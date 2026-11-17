11 listopada imam kierujący meczetem na Wiertniczej złożył zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przesłaniu mu na komunikatorze WhatsApp gróźb podpalenia meczetu. Następnego dnia policjanci zatrzymali Krzysztofa P. i przeszukali jego mieszkanie.

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„Ujawnili oni i zatrzymali urządzenia elektroniczne, w tym telefon komórkowy, z którego przesłana została do imama wiadomość, a także: kolekcję siedmiu różnych noży, w tym noży bojowych, sześć sztuk noży treningowych, granat treningowy – rozpryskowy, dwie kamizelki taktyczne, pas taktyczny z kaburą, pałkę teleskopową, zestaw – maskę przeciwgazową z wyposażeniem oraz kubotan (rodzaj broni stosowanej do samoobrony wywodzący się ze współczesnej Japonii – PAP)” – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Szukał Polek związanych z muzułmanami

Zaznaczył, że w „pamięci zabezpieczonego telefonu komórkowego, już w toku pobieżnych i jedynie częściowych oględzin zawartości pamięci tego urządzenia, ujawniono dane wskazujące na wyszukiwanie przez podejrzanego kobiet polskiego pochodzenia, które związały się z muzułmanami bądź zamieszkują w krajach arabskich, a następnie przesyłanie do nich wiadomości zawierających treści znieważające i groźby bezprawne”.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. Zatrzymany Piotr P. usłyszał zarzuty kierowania groźby bezprawnej wobec pełniącego funkcję imama Centrum Kultury Islamskiej w Warszawie, obejmującego meczet – dom modlitwy, i znieważenia go z powodu jego przynależności wyznaniowej.

To nie wszystko. „Podejrzanemu zarzucono cztery czyny polegające na kierowaniu gróźb bezprawnych wobec użytkowniczek Facebooka i ich znieważaniu z powodu ich przynależności wyznaniowej” – dodał prok. Skiba.

Podejrzany twierdzi, że zezłościł go zamach w Krakowie

Krzysztof P. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że wiadomości z groźbami i zniewagami przesłał pod wpływem emocji wywołanych zamachem w Krakowie. Jak tłumaczył, po tym zdarzeniu poniosły go emocje i złość, i zaczął wypisywać do nieznanych mu osób. W prokuraturze podkreślał, że żałuje ich wysłania.

Prok. Skiba powiedział, że mężczyzna powiązał zdarzenia z Krakowa z muzułmanami z powodu obserwacji, jakie ma w związku ze zdarzeniami z zachodniej Europy. „Przyznał przy tym, że osobiście nie zna żadnej osoby wyznającej islam, a w Warszawie uprzednio był tylko jeden raz – dwa lata temu na Marszu Niepodległości” – dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Mężczyzna nie był też nigdy w okolicach meczetu przy ul. Wiertniczej i nie zna osób, którym groził. Zeznał, że „nigdy nie zamierzał nawiązywać z tymi osobami kontaktu na żywo, jak i spełniać swoich gróźb, które przedstawiał jako wynik nerwów i danie upustu emocjom”.

Wyjaśnił, że znalezione noże kolekcjonował, a noże treningowe posiada po to, by trenować np. obronę przed nożownikiem, by móc takowego obezwładnić. „Kamizelki taktyczne zaś i wyposażenie taktyczne miały służyć wyłącznie do zabawy w gry ASG [Airsoft Gun to zespołowa gra taktyczna, w której gracze strzelają do siebie z realistycznych replik broni palnej za pomocą plastikowych kulek - przypis rp.pl] , przy czym przyznał, że sam broni ASG nie posiada, a pożyczać miał mu ją znajomy, którego danych jednakże podania odmówił” – przekazał prok. Skiba.

Z uwagi na okoliczności sprawy oraz daleko idące wątpliwości co do prawdziwości części wyjaśnień prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowy areszt. Sąd nie uwzględnił go i zastosował dozór policyjny połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego.