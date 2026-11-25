Do pożaru na terenie Elektrociepłowni Siekierki na warszawskim Mokotowie doszło w środę rano podczas prac rozbiórkowych jednego z kominów zakładu. Zapaliła się siatka zabezpieczająca konstrukcję.
Jak informuje portal Miejski Reporter, zgłoszenie wpłynęło do służb ratunkowych o godz. 9.36. Sześć osób opuściło zagrożone miejsce przed przybyciem strażaków.
Ze względu na wysokość komina i ryzyko odpadania fragmentów rozbieranej konstrukcji strażacy wykorzystali do rozpoznania sytuacji drony. Do działań skierowano również podnośnik o zasięgu 60 metrów, będący na wyposażeniu warszawskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7.
Czytaj więcej
Największe wydatki dotyczą EC Siekierki. Do II połowy 2029 r. ma tam powstać kotłownia gazowa, a rok później blok gazowo-parowy. Aktywa Orlenu Term...
Strażacy ugasili tlący się materiał zabezpieczający komin. Do akcji skierowano łącznie 14 zastępów straży pożarnej, w tym grupę operacyjną miasta.
W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany. Przyczyną zdarzenia było zaprószenie ognia podczas prowadzonych prac rozbiórkowych. Po ugaszeniu pożaru strażacy pozostali na terenie elektrociepłowni, by monitorować sytuację.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas