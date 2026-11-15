Do zamieszek doszło w sobotnią noc po spotkaniu Ligi Narodów, w którym reprezentacja Polski przegrała z Rumunią 1:2. Według relacji GOLAZO.ro napięcie pojawiło się jeszcze przed końcem meczu. Polscy kibice zostali poinformowani, że po ostatnim gwizdku będą musieli pozostać w sektorze gości przez 35 minut. Decyzja organizatorów miała związek z kwestiami bezpieczeństwa, jednak część fanów nie zaakceptowała tego ograniczenia.

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Niektórzy kibice używali gaśnic i rzucali metalowymi barierkami w kierunku funkcjonariuszy. Do konfrontacji dochodziło zarówno na stadionie, jak i na ulicach w jego pobliżu. W rejonie Areny Narodowej pojawiły się znaczne siły policji i żandarmerii wyposażone w kaski, tarcze oraz pałki.

Zamieszki po meczu Rumunia–Polska. 105 osób przewiezionych na komisariaty

Rumuńska żandarmeria poinformowała, że w związku z incydentami na komisariaty w Bukareszcie przewieziono 105 osób. Wśród nich było 100 obywateli Polski i pięciu Rumunów. Wszyscy zostali poddani kontroli w celu ustalenia ich udziału w wydarzeniach i ewentualnej odpowiedzialności prawnej.

Służby potwierdziły również użycie środków drażniących i łzawiących. Jak wyjaśniono w komunikacie cytowanym przez GOLAZO.ro, zastosowano je w celu opanowania sytuacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w okolicy stadionu.

Bilans interwencji obejmuje także 89 mandatów wystawionych polskim kibicom. Żandarmeria przekazała, że wobec 74 osób prowadzone jest postępowanie dotyczące podejrzenia stosowania przemocy wobec służb porządkowych lub utrudniania im wykonywania obowiązków podczas wydarzenia sportowego. Sprawę jednej osoby powiązano natomiast z podejrzeniem nielegalnego posiadania i używania materiałów pirotechnicznych.

W przypadku 25 osób nie zastosowano żadnych środków prawnych. Wszyscy przewiezieni na komisariaty zostali zwolnieni. Policja i żandarmeria zapowiedziały kontynuowanie czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zajść.

Rumuńscy dziennikarze opisują pomyłki podczas interwencji

GOLAZO.ro opublikował również relację z ulic wokół Areny Narodowej. Według portalu około godz. 1.30 niemal dwie godziny po zakończeniu spotkania, w okolicy stadionu nadal znajdowały się liczne oddziały żandarmerii i policji. Funkcjonariusze nakazywali kibicom opuszczenie terenu, a część z nich odmawiała wykonania poleceń.

Portal zwrócił uwagę, że podczas pościgów za agresywnymi osobami dochodziło do pomyłek. Według relacji ubrani na czarno pseudokibice atakowali funkcjonariuszy, po czym uciekali. Żandarmi ruszali za nimi, ale nie zawsze udawało im się rozpoznać właściwe osoby.

W jednym z opisanych przypadków funkcjonariusze powalili na ziemię polskiego kibica i zaczęli go szarpać. Sądzili, że mają do czynienia z pseudokibicem, z którym wcześniej doszło do starcia. Po chwili zorientowali się jednak, że pomylili mężczyznę z kimś innym.

Polak leżał na mokrym asfalcie. „Czekamy na Ubera”

Reporterzy GOLAZO.ro opisali także interwencję wobec kolejnego polskiego kibica, który po popchnięciu przez funkcjonariuszy znalazł się na mokrej jezdni. Według dziennikarzy również nie należał do grupy pseudokibiców odpowiedzialnych za agresywne zachowania.

Jeden z mężczyzn pomagających mu wstać tłumaczył funkcjonariuszom, że czekają na zamówiony przejazd. – Czekamy na Ubera, dlaczego mamy odchodzić? – zapytał. Żandarmi odpowiadali, że wykonują polecenia i wszyscy muszą opuścić ten teren.

Rumuńskie MSW zabrało głos po zamieszkach

Do wydarzeń odniosło się również rumuńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Resort opublikował nagrania z interwencji i podziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, stanowczość oraz opanowanie. Podkreślił jednocześnie, że wydarzenia sportowe powinny opierać się na emocjach i rywalizacji, a nie przemocy.

„Rywalizacja jest częścią sportu. Przemoc – nie” – napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.