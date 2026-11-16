Brytyjska rodzina królewska odniosła się do informacji o obsadzeniu Roberta Pattinsona w roli Jamesa Bonda w nowej odsłonie popularnej serii filmowej, przygotowywanej przez Amazon MGM Studios. Komunikat opublikowano około 90 minut po oficjalnym ogłoszeniu nazwiska aktora, gdy wiadomość była już szeroko komentowana w mediach społecznościowych.
Na oficjalnym koncie rodziny królewskiej w serwisie X zamieszczono krótki wpis, do którego dołączono odnośnik do informacji o wyborze Pattinsona.
„Witamy w tajnej służbie Jego Królewskiej Mości, panie Bond” – napisano.
Sformułowanie to nawiązuje do fikcyjnej brytyjskiej służby wywiadowczej, dla której pracuje agent 007. Jednocześnie zwraca uwagę na istotną zmianę w historii filmowej serii.
Robert Pattinson będzie pierwszym aktorem wcielającym się w Jamesa Bonda, którego bohater będzie działał w służbie Jego Królewskiej Mości, a nie Jej Królewskiej Mości.
Wszystkie dotychczasowe 25 filmów o agencie 007 powstało za panowania królowej Elżbiety II, która zmarła w 2022 roku. Ostatnia część serii, „Nie czas umierać”, miała premierę rok wcześniej, w 2021 roku. Był to zarazem ostatni film, w którym w rolę brytyjskiego agenta wcielił się Daniel Craig.
Wraz z wyborem Pattinsona rozpoczyna się więc nowy rozdział w historii serii, po raz pierwszy realizowanej w okresie panowania brytyjskiego króla.
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Ogłoszenie nazwiska Roberta Pattinsona zakończyło wieloletnie spekulacje dotyczące następcy Daniela Craiga. Zainteresowanie obsadą nowego filmu, którego reżyserem będzie Denis Villeneuve, szczególnie nasiliło się w ostatnim miesiącu, gdy lista potencjalnych kandydatów zaczęła się skracać.
Początkowo jednym z faworytów był Jacob Elordi, znany między innymi z serialu „Euforia”. Później pojawiły się jednak doniesienia, że aktor nie uczestniczył nawet w zdjęciach próbnych do roli.
Wśród kandydatów wymieniano również Jacka Lowdena. Spekulacje na jego temat podsycił Gary Oldman, z którym Lowden występuje w serialu „Kulawe konie”. Oldman stwierdził, że nowy Bond został już wybrany, a następnie żartobliwie dodał, że trzyma kciuki za Lowdena.
Przez dłuższy czas za jednego z najpoważniejszych kandydatów uchodził także Callum Turner, który według doniesień dotarł do końcowych etapów procesu castingowego.
Sytuacja zmieniła się jednak w ostatniej chwili, gdy ujawniono, że w przesłuchaniach uczestniczyli również Robert Pattinson i Nicholas Hoult. Ostatecznie to pierwszy z aktorów otrzymał rolę jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów w historii kina.
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W zdjęciach próbnych do roli agenta 007 biorą udział Robert Pattinson i Nicholas Hoult – donosi portal „Deadline”.
Po oficjalnym ogłoszeniu decyzji Robert Pattinson wydał oświadczenie, w którym podziękował twórcom nowej odsłony serii za powierzenie mu roli agenta 007.
– James Bond jest jedną z najbardziej legendarnych postaci w historii kina, a powierzenie mi roli agenta 007 to zaszczyt życia – podkreślił aktor.
Pattinson wyraził również wdzięczność osobom odpowiedzialnym za realizację produkcji oraz przedstawicielom studia Amazon MGM Studios. – Jestem głęboko wdzięczny Denisowi, Amy, Davidowi, Tanyi i wszystkim w Amazon MGM Studios za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Stwierdzenie, że ta rola jest spełnieniem marzeń, byłoby niedopowiedzeniem – zaznaczył.
Aktor podkreślił także, że z niecierpliwością oczekuje rozpoczęcia współpracy przy nowym filmie. – Nie mógłbym być bardziej podekscytowany tą współpracą i pracą, która czeka mnie z tym fantastycznym zespołem – dodał Pattinson.
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