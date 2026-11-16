Rzeczpospolita
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Ewa Szadkowska: Prezes TK musi być jak żona Cezara

Julia Przyłębska i Bogdan Święczkowski nieraz pokazali, że ich serce bije dla konkretnej partii. To „standard”, który trzeba wypalać gorącym żelazem, a nie utrwalać.

Publikacja: 16.11.2026 18:13

Anna Korwin-Piotrowska

Anna Korwin-Piotrowska

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Ewa Szadkowska

Anna Korwin-Piotrowska jeszcze jako prezes sądu zbierający uwagi sędziów do projektu ustawy praworządnościowej tak redagowała nadesłane opinie, by nie wybrzmiała krytyka rządowej propozycji. Tak w skrócie można podsumować ustalenia „Rzeczpospolitej”. I są to ustalenia bulwersujące. Byłyby takie, nawet gdyby chodziło „tylko” o jednego z wielu sędziów piastujących jakąkolwiek funkcję kierowniczą w rozbudowanej strukturze sądownictwa.

Konsultacje publiczne i opiniowanie nie służą podbijaniu sobie i autorom projektu bębenka. Są po to, by wszelkie zastrzeżenia wobec forsowanych rozwiązań pojawiły się na etapie prac legislacyjnych, kiedy przepisy można jeszcze poprawić, a te ewidentnie złe – wykreślić. W konsultacjach zderza się perspektywa teoretyków i praktyków z różnych dziedzin i efekty tego zderzenia naprawdę bywają zaskakujące.

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