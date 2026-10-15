Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 r. pod koniec września. Teraz jest ona procedowana przez Sejm. Na waloryzację emerytur i rent zaplanowano 19 mld zł. Wiadomo, jak przełoży się to na wysokość świadczeń. Na razie są to szacunki, ostateczne dane będą znane na początku przyszłego roku.

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O ile wzrosną renty i emerytury w 2027 r.? Rząd podał minimalny próg

Waloryzacja rent i emerytur jak co roku nastąpi w marcu. Tzw. podwyżka w rzeczywistości jest zwiększeniem nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji. O jej wysokości decyduje wzrost cen towarów i usług i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2027 r. pozostanie na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzedzającym roku. Potrzebne do wyliczeń dane za 2026 r. będą znane po nowym roku. Jak poinformował rząd, świadczenia wzrosną jednak o co najmniej 3,48 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która wynosi obecnie 1978,49 zł brutto, wzrośnie co najmniej do 2047,34 zł brutto.

Waloryzacja rent i emerytur 2027. Najnowsze prognozy

Z najnowszych rządowych prognoz wynika jednak, że przyszłoroczna waloryzacja świadczeń będzie nieco wyższa od pierwotnych założeń. Podwyżka może wynieść prawie 4 proc.

- Zgodnie z aktualnymi prognozami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów, na bazie których opiera się projekt ustawy budżetowej na rok 2027, prognozowany wskaźnik waloryzacji w 2027 r. wynosi 103,96 proc. — przekazało „Faktowi” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki.

Świadczenia wzrosną w związku z tym o 3,96 proc. Najniższa renta i emerytura w 2027 r. wyniesie wtedy 2056,84 zł brutto, a więc będzie wyższa o 78,35 zł brutto. Świadczenia wzrosną proporcjonalnie. Im wyższa jest emerytura, tym większa będzie kwota podwyżki. Jeśli szacunki się potwierdzą, od 1 marca 2027 r. obecna emerytura na poziomie:

2500 zł brutto – wzrośnie do 2599 zł brutto

3000 zł brutto – wzrośnie do 3119 zł brutto

3500 zł brutto – wzrośnie do 3638 zł brutto

4000 zł brutto – wzrośnie do 4158 zł brutto

4500 zł brutto – wzrośnie do 4678 zł brutto

Waloryzacja 13. i 14. emerytury. Jaka będzie podwyżka w 2027 r.?

Waloryzacja świadczeń oznacza także podwyżkę 13. i 14. emerytury w 2027 r. Wysokość dodatkowych rocznych świadczeń brutto jest równa najniższej emeryturze, a więc również powinny one wynieść 2056,84 zł brutto. W przypadku „czternastki” obowiązuje jednak limit. Jeśli emerytura jest wyższa niż 2900 zł, dodatkowe świadczenie jest pomniejszane na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Z obu świadczeń potrącana jest także składka zdrowotna i zaliczka na PIT. Kwoty „na rękę” będą więc odpowiednio niższe.