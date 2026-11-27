Katarzyna Lubnauer odniosła się do publikacji „Rzeczpospolitej”, w której opisano 219 osób związanych z ugrupowaniami koalicji rządzącej, powołanych po zmianie władzy do zarządów lub rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wiceminister edukacji była pytana o sprawę w programie „Tłit” Wirtualnej Polski. Przyznała, że doniesienia mogą wywoływać społeczne oburzenie, ale jednocześnie broniła sposobu obsadzania stanowisk.

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– Wiem, że takie rzeczy budzą oburzenie społeczne – powiedziała Lubnauer. Zwróciła uwagę, że około 80 osób z listy jest związanych z KO, które – jak przypomniała – liczy około 40 tys. członków.

Lubnauer: konkursy w spółkach Skarbu Państwa są uczciwe

W kampanii w 2023 roku KO zapowiadała wymianę władz spółek Skarbu Państwa i transparentne konkursy, w których miały liczyć się kwalifikacje, a nie powiązania.

Lubnauer zapewniała w WP, że konkursy pozostają uczciwe. – Bardzo jasno obiecaliśmy jedną rzecz, że rzeczywiście te konkursy będą uczciwe i w dalszym ciągu są uczciwe – mówiła. Jej zdaniem obecnych nominacji nie należy utożsamiać z praktykami z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

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Wiceminister odniosła się do określenia „tłuste koty”, używanego wobec osób obejmujących stanowiska w spółkach państwowych za rządów PiS. Przekonywała, że obecna sytuacja jest inna, ponieważ osoby zasiadające we władzach spółek mają kompetencje potrzebne do wykonywania obowiązków.

Lubnauer wskazuje na Polskę 2050 i Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz

Lubnauer zwróciła uwagę na udział Polski 2050 wśród osób wymienionych w zestawieniu. Przywołała byłą minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, wcześniej związaną z tym ugrupowaniem. – Okazało się, że bardzo głośno krzyczała w tej sprawie pani Pełczyńska-Nałęcz, a okazało się, że najwięcej jest tych osób z Polski 2050, jeszcze za czasów, kiedy ona tam rządziła – powiedziała Lubnauer, cytowana przez portal.

Jak opisywała „Rzeczpospolita”, osoby związane z Polską 2050 pojawiały się przede wszystkim w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych. Podmioty te podlegają Krajowemu Zasobowi Nieruchomości, nadzorowanemu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pełczyńska-Nałęcz kierowała tym resortem do października 2026 roku.

219 osób w spółkach. Co ustaliła „Rzeczpospolita”?

„Rz” przeanalizowała 395 podmiotów, korzystając z Krajowego Rejestru Sądowego, danych Państwowej Komisji Wyborczej, Biuletynów Informacji Publicznej i publikacji medialnych. Wytypowano ponad tysiąc nazwisk, a następnie weryfikowali powiązania osób powołanych do zarządów i rad nadzorczych po zmianie władzy.

Spośród 219 zidentyfikowanych osób 117 miało być związanych z Trzecią Drogą, czyli PSL i Polską 2050. Ponad 80 nazwisk powiązano z Platformą Obywatelską, działającą obecnie jako Koalicja Obywatelska, a prawie 20 z Lewicą. W zestawieniu znalazły się też pojedyncze osoby związane z Agrounią.

Za istotny dowód związków politycznych uznawano przede wszystkim start w wyborach z list danego ugrupowania.