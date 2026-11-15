Materiał przygotowany przez firmę Finax

Po co dodatkowa emerytura

Z naszego badania Financial Wellness Index wynika, że brak pieniędzy na starość to najczęstsze zmartwienie finansowe osób w wieku 45–54 lat. Mimo to wciąż przeceniamy możliwości publicznego systemu emerytalnego i zbyt późno zaczynamy odkładać. A w oszczędzaniu na emeryturę najcenniejszy jest czas: im wcześniej wpłacone pieniądze, tym dłużej pracują.

Czym jest OIPE i dla kogo

OIPE, czyli Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny, to unijne rozwiązanie do dobrowolnego, samodzielnego inwestowania na przyszłość. W Polsce działa od października 2023 r. i daje preferencje podobne do IKE: kto wypłaci środki po 60. roku życia (lub po 55., mając uprawnienia emerytalne) i spełni pozostałe warunki ustawy, na przykład wpłacał w co najmniej pięciu latach kalendarzowych, nie zapłaci 19-proc. podatku Belki. Oczywiście, opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

To propozycja dla każdego, kto nie chce polegać wyłącznie na państwowej emeryturze: dla zaczynających oszczędzać, dla samozatrudnionych i dla osób, które pracują lub chcą pracować w innym kraju Unii. Dla każdego, kto myśli o swojej finansowej przyszłości.

Co wyróżnia Europejską Emeryturę

Po pierwsze, mobilność: po przeprowadzce do innego państwa UE oszczędności można bez podatku przenieść na subkonto w nowym kraju. Po drugie, osobny limit, niezależny od IKE i IKZE. W 2026 r. wynosi 28 260 zł, a w 2027 r. po raz pierwszy przekroczy 30 tys. zł. Po trzecie, automatyczne ograniczanie ryzyka: przez większość czasu pieniądze są inwestowane w fundusze ETF na akcje, a na dziesięć lat przed wiekiem emerytalnym część trafia stopniowo do funduszy obligacji. Po czwarte, to idealne narzędzie do regularnego i automatycznego inwestowania małych kwot. Zacząć można od 50 zł. Po piąte? Prostota. Poświęcasz kilka minut i masz portfel ustawiony na lata.

Kto za tym stoi i jakie są efekty

Finax to europejski robodoradca założony w 2017 r., od 2022 r. działający w Polsce jako oddział nadzorowany przez KNF. Jako pierwsi w Europie uzyskaliśmy licencję na OIPE. Wyznajemy prostą zasadę: zamiast próbować pokonać rynek, lepiej brać rynkową średnią, która w długim terminie wyraźnie pokonuje inflację. Pieniądze są automatycznie inwestowane w zdywersyfikowany, globalny portfel funduszy ETF, obejmujący kilka tysięcy akcji największych firm świata i obligacji. Portfel jest denominowany w euro. Zadanie oszczędzającego sprowadza się do otwarcia i zasilania konta, resztą zajmuje się nasz fintech. Stąd nasze hasło: Invest and Relax.

Po trzech latach w OIPE oszczędza w Polsce ok. 10 tys. osób, które zgromadziły 93 mln euro. Modelowy portfel akcyjny, wybierany przez 88 proc. klientów, zyskał 62,7 proc. Kto od startu wpłacał co roku pełny limit, po trzech latach ma na OIPE 137 tys. zł, inwestując 99 tys. zł. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a historia nie musi się powtórzyć. Jednak pierwsi z tych, którzy zdecydowali się zaufać produktowi, już w 2027 r. będą mogli wypłacić pieniądze bez podatku. Największy z nich, dzięki możliwemu transferowi środków z IKE do OIPE, ma na koncie ok.150 tys. euro.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji, analizy inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Materiał przygotowany przez firmę Finax