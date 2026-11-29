„Rzeczpospolita” naliczyła 219 osób związanych z partiami rządzącej koalicji, które po zmianie władzy objęły stanowiska w zarządach lub radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. To kolejny dowód, że jawność w polityce właścicielskiej państwa jest nam potrzebna na wczoraj. Kolejny, bo nie pierwszy. I na pewno nie ostatni. Podobne zestawienia powstawały za poprzednich rządów i będą powstawać za następnych, za każdym razem wywołując takie samo oburzenie, które szybko gasło, bo nie idzie za nim zmiana reguł.

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Ile spółek ma Skarb Państwa

Jak trudno ustalić, co posiada państwo, pokazaliśmy w majowym raporcie FOR „(Nie)jawna polityka właścicielska państwa”, o którym pisała też „Rzeczpospolita”. Na podstawie wykazów publikowanych na portalu Otwarte Dane policzyliśmy, że na koniec września 2025 r. działało 331 aktywnych państwowych podmiotów – spółek z bezpośrednim udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych. Wykazy nie pokazują jednak udziałów pośrednich. Tymczasem, jak szacujemy, spółek-córek i spółek-wnuczek państwo kontroluje też kilkaset.

Wykaz spółek nie obejmuje też pakietów należących do państwowych osób prawnych czy funduszy inwestycyjnych (np. tych zarządzanych przez podmioty z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, PFR). Dlaczego to problem? Spójrzmy na Bank Ochrony Środowiska. W wykazie na portalu Otwarte Dane znajdziemy przy nim 5,54 proc. akcji, z których prawa w imieniu Skarbu Państwa wykonują Lasy Państwowe. Większość akcji banku ma jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (58,05 proc.), a kolejne 8,61 proc. – fundusz inwestycyjny z grupy PFR.

Swego czasu NFOŚiGW publikował informacje o posiadanych udziałach w spółkach (trzeba było jednak sięgnąć osobno do sprawozdania Funduszu). W sprawozdaniach za 2024 i 2025 r. takiego wykazu już jednak nie było. Co prawda informację akurat o akcjach BOŚ (bo już nie o innych posiadanych spółkach) Fundusz podaje bezpośrednio na swojej stronie internetowej w zakładce „Partnerzy”, ale wielkości udziału nie zaktualizował od ponad dziesięciu lat.

Również PFR nie podaje w sprawozdaniach pełnego składu portfeli funduszy, choć akurat o BOŚ wspomina, tyle że nie podaje, ile akcji tego banku posiada. O wielkości obu pakietów wiemy od BOŚ, który jako spółka giełdowa musi ujawniać akcjonariuszy mających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów. Gdyby nie to, być może w ogóle nie dowiedzielibyśmy się, że państwo posiada łącznie ponad 72 proc. akcji tego banku.

Do czego służy mienie państwowe

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym mówi, że mienie państwowe „służy wykonywaniu zadań publicznych” i że zarządza się nim „zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej staranności”. Nie wynika z tego, jakie cele ma realizować konkretna spółka ani czy faktycznie to robi. Rząd nie musi też co roku uzasadniać utrzymywania poszczególnych pakietów. Skoro cele nie są wskazane wprost, nie da się z nich rozliczyć ani zarządów, ani ministrów.

Choć Konstytucja nie mówi wprost o obowiązku prowadzenia jawnej polityki właścicielskiej, to da się go z niej wywnioskować. Art. 61 daje obywatelom prawo do informacji o działalności władz publicznych, w tym o gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa. Art. 218 wymaga zaś, by sposób zarządzania tym majątkiem określała ustawa, a ustawa powinna w jak największym stopniu realizować zasady konstytucyjne. Jeśli rząd ma powody, by trzymać udziały w danej spółce, obywatele powinni je znać.

Jawność w polityce właścicielskiej państwa zalecają też organizacje międzynarodowe, w tym OECD, Bank Światowy i MFW. W przeglądzie gospodarczym Polski z 2025 r. OECD zaleciła, by rząd regularnie oceniał, czy utrzymywanie własności państwowej jest nadal potrzebne. Wskazała też, że coroczny raport o całym portfelu spółek ułatwiłby nadzór nad tym majątkiem. We Francji, Szwecji, Norwegii czy Finlandii rządy od lat publikują takie raporty i wyjaśniają, po co im spółki, a w Niemczech rząd podaje też nazwiska członków zarządów i rad nadzorczych opisywanych spółek.

Obowiązkowy raport ujawni państwowe udziały i utrudni upartyjnienie

Polska wciąż takiego raportu nie ma. Ma to zmienić poselski projekt ustawy (druk sejmowy nr 3125), nad którym pracuje Sejm. Wprowadza on rekomendacje z naszego raportu i przewiduje dwa obowiązki. Rada Ministrów ma co roku przedstawiać Sejmowi informację o spółkach z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach państwowych, ze zwięzłym opisem ich działalności, wynikami finansowymi oraz wyjaśnieniem, dlaczego państwo ma w danej spółce udziały i czy planuje je utrzymywać na dotychczasowym poziomie.

Z kolei minister właściwy ds. aktywów państwowych ma co roku publikować na portalu Otwarte Dane także informacje o udziałach posiadanych przez państwowe osoby prawne, udziałach w spółkach zależnych, inwestycjach za pośrednictwem funduszy zamkniętych oraz fundacjach kontrolowanych przez państwowe spółki.

Projekt nie reguluje powoływania członków zarządów i rad nadzorczych ani nie wtrąca się w bieżące decyzje spółek. Nie przesądza też, ile spółek powinno mieć państwo. Chodzi o to, by informacje o tym były jawne i nierozproszone. Sama jawność nie skończy z upartyjnieniem spółek, ale je utrudni. Gdy cel działania każdej spółki jest jawny, łatwiej rozliczać jej władze z wyników. Trudniej też bronić istnienia spółki, która służy głównie do obsadzania posad (politykami – red.).

Pierwsze czytanie projektu zaplanowano na 3 grudnia w sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. To test dla całej klasy politycznej. Nowe obowiązki obejmą każdy rząd, więc to sprawa ponad podziałami. Jeśli ustawa zostanie przyjęta w proponowanym brzmieniu, pierwszy raport trafi do Sejmu do 30 września 2027 r. Obywatele mają prawo wiedzieć, co posiada państwo i po co.