Ukraińskie wojsko zaatakowało w nocy z wtorku na środę lotnisko Sawaslejka, na którym stacjonują m.in. rosyjskie samoloty zdolne do przenoszenia pocisków hipersonicznych Kindżał.

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Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził wcześniejsze doniesienia o trafieniu pięciu rosyjskich maszyn. Według wstępnych ustaleń zostały one przynajmniej czasowo wyłączone z eksploatacji.

Ukraina zaatakowała rosyjskie lotnisko Sawaslejka. Trafiono samoloty MiG-31 i Su-34

W wyniku ataku uszkodzona została również infrastruktura wojskowa, w tym stacja radiolokacyjna oraz magazyny paliwa, wyposażenia i amunicji – poinformowała ukraińska agencja UNN, powołując się na komunikat Sztabu Generalnego.

Informacje o skutkach uderzenia pojawiły się początkowo na ukraińskich kanałach na Telegramie. Następnie doniesienia o trafieniu pięciu samolotów potwierdziło ukraińskie dowództwo.

Nie podano jednak, w jakim stopniu uszkodzone zostały poszczególne maszyny i czy możliwe będzie przywrócenie ich do służby.

Ukraina atakuje rosyjskie lotniska i rafinerie

Sawaslejka jest jedną z rosyjskich baz lotniczych wykorzystywanych przez samoloty MiG-31K, przystosowane do przenoszenia pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał. Rosja wykorzystuje tę broń do atakowania celów na terytorium Ukrainy.

W nocy ukraińskie siły zaatakowały również dwa zakłady rafineryjne należące do koncernu Rosnieft w obwodzie samarskim. Według ukraińskiego Ministerstwa Obrony zakłady wznowiły wcześniej działalność po poprzednich atakach.