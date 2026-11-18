Jak wynika z danych Eurostatu, w ujęciu miesięcznym ceny w Polsce się nie zmieniły.

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Średnio ceny w krajach Unii Europejskiej w październiku wzrosły o 4 proc. Inflacja we Wspólnocie rośnie od kilku miesięcy.

Liderem zestawienia jest Rumunia, gdzie inflacja HICP wyniosła 7 proc. i była wyższa niż w ubiegłym miesiącu (6,5 proc.). Kraj ten od dłuższego czasu zmaga się z kryzysem związanym z fatalną sytuacją budżetową, niekorzystnym bilansem płatniczym i niestabilnością polityczną.

W czołówce krajów znalazły się też Litwa (6,1 proc.), Bułgaria (5,9 proc.), Grecja (5,7 proc.) oraz Włochy (5,6 proc.).

Najwolniej ceny rosły w Szwecji (0,6 proc.), Czechach i Danii (po 2,1 proc.), a także na Malcie (2,3 proc.) i na Węgrzech (2,4 proc.).

Ceny energii rosły najszybciej

Jak wynika z danych Eurostatu, w strefie euro najszybciej rosły ceny energii. W październiku były one wyższe o 21 proc. niż przed rokiem.

Ponieważ koszyki produktów ustalane przez urzędy statystyczne różnią się w każdym państwie, to Eurostat liczy inflację według wskaźnika HICP, czyli zharmonizowanego koszyka dla wszystkich krajów UE.

Polski GUS liczy inflację CPI – ta w październiku wyniosła 3,5 proc.