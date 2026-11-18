Ponad 60 lat po premierze filmu „Doktor No”, który zapoczątkował kinową historię Jamesa Bonda, brytyjski agent pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci wykorzystywanych w marketingu. Producenci zegarków, samochodów, luksusowej odzieży i alkoholi przeznaczają miliony na współpracę przy kolejnych filmach, licząc na korzyści wynikające z obecności swoich produktów na ekranie.

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Ogłoszenie, że w nowego agenta 007 wcieli się 40-letni Robert Pattinson, zakończyło wieloletnie spekulacje dotyczące następcy Daniela Craiga, którego bohater zginął w filmie „Nie czas umierać” z 2021 r. Craig występował w zegarkach Omega, prowadził samochody Aston Martin i nosił garnitury marki Tom Ford.

Zdaniem ekspertów zajmujących się marketingiem pierwsza produkcja o Bondzie realizowana przez Amazon MGM Studios pod kierownictwem reżysera Denisa Villeneuve'a może stać się okazją do zmiany dotychczasowych partnerstw reklamowych.

– James Bond zajmuje szczególne miejsce w świecie marek. Jest ikoną kina, której wizerunek został częściowo zbudowany przez ubrania, jakie nosi, marki, z których korzysta, oraz koktajle, które pije – powiedział w rozmowie z agencją Reutera Eric Nebot, założyciel i dyrektor generalny agencji Hill Valley, zajmującej się lokowaniem produktów w filmach. Nebot współpracował wcześniej ze szwajcarską firmą jubilerską Chopard przy produkcji „Nie czas umierać”.

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Robert Pattinson przyciąga uwagę reklamodawców. Eksperci wskazują na kobiecą publiczność

Prezentacja Pattinsona jako nowego Bonda, podczas której aktor nie miał na nadgarstku zegarka, wywołała duże poruszenie w branży zajmującej się lokowaniem produktów. Eksperci zwracają uwagę, że aktor cieszy się popularnością wśród kobiet i mężczyzn należących do różnych pokoleń. Rozpoznawalność przyniosła mu między innymi seria „Zmierzch”, a później występ w filmie „Batman”.

– Bardzo podoba mi się wybór Pattinsona. Daje nam to wiele możliwości – ocenił Britt Johnson, założyciel i dyrektor generalny agencji Mediaplacement, która odpowiadała za umieszczenie wódki Smirnoff należącej do Diageo w charakterystycznym martini Bonda w filmie z 2021 roku. – W przypadku Bonda kobieca publiczność jest bardzo, bardzo ważna – dodał Johnson, wskazując również na silną pozycję Pattinsona w świecie mody.

Aktor od ponad dekady współpracuje z należącym do koncernu LVMH domem mody Dior. We wrześniu został także globalnym ambasadorem szwajcarskiej marki zegarków Jaeger-LeCoultre, należącej do grupy Richemont.

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Omega, Rolex i Jaeger-LeCoultre. Kto dostarczy zegarek nowemu Bondowi?

To właśnie wybór zegarka dla nowego agenta 007 może okazać się jednym z najbardziej problematycznych elementów negocjacji z luksusowymi markami.

Od 1995 r., kiedy Pierce Brosnan wystąpił w filmie „GoldenEye”, oficjalnym zegarkiem Bonda pozostaje Omega, należąca do Swatch Group. Wcześniejsze produkcje, podobnie jak oryginalne powieści Iana Fleminga, wiązały natomiast postać agenta z marką Rolex.

Obecna współpraca Pattinsona z Jaeger-LeCoultre może więc doprowadzić do konfliktu interesów.

– Kategoria zegarków będzie prawdopodobnie największym konfliktem, który trzeba będzie rozwiązać – stwierdziła Anne Biskin, współzałożycielka SMG Entertainment z Portland w stanie Oregon. Ekspertka zaznaczyła również, że marki obecne w poprzednich filmach o Bondzie mogą dysponować prawem pierwszeństwa w negocjacjach dotyczących ponownej współpracy.

Omega odmówiła komentarza, natomiast firma Jaeger-LeCoultre nie odpowiedziała dotychczas na pytania dotyczące potencjalnego udziału w produkcji. Przedstawiciele Amazon MGM Studios przekazali, że jest jeszcze za wcześnie, aby komentować przyszłe partnerstwa reklamowe.

Osoby związane z branżą podkreślają jednocześnie, że dotychczasowe kontrakty reklamowe Pattinsona nie oznaczają automatycznie, iż reprezentowane przez niego marki pojawią się w filmie. Ostateczne decyzje mają najprawdopodobniej należeć do reżysera i producentów.

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Dior może zastąpić Toma Forda? Rywalizacja obejmuje również garnitury Bonda

Wybór Pattinsona otwiera także możliwości dla domów mody. We wtorek Dior opublikował na Instagramie gratulacje dla aktora, dołączając do wpisu jego fotografię.

Zdaniem Anne Biskin francuska marka może podjąć próbę zastąpienia Toma Forda, który dostarcza garnitury dla Jamesa Bonda od premiery filmu „007 Quantum of Solace” w 2008 r.

Przedstawiciele Diora poinformowali, że są bardzo zadowoleni z kontynuowania współpracy z Pattinsonem, który od 2013 r. jest ambasadorem marki w obszarze mody i perfum. Nie odnieśli się jednak do ewentualnego udziału firmy w kolejnej produkcji o Bondzie.

Tom Ford nie odpowiedział dotychczas na prośbę o komentarz. Z kolei Jaeger-LeCoultre opublikowała na Instagramie trzy fotografie Pattinsona od czasu ogłoszenia jego nowej roli, nie wspominając jednak o Jamesie Bondzie.

Nowy James Bond może być mniej komercyjny. Decydujący głos będzie miał Denis Villeneuve

Mimo ogromnego zainteresowania luksusowych marek eksperci przewidują, że kolejna odsłona przygód Bonda może różnić się od poprzednich pod względem obecności reklamowanych produktów. Zarówno Denis Villeneuve, jak i Robert Pattinson są kojarzeni z bardziej powściągliwym, artystycznym podejściem do kina. Może to oznaczać ograniczenie liczby widocznych współprac komercyjnych, a w konsekwencji jeszcze większą rywalizację między reklamodawcami.

– Odczytuję wybór kogoś takiego jak Robert, który wydaje się podzielać podobną selektywność i upodobanie do dyskretnego luksusu, jako sygnał, że twórcy nie chcą, aby film był przesadnie komercyjny – oceniła Anne Biskin. Według ekspertki Pattinson może również zaprezentować mroczniejszą i mniej konwencjonalną interpretację postaci agenta 007.

Nowa produkcja ma trafić do kin w 2028 r., czyli siedem lat po premierze poprzedniej części. W tym czasie zmieniły się także oczekiwania widzów. Szczególnie młodsza publiczność coraz krytyczniej ocenia współprace reklamowe, które sprawiają wrażenie sztucznych lub wymuszonych.

Twórcy serii mierzą się również z oczekiwaniami dotyczącymi ewolucji samego bohatera. Część krytyków uważa, że tradycyjny, silnie męski wizerunek Bonda nie zawsze odpowiada współczesnej publiczności.

Nie wiadomo także, czy w nowym filmie ponownie pojawią się samochody Aston Martin, które dotychczas można było zobaczyć w około dwunastu produkcjach o agencie 007. Przedstawiciele producenta odmówili komentarza w tej sprawie.

Eric Nebot przekonuje jednak, że o wyborze marek nie zdecydują wyłącznie pieniądze. – Pieniądze nie będą decydującym czynnikiem przy kolejnym Jamesie Bondzie. Myślę, że zegarek, który będzie nosił, zostanie wybrany w zależności od fabuły – stwierdził ekspert. – Wszystko to znajduje się w wyobraźni Villeneuve'a – zaznaczył Nebot.