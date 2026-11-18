„Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate” (wł. porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy wchodzicie) – zacznę ten komentarz od cytatu z pieśni „Piekło” z „Boskiej Komedii” Dantego Alighieriego, bo nie mam wesołych wieści dla młodego pokolenia. Starzy zostawią Wam kraj z dużo większym brzemieniem długu niż dziś. I to Wy będziecie musieli się z nim zmagać.

Ile kosztuje obsługa długu publicznego