestycyjny oraz mniejsza kontrybucja banków.

– Trzeci kwartał przyniósł wyższą szkodowość w ubezpieczeniach majątkowych. Była ona związana w dużej mierze ze szkodami pogodowymi, które obciążyły wyniki tego kwartału oraz z wymagającym otoczeniem w ubezpieczeniach komunikacyjnych, zwłaszcza w Auto Casco – skomentował Maciej Fedyna, członek zarządu PZU odpowiedzialny za finanse i ryzyko. – Odpowiadamy działaniami taryfowymi, pracą nad jakością portfela i poprawą efektywności likwidacji szkód. Jednocześnie wysoka rentowność ubezpieczeń na życie oraz dobre wyniki ubezpieczeń pozakomunikacyjnych potwierdzają korzyści wynikające z dywersyfikacji Grupy – dodał.

Grupa PZU i sprzedaż ubezpieczeń

Po trzech kwartałach przychody Grupy PZU z ubezpieczeń na życie w Polsce wyniosły 7,19 mld zł i były o 8,2 proc. wyższe niż przed rokiem. Wynik operacyjny wzrósł o 13,5 proc., do 2,12 mld zł. Przychody z ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosły o 6,3 proc., do 6,31 mld zł. Jeszcze szybciej rozwijały się indywidualne ubezpieczenia ochronne, w których przychody zwiększyły się o 27,9 proc., do 807 mln zł. Wynik segmentu ubezpieczeń indywidualnych wzrósł natomiast o 41,1 proc., do 443 mln zł.

Przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wyniosły po trzech kwartałach 14,18 mld zł. W samym trzecim kwartale wzrosły o 1,1 proc. rok do roku, do 4,9 mld zł. W ubezpieczeniach korporacyjnych przychody zwiększyły się w trzecim kwartale do 1,34 mld zł z 1,29 mld zł rok wcześniej. W ubezpieczeniach komunikacyjnych przychody zwiększyły się o 14,8 proc. A w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych segmentu masowego przychody wzrosły o 4,6 proc., m.in. dzięki rozwojowi produktów mieszkaniowych oraz oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wskaźnik COR w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce, pokazujący stosunek wypłacanych przez ubezpieczyciela świadczeń oraz ponoszonych przez niego kosztów ubezpieczeniowych do zbieranej składki wyniósł po trzech kwartałach 90,1 proc., wobec 85,8 proc. rok wcześniej. W samym trzecim kwartale osiągnął 94,3 proc. COR poniżej 100 proc. oznacza, że ubezpieczyciel zarabia na podstawowej działalności, a powyżej 100 proc., że traci. PZU tłumaczy, że na rentowność segmentu wpływały przede wszystkim szkody gradowe i szkody o większej wartości, rosnące koszty napraw oraz presja cenowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, szczególnie w Auto Casco.

Przychody filaru zdrowie za trzy kwartały 2026 r. wzrosły o 11,2 proc. rok do roku, do 1,76 mld zł. Przychody z ubezpieczeń i abonamentów zwiększyły się przy tym o 9,3 proc., a przychody placówek medycznych o 13,7 proc. W trzecim kwartale PZU Zdrowie otworzyło centra medyczne w Bydgoszczy i Ostrołęce oraz rozbudowało placówkę własną w Poznaniu. Obecnie sieć obejmuje łącznie blisko 4,8 tys. placówek, w tym 134 własne centra medyczne i ponad 4,6 tys. placówek współpracujących, dostępnych w przeszło 900 miejscowościach. Wskaźnik wizyt umawianych online wzrósł do około 50 proc.

Przygotowania PZU do zmian regulacyjnych

Największy polski ubezpieczyciel poinformował, że wskaźnik Wypłacalność II na 30 czerwca 2026 r. wyniósł 241 proc. dla Grupy PZU i 250 proc. dla PZU, a środki własne Grupy osiągnęły 36,1 mld zł. Od 2027 r. zmiana zasad kalkulacji wymogów kapitałowych dla grup ubezpieczeniowo-bankowych zwiększy wymóg kapitałowy Grupy, nie obniżając poziomu jej środków własnych. Według kalkulacji na 30 czerwca 2026 r. wskaźnik Wypłacalność II wyniósłby po zastosowaniu nowych zasad 208 proc., pozostając powyżej poziomu 180 proc. określonego w polityce kapitałowo-dywidendowej PZU na okres po wejściu w życie zmienionych przepisów.

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PZU przygotowuje się również do emisji obligacji o wartości do 3 mld zł. Transakcja ma służyć przede wszystkim planowanemu refinansowaniu obligacji podporządkowanych o wartości 2,25 mld zł, zapadających w lipcu 2027 r., oraz utrzymaniu stabilnej i efektywnej struktury kapitałowej.