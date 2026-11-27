W Brukseli omawiano 26 listopada propozycję kompromisu ws. budżetu przygotowaną przez Costę. Zgodnie z nią budżet UE na lata 2028–2034 miał wynieść 1,58 bln euro. Wcześniej Komisja Europejska proponowała budżet na poziomie 1,76 bln euro w cenach stałych z 2025 roku.

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Rozmowy o budżecie UE w Brukseli: Niektórzy chcą dalszych cięć, inni – wycofania się z dotychczasowych

Mimo iż propozycja Costy przewidywała zmniejszenie budżetu to, jak mówił przewodniczący Rady Europejskiej, „niektóre państwa członkowskie domagały się dalszych cięć”. – Większość sprzeciwiła się kolejnym redukcjom, a niektóre zaproponowały nawet wycofanie się z części już wprowadzonych cięć, zwłaszcza w obszarze polityki spójności – podkreślił Costa. Jak dodał, zdecydowana większość państw członkowskich opowiedziała się za tym, aby nie ograniczać finansowania rolnictwa oraz polityki spójności. Wśród państw, które sprzeciwiają się obniżaniu budżetu UE jest Polska. Cięć w budżecie domagają się unijni płatnicy netto, na czele z Niemcami.

Budżet UE - propozycja Komisji Europejskiej Foto: PAP

Szczyt UE w Brukseli: 24 państwa za udzieleniem Ukrainie pożyczki w wysokości 45 mld euro

Szef Rady Europejskiej poinformował jednocześnie, że na szczycie UE rozmawiano też o propozycji dotyczącej udzielenia Ukrainie dodatkowej pożyczki w wysokości 45 mld euro na 2027 r. Wniosek w tej sprawie poparły 24 państwa. Jedno z nich, Bułgaria, udzieli pomocy wyłącznie w odniesieniu do komponentu niemilitarnego z naciskiem na regiony zamieszkane przez mniejszość narodową tego państwa. Słowacja, Czechy i Węgry walczą o wyłączenie ze spłacania odsetek, jakie państwa członkowskie wezmą na siebie, zgadzając się na pożyczkę.

– Do kwestii tej powrócimy w grudniu – poinformował Costa.

– Dzisiejsze rozmowy były przydatne, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia – podsumowała szczyt w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. – Teraz trzeba połączyć wszystkie elementy układanki w jedną całość. Będzie to wyzwanie, ale wszyscy wiemy, że potrzebujemy porozumienia, aby środki europejskie mogły zacząć płynąć od pierwszego dnia obowiązywania kolejnych wieloletnich ram finansowych – zaznaczyła.

Von der Leyen mówiła też, że propozycja nałożenia opłat na usługi cyfrowe świadczone przez duże platformy, które zasiliłyby unijną kasę, znalazła „szerokie poparcie” wśród liderów. W jej ocenie jest szansa na wypracowanie w ramach negocjacji budżetowych solidnego pakietu nowych dochodów własnych UE.