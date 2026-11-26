Według informacji dziennikarzy TVN24 Marcin Kierwiński w czasie kampanii wyborczej do Sejmu w 2023 r. zebrał od darczyńców blisko 724 tys. zł. Ponad dwie trzecie tej kwoty miało zostać przekazane przez grupę 113 osób, które w chwili dokonywania wpłat pracowały lub w przyszłości znalazły zatrudnienie w spółkach i instytucjach publicznych nadzorowanych przez Koalicję Obywatelską.

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Analiza przeprowadzona przez TVN24+ wykazała, że obecny szef MSWiA, a także sekretarz generalny KO i szef struktur partii w Warszawie, w czasie kampanii parlamentarnej w 2023 r. zebrał największą kwotę ze wszystkich kandydatów Platformy Obywatelskiej. Większość osób, które dokonały darowizny na rzecz kampanii Kierwińskiego - zgodnie z doniesieniami - związanych jest z Warszawą i woj. mazowieckim.

Na liście osób, które wsparły Kierwińskiego, znaleźli się m.in. samorządowcy, osoby pracujące w spółkach państwowych oraz przedstawiciele kadry kierowniczej instytucji publicznych.

Konfederacja zawiadamia prokuraturę

Poseł Konfederacji Michał Wawer powiedział na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie, że „z uwagi na te wszystkie tutaj krzyżujące się interesy i podejrzenia uważamy jako Konfederacja, że tą sprawą powinna zająć się prokuratura, tę sprawę dogłębnie wyjaśnić i prześledzić”. Dlatego też - jak poinformował - Konfederacja złoży w tej sprawie zawiadomienie.

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Wawer podkreślił, że prokuratura powinna zbadać, „czy przypadkiem nie było jednak związku pomiędzy tym, że ktoś wpłacał na kampanię Marcina Kierwińskiego, a tym, że następnie otrzymywał zatrudnienie na stanowisku, na które pan Kierwiński miał wpływ”.

Pytany, co dokładnie znajdzie się w zawiadomieniu, poseł poinformował, że wniosek będzie zawierał „wskazanie, że może tu zachodzić podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 230 Kodeksu karnego, czyli przestępstwa płatnej protekcji”. - Natomiast to jest jedynie nasza tutaj wskazówka interpretacyjna, w jakim kierunku szukać - dodał.