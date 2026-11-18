Psycholodzy przeprowadzili eksperyment, w którym uczestniczyło 129 kobiet i mężczyzn. W ramach ośmiu wydarzeń typu speed dating, czyli tzw. szybkich randek, odbyło się łącznie 561 trzyminutowych spotkań. Celem badania było sprawdzenie, w jaki sposób określone cechy osobowości wpływają na pierwsze wrażenie oraz chęć ponownego spotkania z poznaną osobą.

Po każdym spotkaniu uczestnicy oceniali osobę, z którą byli na randce. Zwracali uwagę między innymi na jej otwartość, towarzyskość, ugodowość, sumienność i skłonność do odczuwania negatywnych emocji. Oceniali również wygląd, inteligencję, motywację, poczucie humoru oraz życzliwość rozmówcy. Na koniec wskazywali, czy chcieliby spotkać się z tą osobą ponownie.