Brytyjska rodzina królewska odniosła się do informacji o obsadzeniu Roberta Pattinsona w roli Jamesa Bonda w nowej odsłonie popularnej serii filmowej, przygotowywanej przez Amazon MGM Studios. Komunikat opublikowano około 90 minut po oficjalnym ogłoszeniu nazwiska aktora, gdy wiadomość była już szeroko komentowana w mediach społecznościowych.

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Robert Pattinson pierwszym Bondem w służbie króla

Na oficjalnym koncie rodziny królewskiej w serwisie X zamieszczono krótki wpis, do którego dołączono odnośnik do informacji o wyborze Pattinsona.

„Witamy w tajnej służbie Jego Królewskiej Mości, panie Bond” – napisano.

Sformułowanie to nawiązuje do fikcyjnej brytyjskiej służby wywiadowczej, dla której pracuje agent 007. Jednocześnie zwraca uwagę na istotną zmianę w historii filmowej serii.

Robert Pattinson będzie pierwszym aktorem wcielającym się w Jamesa Bonda, którego bohater będzie działał w służbie Jego Królewskiej Mości, a nie Jej Królewskiej Mości.

Wszystkie dotychczasowe 25 filmów o agencie 007 powstało za panowania królowej Elżbiety II, która zmarła w 2022 roku. Ostatnia część serii, „Nie czas umierać”, miała premierę rok wcześniej, w 2021 roku. Był to zarazem ostatni film, w którym w rolę brytyjskiego agenta wcielił się Daniel Craig.

Wraz z wyborem Pattinsona rozpoczyna się więc nowy rozdział w historii serii, po raz pierwszy realizowanej w okresie panowania brytyjskiego króla.

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Kto miał zostać nowym Jamesem Bondem? Pattinson pokonał innych kandydatów

Ogłoszenie nazwiska Roberta Pattinsona zakończyło wieloletnie spekulacje dotyczące następcy Daniela Craiga. Zainteresowanie obsadą nowego filmu, którego reżyserem będzie Denis Villeneuve, szczególnie nasiliło się w ostatnim miesiącu, gdy lista potencjalnych kandydatów zaczęła się skracać.

Początkowo jednym z faworytów był Jacob Elordi, znany między innymi z serialu „Euforia”. Później pojawiły się jednak doniesienia, że aktor nie uczestniczył nawet w zdjęciach próbnych do roli.

Wśród kandydatów wymieniano również Jacka Lowdena. Spekulacje na jego temat podsycił Gary Oldman, z którym Lowden występuje w serialu „Kulawe konie”. Oldman stwierdził, że nowy Bond został już wybrany, a następnie żartobliwie dodał, że trzyma kciuki za Lowdena.

Przez dłuższy czas za jednego z najpoważniejszych kandydatów uchodził także Callum Turner, który według doniesień dotarł do końcowych etapów procesu castingowego.

Sytuacja zmieniła się jednak w ostatniej chwili, gdy ujawniono, że w przesłuchaniach uczestniczyli również Robert Pattinson i Nicholas Hoult. Ostatecznie to pierwszy z aktorów otrzymał rolę jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów w historii kina.

Robert Pattinson komentuje rolę Jamesa Bonda. „Spełnienie marzeń”

Po oficjalnym ogłoszeniu decyzji Robert Pattinson wydał oświadczenie, w którym podziękował twórcom nowej odsłony serii za powierzenie mu roli agenta 007.

– James Bond jest jedną z najbardziej legendarnych postaci w historii kina, a powierzenie mi roli agenta 007 to zaszczyt życia – podkreślił aktor.

Pattinson wyraził również wdzięczność osobom odpowiedzialnym za realizację produkcji oraz przedstawicielom studia Amazon MGM Studios. – Jestem głęboko wdzięczny Denisowi, Amy, Davidowi, Tanyi i wszystkim w Amazon MGM Studios za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Stwierdzenie, że ta rola jest spełnieniem marzeń, byłoby niedopowiedzeniem – zaznaczył.

Aktor podkreślił także, że z niecierpliwością oczekuje rozpoczęcia współpracy przy nowym filmie. – Nie mógłbym być bardziej podekscytowany tą współpracą i pracą, która czeka mnie z tym fantastycznym zespołem – dodał Pattinson.