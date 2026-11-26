W środę warszawski ratusz zdecydował o zakazie kontynuowania po 30 listopada trwającego od wielu tygodni zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorzy mieli 24 godziny na odwołanie się od tej decyzji.

Reklama Reklama

W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził, że wpłynęło do niego odwołanie organizatorów protestu.

Sąd rozpatrzył sprawę w czwartek wieczorem, uchylając decyzję władz Warszawy. Oznacza to, że zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym może być kontynuowane po 30 listopada.

Sędzia Anna Bonkowska-Kubek argumentowała decyzję, odnosząc się m.in. do kwestionowania przez ratusz terminu złożenia zawiadomienia o przedłużeniu zgromadzenia, że taki wniosek należy odnosić do pierwszego dnia planowanego posiedzenia i ten wymóg został spełniony.

Ratusz w odmowie uznał, że zawiadomienie było złożone przedwcześnie.

- Sąd podziela stanowisko, że najbardziej radykalne środki w postaci zakazu demonstracji można stosować tylko zupełnie wyjątkowo, a władza zawsze musi w pierwszej kolejności rozważać działania i decyzje, które umożliwiłyby pokojowe odbycie zaplanowanego zgromadzenia - powiedziała sędzia Bonkowska-Kubek.

Więcej informacji wkrótce.