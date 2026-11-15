Słowa te padły dzień po komunikatach Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), według których ruch lotniczy w Stanach Zjednoczonych miał wrócić do normy w niedzielę w nocy. W piątek FAA wstrzymała wszystkie odloty w USA na ponad cztery godziny z powodu awarii systemu łączności.

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Minister Duffy wini poprzedników

Według Duffy'ego system został przeciążony danymi podczas aktualizacji. Minister informował w sobotę, że usterka systemu jest związana z pracami wykonywanymi na zlecenie FAA przez amerykańską firmę L3Harris, która działa w branży lotniczej, telekomunikacyjnej i obronnej.

L3Harris modernizuje infrastrukturę komunikacyjną wspierającą Narodowy System Przestrzeni Powietrznej. Zrealizowała ponad 70 proc. planu konwersji systemów łączności w przestrzeni powietrznej ze starych przewodów miedzianych na system światłowodowy.

Duffy obwinił swoich poprzedników oraz poprzednie administracje prezydenckie za to, że nie zrobiły wystarczająco dużo, by zmodernizować przestarzały system kontroli ruchu lotniczego w kraju.

Zapytany przez CNN o swoją odpowiedzialność, powiedział: „Biorę odpowiedzialność za to, co dały mi poprzednie administracje” i powtórzył swoje wezwanie do przeznaczenia większych środków na modernizację przestarzałych systemów lotniczych. Duffy złożył już wniosek o dziesiątki miliardów dolarów dodatkowego finansowania. Poparł go Donald Trump. Demokraci z dwóch komisji Izby Reprezentantów nadzorujących przemysł lotniczy zasygnalizowali gotowość do finansowania modernizacji, ale jednocześnie wyrazili sceptycyzm co do sposobu wydatkowania środków już na to przeznaczonych.

25 tysięcy odwołanych lotów w USA

W piątek w USA odwołano lub opóźniono ponad 15 tys. lotów, a w sobotę ponad 10 tys. Skutki awarii odczuły również niektóre kraje europejskie, z których miały wystartować samoloty do Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA Donald Trump zaprzeczył w piątek, by przyczyną awarii był cyberatak. On także wskazał na starzejącą się infrastrukturę. Podobne stanowisko prezentowali inni amerykańscy urzędnicy.

Szef Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Markwayne Mullin poinformował w sobotę, że sprawa nie ma związku z globalną awarią usług technologicznego giganta Microsoftu, do której doszło w ostatnich dniach. Z kolei Duffy zapewnił, że nowy system sztucznej inteligencji wspomagający kontrolę ruchu lotniczego nie jest i nie mógł być przyczyną usterki.