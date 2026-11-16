Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną ojca, któremu odmówiono przyznania prawa do świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego na dzieci. A wszystko przez niedopatrzenie ustawodawcy. Chodziło o nietypowy przypadek, który był pokłosiem tragicznej sytuacji losowej. Mężczyzna wniosek o bon turystyczny dla dwójki dzieci złożył na początku maja 2022 r. Dołączył informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), że jest uprawniony do pobierania świadczenia wychowawczego na dzieci – ówczesnego 500 plus. Wyjaśnił przy tym, że do marca 2022 r. świadczenie pobierała matka dzieci, która zmarła.

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Polski bon turystyczny na dzieci

Polska Organizacja Turystyczna (POT) odmówiła prawa do bonu turystycznego. Ojciec się odwołał i początkowo wydawało się, że sprawa pójdzie w dobrą stronę. Minister Sportu i Turystyki uwzględnił odwołanie i nakazał ponowne przeprowadzenie postępowania dowodowego. Niestety w marcu 2023 r. POT znów odmówiła świadczenia. Tłumaczyła, że ojciec nie spełnia ustawowych przesłanek, bo nie miał prawa do 500 plus na dzień wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Nie nabył go również do 31 grudnia 2021 r. Organizacja podkreśliła, że Polski Bon Turystyczny był instrumentem czasowym i obowiązywały konkretne daty warunkujące możliwość nabycia tego uprawnienia. Wnioskodawca nie nabył prawa do świadczenia wychowawczego w przewidzianym ustawowo okresie. Zakładka dotycząca bonu była dostępna na stronie PUE ZUS jego żony, która zmarła w lutym 2022 r. Ojciec po raz kolejny złożył odwołanie, lecz tym razem bezskutecznie. Zaskarżył jednak odmowną decyzję. W jego ocenie wykładnia urzędników oznacza, że w przypadku jego dzieci sporne świadczenie praktycznie wygasło i nie może być przeniesione tj. przepisane na platformie ZUS na drugiego z żyjących rodziców współuprawnionego do władzy rodzicielskiej oraz uprawnionego do 500 plus. A to stanowi oczywistą prawną dyskryminację drugiego z rodziców oraz krzywdzi jego dzieci, które i tak doznały wielkiej tragedii.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie oddalił skargę ojca. Zgodził się, że w spornym przypadku prawo do bonu turystycznego mogło być automatycznie ustalone tylko matce dzieci. Decyzja co do skorzystania z niego była więc uprawnieniem zmarłej, której w dniu wejścia w życie ustawy, jak również w ostatnim dniu terminu wskazanego przez ustawodawcę, tj. 31 grudnia 2021 r. należało się świadczenie wychowawcze. Sąd nie kwestionował, że w wyniku nowelizacji możliwość płatności za pomocą bonu przesunięto do 31 marca 2023 r. Niemniej zdaniem WSA nowelizacja dotyczyła wydłużenia okresu do dokonywania płatności za pomocą bonu, a nie rozszerzenia okresu, w którym możliwe było nabycie uprawnienia do spornego świadczenia.

Kto mógł realnie skorzystać z bonu turystycznego na dzieci

NSA też bezradnie rozłożył ręce. Przypomniał, że zgodnie z ustawą bon przysługiwał osobie, która ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego. Uprawnienie to zostało więc powiązane z 500 plus i to w określonym czasie. Dlatego Dlatego, jak tłumaczyła sędzia sprawozdawca Anna Wesołowska, nie można postawić tezy, że sporne prawo do bonu jest niejako uprawnieniem małoletnich, którym tylko dysponuje rodzic. NSA przyznał, że szukał możliwości rozwiązania problemu i rozważał koncepcję dziedziczenia spornego świadczenia. Jednak ta analiza okazała się ślepym zaułkiem z uwagi na to, że nie wiadomo, kiedy skończyłoby się postępowanie spadkowe. NSA nie krył, że to ustawodawca nie przewidział sytuacji, w jakiej znalazł się skarżący. Jednak sąd nie może go w „załataniu” tej luki zastępować. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I OSK 2181/24