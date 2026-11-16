Cisowo, 22.09.2026. Poszukiwania Emilii Koprowskiej
Działania policji zostały wznowione po odkryciu plecaka zaginionej w pobliżu miejsca jej wcześniejszego pobytu
Przeprowadzona została sekcja zwłok najprawdopodobniej zaginionej 30 sierpnia w Darłowie Emilii Koprowskiej. Badania nie wskazują na działanie osób trzecich, by do jej śmierci ktoś się przyczynił – poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk.
Prok. Dziadczyk, informując o wstępnych wynikach przeprowadzonych badań sekcyjnych, podkreśliła, że biegły patomorfolog nie stwierdził żadnych obrażeń wskazujących na to, by ktoś przyczynił się do śmierci kobiety. Śmierć nastąpiła na skutek powieszenia.
Ponadto, w ocenie biegłego, czas zgonu zbiega się z czasem zaginięcia Emilii Koprowskiej.
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Znalezione w niedzielę rano w okolicach jeziora Kopań zwłoki to z bardzo dużym prawdopodobieństwem ciało zaginionej Emilii Koprowskiej – powiedział...
Prok. Dziadczyk poinformowała jednocześnie, że nadal może mówić jedynie o bardzo dużym prawdopodobieństwie co do tego, że znalezione ciało to zwłoki Emilii Koprowskiej.
– Został pobrany materiał do badań porównawczych. W poniedziałek został przekazany Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Szczecinie. Myślę, że w najbliższych dniach będą znane wyniki badań – zaznaczyła prokurator.
Zwłoki kobiety w daleko posuniętym rozkładzie znalazł w niedzielę rano na swoim polu w okolicy miejscowości Palczewice w gminie Darłowo ponad 150 m od jeziora Kopań rolnik, który wybrał się na spacer z psem. Zawiadomił policję.
Oględziny odzieży, przedmiotów znalezionych przy zwłokach pozwoliły prokuraturze na stwierdzenie, że „z bardzo dużym prawdopodobieństwem” jest to ciało zaginionej Emilii Koprowskiej, o czym poinformowała na briefingu prasowym w niedzielę prok. Dziadczyk. Zaznaczyła, że zwłoki zostały znalezione niecałe 4 km od miejsca, gdzie wcześniej odnaleziono plecak 37-latki.
37-letnia Emilia Koprowska z Koszalina (woj. zachodniopomorskie) zaginęła 30 sierpnia br. podczas pobytu z mężem w Darłowie, na odbywającym się na plaży festiwalu techno „ZEN Wydm”. Jej zaginięcie zostało zgłoszone koszalińskiej policji 1 września. Dzień później ta opublikowała komunikat dotyczący zaginionej z apelem o wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia kobiety.
Jednocześnie służby rozpoczęły poszukiwania w terenie.
Policja w prowadzonym dochodzeniu przesłuchała w charakterze świadka m.in. męża zaginionej. Ten miał przyznać, że między nim a Emilią doszło do kłótni i końcówkę festiwalu spędzali osobno. Przyznał także, że uszkodził żonie samochód, w którym m.in. odkręcił koła. Zaprzeczył, by z jej zaginięciem miał cokolwiek wspólnego. Został przebadany wariografem. Nie ma jeszcze wyniku badania.
23 września śledztwo w sprawie zaginięcia 37-latki wszczęła Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Nikomu nie przedstawiono zarzutów.
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