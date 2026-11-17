Europejczycy narzekają, że Donald Trump i Władimir Putin rozmawiają o bezpieczeństwie Starego Kontynentu bez ich udziału. Pytanie jednak, kto miałby Europę reprezentować w takich rozmowach na szczycie. Niedawne spotkanie przywódców państw członkowskich UE w Dublinie zaproponowało długą listę negocjatorów wyznaczonych do reprezentowania Unii w rozmowach dotyczących przyszłości Ukrainy i Europy.

Takie rozwiązanie może mieć sens na przygotowawczym etapie, trudno jednak uznać je za odpowiednie w sytuacji, gdy przy stole negocjacyjnym zasiadają Trump, Wołodymyr Zełenski i Putin. Na uzgodnionej w Dublinie liście negocjatorów znalazła się również Wielka Brytania, która nie jest członkiem Unii. To tylko uwypukla fakt, że UE nie może rościć sobie prawa do przemawiania w imieniu całej Europy. Zresztą UE ma ograniczone kompetencje w sprawach obronnych.