- Tak jak się spodziewaliśmy minęła północ kiedy kończyły się obrady nieformalnej RE, które mają przygotować ostateczny kształt budżetu UE – mówił Tusk. W nocy przewodniczący Rady Europejskiej António Costa poinformował, że nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie unijnego budżetu.

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- Koncentrowaliśmy się dość precyzyjnie na tym, co jest polskim interesem w tym budżecie – mówił o negocjacjach Tusk.

Donald Tusk: W sprawie ETS Polska będzie traktowana odrębnie, pieniądze trafią do naszego budżetu

- Z różnych powodów, przede wszystkim potrzeby oszczędzania, wyrażanej przez państwa, które są płatnikami netto, ten budżet jest trudniejszy do ułożenia niż poprzednie – zauważył premier. Potrzebę cięć w propozycji budżetu UE zgłaszają m.in. Niemcy. Polska jest w obozie państw, które się temu sprzeciwiają.

- Z naszego punktu widzenia ten wstępny finał nie jest najgorszy, punkt wyjścia był trudny. Z polskiego punktu widzenia (finał) jest obiecujący co nie znaczy, że łatwy do pełnego sfinalizowania – mówił premier w kontekście ustaleń, jakie zapadły na szczycie.

- Naszym głównym problemem była koncepcja aby pieniądze z ETS, które trafiają do naszego budżetu, miały być zasobem własnym UE, wszystkie państwa miały te pieniądze kierować do budżetu UE – przypomniał Tusk.

- My od początku tłumaczyliśmy, że to jest nieakceptowalne. Na tym etapie osiągnęliśmy 100 proc. tego, co chcieliśmy. Nie jest to (zastrzeżenie w sprawie ETS – red.) traktowane jak polska fanaberia – podkreślił premier. Jak dodał „szczególnie ważne było spotkanie wielkiej szóstki”, sześciu najważniejszych państw UE. - Wszyscy zrozumieli, że dla Polski ten projekt jest nie do zaakceptowania. Zrozumieli, czyli zobowiązali się, aby Polska była traktowana odrębnie, czyli żeby pieniądze z ETS zostawały w Polsce – dodał.

Budżet UE - propozycja Komisji Europejskiej Foto: PAP

- Ja uznaję ten temat za zamknięty – podsumował.

Donald Tusk chce podatku cyfrowego, który płaciłyby korporacje amerykańskie

- Dyskusja dotyczyła też (...) podatku cyfrowego. Wiadomo, ile to może wzbudzić emocji, zwłaszcza w państwach bezpośrednio zainteresowanych tą sprawą, myślę tu o amerykańskich korporacjach, ale też chińskich platformach (...). Ja nie miałbym nic przeciwko temu, by UE obłożyła te największe korporacje takim podatkiem. Nie ma to nic wspólnego ze stosunkiem do USA. Chcielibyśmy, aby wszystkie firmy (...) były traktowane tak jak inne biznesy – mówił też Tusk.

Premier zwrócił uwagę, że ewentualna decyzja w tej sprawie będzie wymagała podpisu prezydenta. - Zasoby własne, czyli pieniądze, które mają iść do UE, wymagają ratyfikacji. Czyli większości sejmowej – tu jestem spokojny i na końcu podpisu prezydenta, tu jestem niespokojny. Mam wrażenie, od pewnego czasu, że pan prezydent jest członkiem silnej grupy politycznej, która odczuwa nadzwyczajny respekt, żeby nie powiedzieć lęk, przed tymi największymi biznesami cyfrowymi, głównie amerykańskimi i nie tylko. Ja tego lęku nie podzielam – mówił Tusk dodając, że będzie starał się wytłumaczyć, że jest to „korzystne dla Polski i Europy”.

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