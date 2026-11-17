Gdy we wrześniu obejmowałem kierowanie „Rzeczpospolitą”, kilka osób pytało, czy napiszę tekst programowy. Nie chciałem tego robić wtedy; wydawało mi się dziwne ogłaszać, jak powinna działać redakcja, której ludzi, możliwości i problemów nie zdążyłem jeszcze dobrze poznać. Wolałem najpierw słuchać, rozmawiać i przyglądać się temu, co w redakcji robi się dobrze, a co wymaga zmiany. Dziś mam już więcej powodów, by zabrać głos.

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„Parkiet” w głównym wydaniu „Rzeczpospolitej”

Jednym z nich jest decyzja dotycząca „Parkietu”, którego model wydawniczy zmieniamy od stycznia. Jego dziennikarze będą codziennie przygotowywać cztery strony w głównym wydaniu „Rzeczpospolitej”. Od 18 listopada będziemy codziennie prezentować w grzbiecie „Rz” treści „Parkietu”, by czytelnicy mogli oswoić się z tą formułą. Jednocześnie od dziś bardzo mocno stawiamy na serwis internetowy: uruchamiamy gruntownie przebudowany parkiet.com, z nowymi narzędziami, bieżącymi newsami, pogłębionymi analizami, danymi i możliwościami dla inwestorów.

Tak, to duża zmiana. „Parkiet” ma swoją bogatą historię, wiernych odbiorców i ludzi, dla których osobna gazeta znaczy czasem tyle samo, co informacje w niej zawarte. Rozumiem przywiązanie i rytuał, jednak jako wydawnictwo musimy iść do przodu, reagować na rynkowe zmiany i potrzeby czytelników. Przy obecnej skali sprzedaży papierowych wydań, a z drugiej strony potędze internetu – szczególnie w bardzo dynamicznym środowisku inwestorskim i rynków finansowych – stawianie w centrum procesu wydawniczego papieru byłoby sentymentalnym trwaniem w modelu bez biznesowej przyszłości. Z szacunkiem dla historii tytułu, z ekscytacją i wielką nadzieją idziemy ku nowemu. Nie podjęliśmy tej decyzji, by ograniczać dziennikarstwo ekonomiczne ani by redukować zespół. Wręcz przeciwnie: przeznaczamy energię i środki na pracę dziennikarzy, jakość materiałów i produkty, z których nasi odbiorcy rzeczywiście korzystają. „Parkiet” zyskuje miejsce w gazecie o szerszym zasięgu i nową przestrzeń do rozwoju w internecie.

„Rzeczpospolita” szybko i rzetelnie opisuje najważniejsze wydarzenia, a następnie pomaga zrozumieć ich przyczyny i konsekwencje

Ta decyzja mówi też o tym, jak wyobrażam sobie przyszłość „Rzeczpospolitej”. Nie interesuje mnie zarządzanie schyłkiem, godzenie się z tym że „rynek jest trudny, a media tradycyjne mogą już tylko bronić tego, co zostało”. W ostatnich miesiącach wielokrotnie słyszałem to z ust koleżanek i kolegów po fachu. Marudzenie mnie nie interesuje, chcę budować redakcję, która jest zwrotna, potrafi się zmieniać, mierzyć z dyskomfortem wychodzenia z kolein, docierać do nowych odbiorców i jednocześnie pilnować standardów, dzięki którym czytelnicy temu tytułowi ufają od lat. Technologie i sposób dotarcia do czytelników będą się zmieniały, ale o tym, czy ktoś będzie chciał za nasze dziennikarstwo płacić i do niego wracać, zdecyduje jakość, a także dostarczanie naszym odbiorcom dodatkowej wartości.

O „Rzeczpospolitej” myślę, jak o ekosystemie, w którym czytelnik nie musi przedzierać się przez informacyjny chaos, by dowiedzieć się, co naprawdę ważne. W świecie zalewanym treściami sama umiejętność wyboru i hierarchizowania informacji staje się ogromną przewagą. Dlatego rp.pl ma być najlepszym hubem informacyjnym, który szybko i rzetelnie opisuje najważniejsze wydarzenia, a następnie pomaga zrozumieć ich przyczyny i konsekwencje. W polityce, gospodarce, biznesie, prawie i sprawach międzynarodowych ma dostarczać czytelnikom wiedzę, której mogą zaufać. Wierzę, że można budować duże zasięgi i skuteczny biznes medialny bez taniej sensacji i sztucznego podsycania kontrowersji pod algorytmy. Istnieje duża grupa odbiorców, którzy oczekują właśnie takiego dziennikarstwa i są gotowi za nie płacić.

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Bardzo ważna pozostaje dla nas papierowa „Rzeczpospolita”. Chcemy, by była produktem wyjątkowym: starannie przygotowanym, przemyślanym, dającym przyjemność spokojnej lektury i poczucie obcowania z czymś wartościowym. Nie musi ścigać się z internetem na tempo podawania informacji – ma dawać to, czego w codziennym strumieniu informacji brakuje: pomóc porządkować obraz rzeczywistości, z szacunkiem dla czasu, inteligencji i zaufania naszych czytelników.

Paweł Kapusta: Nie zapiszemy się do żadnego z politycznych obozów. Nie mam problemu z tym że ktoś nazwie nas symetrystami

W moim rozumieniu tego zawodu jakość, na którą wciąż się powołuję, zawsze zaczyna się od niezależności. „Rzeczpospolita” będzie patrzeć na ręce politykom, samorządowcom, urzędnikom, ludziom biznesu i wszystkim, którzy dysponują publicznymi pieniędzmi albo wpływem na życie innych, niezależnie od tego, z której strony sporu pochodzą. Nie będziemy wybierać tematów według tego, komu pomogą, ani rezygnować z publikacji, bo komuś zaszkodzą. Naszym zadaniem jest ustalać fakty, zadawać trudne pytania, weryfikować odpowiedzi i nie odpuszczać, gdy rozmówca jest wpływowy. Będziemy mieć odwagę publikować mocne ustalenia, ale też powiedzieć „nie wiemy”, kiedy dowodów brakuje. W dziennikarstwie łatwo pomylić butę z niezależnością.

Nie zapiszemy się do żadnego z politycznych obozów. Polska debata publiczna od lat działa według mechanizmu, w którym każdy tekst czy materiał staje się amunicją dla jednej strony przeciw drugiej: jeśli krytykujesz rząd, uznają cię za człowieka opozycji; jeśli krytykujesz opozycję, stajesz się obrońcą rządzących. A jeśli próbujesz zachować własne zdanie, oskarżą cię o „symetryzm”. To słowo zrobiło w polskiej debacie zaskakującą karierę, głównie jako sposób dyscyplinowania tych, którzy nie chcą się zadeklarować.

Nie mam problemu z tym że ktoś nazwie nas symetrystami, jeśli ma to oznaczać, że wszystkim stawiamy pytania i od wszystkich wymagamy uczciwości. Przykładem, jak będziemy relacjonować wydarzenia, niech będzie spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. Idziemy prosto, niezależnie, szukając prawdy, choć branża medialna, politycy, środowiska prawnicze, autorytety próbowały, czasem brutalnie, wpychać nas w okopy zarówno po prawej, jak i lewej stronie wojny polsko-polskiej. Niezależność nie oznacza stania w połowie drogi między prawdą a fałszem – to gotowość do uznania, że nie każdy spór daje się uczciwie opisać w czarno-białych barwach.

„Rzeczpospolita” będzie tytułem, do którego się wraca, bo pomaga lepiej rozumieć świat

„Rzeczpospolita” wciąż będzie miejscem rozmowy – również podczas organizowanych przez nas konferencji – w której można się zasadniczo nie zgadzać, a mimo to wysłuchać argumentów drugiej strony. Będziemy otwierać łamy na różne poglądy, a granicą pozostaną fakty, uczciwość i szacunek do człowieka. Nie potrzebujemy kolejnego miejsca, w którym publicyści mówią wyłącznie do swoich, a przeciwnik pojawia się tylko po to, by go z pogardą wytknąć palcem.

Niegdyś w credo „Rzeczpospolitej” zapisano szacunek dla porządku konstytucyjnego, demokratycznych wyborów, wolności gospodarczej i praw obywateli, a także obowiązek niezależności i wiarygodności. Wiele z tych zasad pozostaje aktualnych. Chciałbym jednak, żeby nie były jedynie tekstem do przywołania od święta, ale by ich sens znajdował odzwierciedlenie w codziennej pracy – w decyzji o publikacji, sposobie rozmowy z bohaterem materiału, w gotowości do kontrolowania również tych, z którymi łatwiej nam się zgodzić.

„Rzeczpospolita” będzie tytułem, do którego się wraca, bo pomaga lepiej rozumieć świat i któremu można ufać także wtedy, gdy pisze rzeczy wypychające czytelnika ze strefy komfortu. Warto być z nami! Dajcie się zaprosić do naszego świata, w którym tradycyjne dziennikarstwo to nie sen o latach minionych a codzienność, zobowiązanie wobec czytelników, a przy okazji po prostu nasza pasja.