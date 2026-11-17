Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego zmiana odtwórcy roli agenta 007 jest kluczową decyzją biznesową dla Amazona.

Który z dotychczasowych aktorów wcielających się w Jamesa Bonda przyniósł producentom największe zyski.

Jak prezentuje się finansowy ranking poszczególnych filmów o przygodach słynnego agenta.

Kto jeszcze, poza najsłynniejszymi nazwiskami, wcielał się w postać kultowego bohatera.

Od poniedziałku wiadomo, kto zagra Jamesa Bonda w kolejnych produkcjach filmowych o przygodach agenta brytyjskich służb specjalnych o numerze 007. Daniela Craiga zastąpi inny brytyjski aktor Robert Pattinson, i to on ma brać udział w zdjęciach do nowego filmu od przyszłego roku.

Reklama Reklama

Prawie dwa lata po wejściu Amazona zmiana wykonawcy głównej roli

Zmiana następuje po tym jak w lutym 2025 r. Bond i prawa intelektualne z nim związane zmieniły właściciela. Przypomnijmy, że to właśnie ponad rok temu spadkobiercy założycieli EON Productions, brytyjskiego studia, które wyprodukowało największe hity o przygodach agenta, weszli w porozumienie z amerykańskim Amazonem. Powstało joint venture z udziałem Amazon MGM, które przejęło kontrolę nad kreatywną warstwą produkcji. Wcześniej MGM, znany z dystrybucji filmów o Bondzie, został przejęty przez amerykański koncern za 8,5 mld dol.

Czy Pattinson w roli Bonda to dobra decyzja biznesowa? Wiele zależy od tego, jak zmianę przyjmą widzowie: zarówno fani Jamesa Bonda w ogóle, jak i potencjalni nowi odbiorcy, ciekawi nowej produkcji nie dlatego, że szczególnym sentymentem darzą całą serię.

Kto grał Bonda, czyli wielka aktorska piątka. Daniel Craig rozbił bank

Zderzenie z filmami o agencie 007, w których zagrał Daniel Craig, nie będzie łatwym zadaniem. Według danych serwisu BoxofficeMojo, agregującego dane o sprzedaży biletów kinowych, na pięć produkcji, w których wystąpił Craig, sprzedały się wejściówki za – bagatela – 4,12 mld dol. Daje to ok. 800 mln dol. na każdą część.

Pierce Brosnan wystąpił w czterech filmach o Bondzie, a wpływy z biletów na nie sięgnęły łącznie około 1,48 mld dol. – podaje to samo źródło. To 370 mln dol. na odcinek.

Czytaj więcej Media Tłumy na Bondzie dają nadzieję kinom „Nie czas umierać" z agentem 007 miało najlepsze wejście na polskie ekrany w tym roku. To dobrze wróży obciążonej przez pandemię branży.

Dwie produkcje z udziałem Timothy’ego Daltona zebrały w sumie 347 mln dol. (średnio 173,5 mln dol.).

Rekordzista pod względem stażu w roli Bonda – Roger Moore (nakręcono z nim osiem filmów z tej serii) – przyniósł kinowym kasom w sumie około 648 mln dol. (81 mln dol. na produkcję).

Sean Connery (grał Bonda w sześciu filmach) zgromadził kinową widownię, która wydała na bilety 243 mln dol. (40,5 mln dol.).

Nieoficjalne filmy o 007 robiono od lat 50. XX wieku

Bonda grało do tej pory jeszcze trzech innych aktorów, ale żaden nie zyskał takiej popularności i widowni jak już wymieniona piątka. Były to głównie filmy nienależące do „oficjalnych”, czyli wyprodukowanych przez studio EON Productions.

W 1954 r. Bonda zagrał Amerykanin – Barry Nelson (właściwie Robert Haakon Nielsen). Była to jednak produkcja telewizyjna, a nie kinowa.

W 1967 r., w pierwszym kinowym „Casino Royale”, w postać agenta 007 wcielił się David Niven – ponoć wskazany przez autora książki o Bondzie – Iana Fleminga. BoxofficeMojo podaje, że na film sprzedały się bilety za… 20 tys. dol. Nie wiemy, na ile są to pełne dane.

Czytaj więcej Film Powstaje nowy Bond. Znamy aktorów typowanych na agenta 007 Nowymi producentami Bonda pod szyldem Amazona zostali Amy Pascal i David Heyman, którzy współtworzyli wielkie hity kasowe ostatniego czasu. Scenari...

Dużo lepiej poszło dwa lata później już oficjalnemu filmowi o Bondzie: „W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości” z Georgem Lazenbym (kina miały odnotować prawie 23 mln dol. wpływów).

Powyższe dane to tylko próba pokazania, który aktor mógł przyczynić się do największego sukcesu biznesowego filmów o Jamesie Bondzie. Trzeba pamiętać, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat otoczenie gospodarcze zmieniało się, a wraz z nim kurs dolara i siła nabywcza amerykańskiej waluty.

W końcu też filmy o brytyjskim agencie były wyświetlane także na antenach stacji telewizyjnych i platformach streamingowych.