Katarzyna Lubnauer
Katarzyna Lubnauer odniosła się do publikacji „Rzeczpospolitej”, w której opisano 219 osób związanych z ugrupowaniami koalicji rządzącej, powołanych po zmianie władzy do zarządów lub rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wiceminister edukacji była pytana o sprawę w programie „Tłit” Wirtualnej Polski. Przyznała, że doniesienia mogą wywoływać społeczne oburzenie, ale jednocześnie broniła sposobu obsadzania stanowisk.
– Wiem, że takie rzeczy budzą oburzenie społeczne – powiedziała Lubnauer. Zwróciła uwagę, że około 80 osób z listy jest związanych z KO, które – jak przypomniała – liczy około 40 tys. członków.
W kampanii w 2023 roku KO zapowiadała wymianę władz spółek Skarbu Państwa i transparentne konkursy, w których miały liczyć się kwalifikacje, a nie powiązania.
Lubnauer zapewniała w WP, że konkursy pozostają uczciwe. – Bardzo jasno obiecaliśmy jedną rzecz, że rzeczywiście te konkursy będą uczciwe i w dalszym ciągu są uczciwe – mówiła. Jej zdaniem obecnych nominacji nie należy utożsamiać z praktykami z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.
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Wiceminister odniosła się do określenia „tłuste koty”, używanego wobec osób obejmujących stanowiska w spółkach państwowych za rządów PiS. Przekonywała, że obecna sytuacja jest inna, ponieważ osoby zasiadające we władzach spółek mają kompetencje potrzebne do wykonywania obowiązków.
Lubnauer zwróciła uwagę na udział Polski 2050 wśród osób wymienionych w zestawieniu. Przywołała byłą minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, wcześniej związaną z tym ugrupowaniem. – Okazało się, że bardzo głośno krzyczała w tej sprawie pani Pełczyńska-Nałęcz, a okazało się, że najwięcej jest tych osób z Polski 2050, jeszcze za czasów, kiedy ona tam rządziła – powiedziała Lubnauer, cytowana przez portal.
Jak opisywała „Rzeczpospolita”, osoby związane z Polską 2050 pojawiały się przede wszystkim w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych. Podmioty te podlegają Krajowemu Zasobowi Nieruchomości, nadzorowanemu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pełczyńska-Nałęcz kierowała tym resortem do października 2026 roku.
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„Rz” przeanalizowała 395 podmiotów, korzystając z Krajowego Rejestru Sądowego, danych Państwowej Komisji Wyborczej, Biuletynów Informacji Publicznej i publikacji medialnych. Wytypowano ponad tysiąc nazwisk, a następnie weryfikowali powiązania osób powołanych do zarządów i rad nadzorczych po zmianie władzy.
Spośród 219 zidentyfikowanych osób 117 miało być związanych z Trzecią Drogą, czyli PSL i Polską 2050. Ponad 80 nazwisk powiązano z Platformą Obywatelską, działającą obecnie jako Koalicja Obywatelska, a prawie 20 z Lewicą. W zestawieniu znalazły się też pojedyncze osoby związane z Agrounią.
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