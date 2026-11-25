Bardzo cenię wiele osób, które brały udział w „Forum Idei dla Polski”, zorganizowanym przez Instytut Sobieskiego. Zakładam też, że surowa diagnoza państwa polskiego i naszej klasy politycznej, która przebijała się w większości wystąpień przedsiębiorców i ekspertów, nie wynikała z uprzedzeń do polskiej polityki, tylko była wyrazem nie tyle poglądów, ile odczuć i nastrojów chwili. Główny zarzut polega na tym, że polska polityka jest kompletnie nieprzygotowana na wyzwania współczesności, ale niektórzy „eksperci” z branży AI twierdzili wręcz, że „jesteśmy w stanie realnej wojny i wyścigu zbrojeń w obszarze AI, jakiego świat nie widział od czasów wynalezienia broni jądrowej”, w wyniku tej wojny „Polska i UE przestaną istnieć”.

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Czy pieniądze za trzy lata całkowicie stracą wartość?

Jednym z nich jest niejaki Jacek Dąbrowski, ponoć jedna z kluczowych postaci w polskim i europejskim sektorze zaawansowanej sztucznej inteligencji. Otóż na podstawie rozmów z założycielami AI i Anthropica doszedł on do wniosku, że w ciągu najbliższych 2–3 lat Polska i UE „może będą dalej istnieć na papierze, ale tylko jako wydmuszki sterowane przez Chiny i Amerykę”.

Ale to nie wszystko, ten informatyk i matematyk, jak się sam przedstawił, ma też ambicje być znawcą ekonomii, bo jak wiadomo w Polsce, na gospodarce i piłce nożnej wszyscy świetnie się znamy. Otóż nasz myśliciel dał do zrozumienia, że „bieżące problemy polityków dywagujących o długu publicznym w stosunku do PKB tracą na znaczeniu, a realną wartością stają się energia oraz moc obliczeniowa”. Wobec powyższego z pełnym przekonaniem doszedł do wniosku, że „pieniądze za trzy lata całkowicie stracą wartość. One może będą istnieć jako jakieś proxy rozliczeniowe, natomiast co będzie miało wartość to energia oraz moc obliczeniowa”.

Dalej Dąbrowski pozostawał w retoryce militarnej, apelując o wprowadzenie stanu wojennego w obronie suwerenności technologicznej. Dramatyzował w stylu gen. Jaruzelskiego, że „jesteśmy w stanie wojny (…) to jest wyścig dotyczący sztucznej inteligencji (…). Politycy myślą, że to jest taka rewolucja jak zawsze, gdy rewolucje otwierały okno możliwości. Mam złą wiadomość, to okno to jest ostatnie okno i jak ono się zamknie, to już się nie otworzy”.

„Końce historii” już były

Słuchając takich stanowczych wypowiedzi, mam swoiste déjà vu. Kilka dekad temu Francis Fukuyama ogłosił koniec historii, która miała się skończyć na demokracji liberalnej. Pamiętam nastrój grozy roku 2008 r., kiedy światowy kryzys finansowy miał zatrząść fundamentami kapitalizmu, niszcząc system finansowy taki, jaki znaliśmy od upadku systemu w Bretton Woods, bo padać miały jedne po drugich instytucje finansowe.

Kilka rzeczywiście upadło, ale kapitalizm się obronił i wyszedł z kryzysu niewątpliwie wzmocniony. To, co nam zostało to góra długów, deficyty finansów publicznych, którymi piewcy kolejnej rewolucji światowej wydają się zupełnie nie przejmować, chociaż nawet nowy szef Fed Kevin Warsh, stwierdził niedawno, że stopy procentowe mają w zasadzie wpływ na wszystko, także na AI. Czyli polityka monetarna będąca emanacją polityki fiskalnej jest jednak istotna, nawet w twierdzy światowych nowych technologii i AI.

Mamy ostatnio zalew wypowiedzi wielu znanych osób, nie tylko w Polsce, wieszczących koniec kapitalizmu, jaki znamy. W tym duchu wypowiada się np. Janis Warufakis w swojej wydanej niedawno w Polsce książce „Technofeudalizm: co zabiło feudalizm”. Otóż Warufakis złożył już kapitalizm do grobu, twierdząc, że jesteśmy ponownie chłopami pańszczyźnianymi, jak w feudalizmie, a kapitalizm właśnie się skończył, gdyż świat znalazł się w momencie narodzin nowego feudalizmu spod znaku cyfrowej rewolucji i algorytmów. Tradycyjne wolne rynki i zyski zostały – jego zdaniem – zastąpione przez nowy system, który nazwał on technofeudalizmem.

Trudno odmówić Warufakisowi elokwencji, muszę przyznać, że jego książkę świetnie się czyta. W jego analizie technofeudalizm jest zjawiskiem, które powstało na skutek różnych kryzysów, przede wszystkim finansowego z 2008 r. Zamiast wspierać rozwój lokalnych gospodarek, olbrzymie pieniądze emitowane przez banki centralne trafiały w ręce największych spółek technologicznych, które w ten sposób zbudowały własne „feudalne lenna w chmurze”, internet został sprywatyzowany, a jego użytkownicy, czyli my wszyscy, oddaliśmy bezpłatnie istotną część swojej osobowości, umożliwiając zbieranie, analizowanie i komercyjne wykorzystanie danych przez coraz bardziej potężne korporacje, których wyceny rynkowe zaczęły przewyższać PKB wcale nie najmniejszych krajów, jak np. Polski.

Z tego powodu Warufakis określa nas mianem chłopów pańszczyźnianych w chmurze (cloud serfs), w zamian za dostęp do kapitału w chmurze nieodpłatnie go generujemy. Jednocześnie zarzuca on manipulację spółkom technologicznym danymi osobowymi, podkreśla ich przemożny wpływ na codzienne życie oraz na kształtowanie polityki i gospodarki globalnej, i wskazuje na geopolityczne napięcia, w tym na nową zimną wojnę między USA a Chinami. Pisze, że w wyniku podziału technofeudalizmu na dwa obozy świat przekształcił się w kontynentalne superpaństwa, niczym nieustannie wojujące ze sobą mocarstwa znane z powieści Orwella „Rok 1984”.

Czy model biznesowy amerykańskich gigantów to kapitalizm?

Warufakis nie jest gołosłowny, podaje przykłady Apple’a i jego Apple Store’a – udostępniono zewnętrznym twórcom oprogramowania narzędzia do tworzenia aplikacji iPhone’a, którzy za niewielką opłatą i po weryfikacji mogli udostępniać swoje produkty w Apple Store, po czym okazało się, że wartość smartphone Apple nie zależy już od samych jego technicznych parametrów, ale od liczby kolejnych aplikacji mających dostęp do Apple Store’a. Pisze o Google, który z początkowej wyszukiwarki internetowej zbudował system operacyjny Android, wraz z całym środowiskiem do tworzenia aplikacji zaczął zarabiać podwójnie. Pisze też o Amazonie, że zbudował własne „lenno feudalne” pod postacią Amazon.com i stworzył sieć sprzedaży internetowej, w której algorytmy zastępują rynek, łączą klientów ze sprzedawcami, pobierając za to opłatę, którą nazywa on rentą.

Podobnie, choć na mniejszą skalę, funkcjonuje – według Warufakisa – YouTube czy szereg innych mniejszych biznesów, których sprzedaż i reklama są uzależnione od platform społecznościowych. Nie bardzo tylko rozumiem, dlaczego model biznesowy amerykańskich gigantów technologicznych Warufakis uznaje za niemający wiele wspólnego z kapitalizmem. Dla mnie ich sukcesy są raczej dowodem na żywotność, zdolność do zmian i efektywność kapitalizmu, który potrafił wykazać się niesamowitymi zdolnościami adaptacyjnymi do kolejnych wyzwań. Zresztą zobaczmy, kim jest Warufakis i jakie są jego dokonania w działalności pozapublicystycznej.

Na początku był Cipras, czyli skąd się wziął Warufakis

Świat usłyszał o nim zaraz po światowym kryzysie finansowym w 2008 r., kiedy na greckiej scenie politycznej coraz większą rolę odgrywać zaczął wówczas szef skrajnie lewicowej Syrizy – najmniejszego ugrupowania w greckim parlamencie (4,6 proc. poparcia w wyborach w 2009 r.) – Alexis Cipras. Ten populista zaczął przechodzić przyspieszony kurs ekonomii i polityki gospodarczej, zwłaszcza w kontekście sytuacji kryzysowych, a w takiej znajdowała się Grecja. Doradcy podpowiedzieli Ciprasowi kontakt z bardzo elokwentnym lewicowym ekonomistą Janisem Warufakisem, który powołując się na noblistę Paula Krugmana, głosił pogląd, że Grecja miałaby się lepiej, gdyby opuściła strefę euro.

W Syrizie, będącej konglomeratem różnych ugrupowań lewicowych, toczyła się wówczas dyskusja, czy wyjście ze strefy euro (ale nie z Unii Europejskiej) powinno znaleźć się w programie partii. Wówczas Cipras jeszcze skłaniał się ku temu, aby porzucić wspólną walutę. Wiedział już wtedy, że jego partia zwycięży, a on sam zostanie premierem. Niedoświadczony w rządzeniu widział to, co zdecydowana większość pogrążających się w biedzie Greków – po czterech latach oszczędności Grecja nie tylko nie podnosiła się z upadku, ale jeszcze bardziej się pogrążała, na czym szczególnie cierpieli najsłabsi, co nikogo nie powinno dziwić, bo w każdym kryzysie ta grupa społeczna traci najwięcej, niezależnie od tego, co obiecują różnej maści populiści z lewa czy z prawa.

Warufakis musiał wiedzieć, że Cipras obiecuje gruszki na wierzbie

Cipras obiecał zatem pakiet osłon socjalnych, tj. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 12 tys. euro, jednorazową zapomogę dla emerytów otrzymujących mniej niż 700 euro miesięcznie czy przywrócenie płacy minimalnej 751 euro. Przede wszystkim jednak obiecywał twardszą postawę wobec trojki – trzech instytucji, które zrzucały się dotąd na pomoc finansową dla Grecji, czyli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Domagał się więc redukcji zadłużenia Grecji, przypominając, że na taki gest było stać wierzycieli Niemiec w 1953 r. oraz że utorował on drogę do cudu gospodarczego RFN.

Żądał także wprowadzenia klauzuli, zgodnie, z którą Ateny będą spłacać swoje zobowiązania tylko w czasach solidnego wzrostu gospodarczego – aby nie obciążać i tak już ledwo zipiącej gospodarki. Na wiecach wyborczych grzmiał: „Chcemy wyborów dlatego, że tak bardzo chcemy rządzić, ale dlatego, że kraj nie może już dłużej czekać, a ludzie nie są w stanie więcej wytrzymać”.

Tyle retoryka, ale Cipras i Warufakis byli przede wszystkim politykami, dlatego by osiągnąć swój cel polityczny, starali się wykorzystać przede wszystkim twarde negocjacje wraz z szantażem wobec UE i międzynarodowych instytucji finansowych. Warufakis musiał zdawać sobie sprawę, że Cipras obiecał ludziom gruszki na wierzbie, za które pusty grecki budżet nie miałby czym zapłacić. Będąc w strefie euro, Grecja nie mogła bowiem wypuścić pustego pieniądza, bo jej bank centralny nie mógł już emitować swojej waluty. W swojej książce „Porozmawiajmy jak dorośli. Jak walczyłem z europejskimi elitami” Warufakis, jako zagorzały przeciwnik austerity (polityki oszczędności) przyznał, że zgodził się na dalsze ograniczanie wydatków w zamian za trzeci bailout (program ratunkowy UE). Syriza chciała pokazać, że gra opcją wyjścia ze strefy euro została jeszcze odrzucona, głównie po to, by nie straszyć umiarkowanych wyborców centrum, których poparcie było niezbędne do wygrania wyborów (wybory w 2012 r. Syriza przegrała o włos).

Udany szantaż grexitem

W 2015 r. Cipras zgodził się na plan Warufakisa, zgodnie, z którym Ateny miały negocjować tak, by stworzyć u wierzycieli wrażenie, że dążą do grexitu i w ten sposób zmusić ich do ustępstw i przychylenia się do części greckich postulatów, w tym darowania części długów. Warufakis stawiał tylko jeden warunek: Cipras musi być nieugięty, a w ostateczności musi być też gotów wyprowadzić Grecję ze strefy euro.

Nie była to czysta gra. Warufakis nie przyjmował do wiadomości, że warunkiem właściwego funkcjonowania strefy euro jest przestrzeganie kryteriów konwergencji, które Grecy mieli w głębokim poważaniu od zawsze. Był zatem kontynuatorem niechlubnej tradycji kuglowania i oszukiwania UE, będąc absolutnie przekonany, że zwykłym cwaniactwem po raz kolejny wynegocjuje daleko idące ustępstwa od swoich europejskich partnerów. Tym razem stało się jednak inaczej.

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Wobec realnej groźby implozji strefy euro nie było możliwości ulec szantażowi Greków. Cipras do ostatniej chwili był bowiem przekonany, że ułoży się z wierzycielami. Przyjął więc taktykę, zgodnie z którą starał się nie antagonizować trojki (KE, MFW, EBC) i spłacał przez pierwsze pół roku rządów bieżące zobowiązania z nikłych środków publicznych – wbrew radom Warufakisa. Miał jednak nóż na gardle, bo już wtedy greckie banki były na finansowej kroplówce Europejskiego Banku Centralnego, która była niezbędna do tego, aby funkcjonował obieg gotówkowy, a ludzie mogli wyciągać oszczędności (co robili w zastraszającym tempie, jeszcze pogarszając płynność banków).

Tymczasem Warufakis z każdego kolejnego spotkania z zagranicznymi oficjelami wracał bez dobrych wieści: zgodnie ze swoimi własnymi słowami on proponował rozwiązania, oni recytowali formułki prawne, nie było mowy o dialogu. Mimo to był przekonany, że trojka w końcu ulegnie, dlatego próbował licytować ostro do końca, przygotowując swój kraj do opuszczenia strefy euro i przywrócenia drachmy jako waluty narodowej.

Zaczął już nawet jako minister finansów drukować drachmy. Cipras uznał, jak najbardziej słusznie, taką postawę negocjacyjną Warufakisa za czyste awanturnictwo i po prostu przestraszył się konsekwencji niewyrażenia zgody na trzeci bailout (program ratunkowy UE). Jego decyzji nie zmieniło także referendum, które sam zwołał, w którym Grecy odrzucili dalsze oszczędności. A odrzucili postulaty, które obiecali wprowadzić w życie międzynarodowym instytucjom finansowym poprzednicy Ciprasa. Chodziło przede wszystkim o uszczelnienie systemu podatkowego, optymalizację niezwiązanych z płacami i emeryturami wydatków publicznych, reformę systemu emerytalnego tak, by Grekom nie opłacało się przechodzić na wcześniejsze emerytury czy przyspieszenie prywatyzacji.

Kult sektora publicznego, czyli Polska przebija Grecję

Trudno jednak by było inaczej. Grecy przez całe dekady przyzwyczajeni byli do standardów społecznych, dla których określenie życie ponad stan jest nic niemówiącym eufemizmem. Przykładów na to jest bez liku. Problemem pogrążającym gospodarkę w latach 80. i 90. XX w. stała się też etatyzacja gospodarki i niezwykle wysoki udział sektora publicznego w PKB. Sięgał on w 2015 r. aż 40 proc. greckiego PKB.

Niestety, mimo greckich doświadczeń, w Polsce po 2015 r. głoszony jest kult sektora publicznego, mimo że dzięki transformacji gospodarczej po 1989 r. udało się wszystkim rządom przed 2015 r. obniżyć udział sektora publicznego do połowy poziomu greckiego, co nas uodporniło na kryzysy, których wokół nas bynajmniej nie brakuje.

Obecnie ten udział przekracza już jednak 50 proc. PKB (czyli sporo więcej niż miała Grecja) i naszej klasie politycznej, w tym Instytutowi Sobieskiemu to jakoś nie przeszkadza. Jedynie Rafał Brzoska na wspomnianej konferencji Forum Idei dla Polski przytomnie zauważył, że sprawczość w realizacji polityki kolonialnej USA w odniesieniu do spółek technologicznych rząd ma tylko wtedy, kiedy zostawia się je w rękach prywatnych, a nie państwowych. Rząd amerykański obejmuje tylko kilkuprocentowe udziały w ponad tysiącu kluczowych firm technologicznych, i to jest wystarczające: „Żadna z tych spółek nie jest kontrolowana bezpośrednio przez rząd, który z pewnością obsadzałby zarządy, rady nadzorcze i kolejne poziomy kierownictwa kompletnie niekompetentnymi ludźmi”.

W przypadku Grecji wyjście ze spirali: zadłużenie – zacieśnienie fiskalne – spadek PKB – wzrost długu – byłoby możliwe tylko przy znacznej dewaluacji greckiej waluty, co w strefie euro nie jest możliwe. W ten sposób dość szybko z kryzysem uporały się w latach 1997–1999 kraje Azji Południowo-Wschodniej Azji, Ameryki Łacińskiej i Rosja. Pierwszym objawem zdrowienia gospodarki jest przejście od deficytu na rachunku bieżącym do nadwyżki, czemu towarzyszy zwykle głęboka recesja.

W Grecji to zjawisko po 2010 r. nie występowało. Przy sztywnej walucie konieczne jest bowiem znaczne obniżenie kosztów pracy, co oznacza nominalne obniżki płac. Według informacji greckiego Ministerstwa Finansów w 2010 r. wynagrodzenia w sektorze publicznym zostały zredukowane o 15 proc., a zatrudnienie spadło o 10 proc. Deficyt państwowych przedsiębiorstw spadł o 20 proc. dzięki obniżce o 30 proc. wynagrodzeń i ustanowieniu pułapów dla premii i płac menadżerów. Obniżone też zostały emerytury i zasiłki.

Jest to jedyny możliwy, aczkolwiek bolesny sposób odzyskania konkurencyjności przez kraj, który nie ma możliwości zdewaluowana swojej waluty. Temat jest bardzo często podnoszony w dyskusji publicznej w Polsce, w szczególności przez przeciwników wspólnej waluty.

Dlaczego mała Grecja mogła zagrozić istnieniu strefy euro

W tym miejscu należy stwierdzić, że euro nie zapewnia bezpieczeństwa przed konsekwencjami złej polityki gospodarczej. Wręcz przeciwnie! Awanturnicza polityka gospodarcza z zadłużaniem ponad miarę jest szalenie niebezpieczna w warunkach wspólnej waluty, gdyż euro każe brutalnie amatorów życia na koszt innych. Wymusza rozsądek gospodarczy. Dlatego wymyślono kryteria konwergencji w traktacie z Maastricht (stabilność cen, długotrwała równowaga finansów publicznych, stabilny kurs walutowy i stabilne długoterminowe stopy procentowe), jeśli rozsądek ustępuje miejsca woluntaryzmowi i różnym pomysłom spod znaku np. MMT (modern monetary theory), która nie widzi potrzeb limitowania zadłużenia przez rządy, to taka polityka może doprowadzić do implozji wspólnego obszaru gospodarczego.

Dlatego mała Grecja mogła doprowadzić do olbrzymich problemów wewnątrz unii monetarnej i zagrozić jej istnieniu, gdyby Warufakis zrealizował groźbę wyprowadzenia Grecji ze strefy euro. Konsekwencje byłyby gigantyczne. Mielibyśmy do czynienia z masowymi bankructwami we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i prawdopodobnie paru innych krajach, jak Słowenia albo Austria. Chodzi o państwa, które mają negatywny bilans Target 2, czyli w systemie księgowania przelewów transgranicznych w ramach strefy euro. Żeby poskładać ten system potrzeba ogromnych pieniędzy – kilku bilionów euro. Takich pieniądze nie było. To politycznie niemożliwe.

Kiedy Argentyna ogłaszała niewypłacalność w 2014 r. (a ma w tym procederze duże doświadczenie), miała dług w wysokości około 50 proc. PKB. Grecja miała w 2015 r. dług publiczny wynoszący 160 proc. PKB (w 2022 r. wzrósł on na skutek pandemii do 178 proc. PKB), a tę liczbę jeszcze by zwiększyła dewaluacja nowej drachmy, wprowadzonej zamiast euro. Widzielibyśmy wtedy bankructwa w innych krajach strefy euro oraz nieuniknioną kontrolę przepływu kapitałów. W takiej sytuacji byłoby niespodzianką, gdyby wspólny rynek nadal działał. Pod tym względem dekompozycja strefy euro mogłaby oznaczać także dekompozycję Unii Europejskiej.

Ta groźba na szczęście została oddalona. Udało się przywrócić zaufanie do banków w południowej Europie. UE miała szczęście, że na czele EBC stał Mario Draghi-zdeterminowany by bronić euro za wszelką cenę (słynne „whatever it takes” dla uratowania euro). Stworzył on warunki do powstania unii bankowej, powołano do życia fundusz ratunkowy (resolution fund), który zapewnia, że upadek banku nie zatrzęsie finansami publicznymi, jak to się stało po upadku Lehman Brothers (w Polsce mieliśmy też okazję skutecznie korzystać z tego uregulowania w czasie zagrożenia upadłością Getin Banku).

Ponadto EBC zapewnił swoją polityką luzowania ilościowego nieograniczony skup obligacji, z którego właśnie próbuje się wycofywać, choć nie jest to proste i zajmuje sporo czasu. Luzowanie ilościowe musiało mieć charakter warunkowy i tymczasowy, gdyż w przeciwnym razie byłoby zwykłą emisją pieniądza. Ważne było także zaaprobowanie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego przez niemiecki sąd konstytucyjny. Te wydarzenia razem stworzyły punkt zwrotny. Wydaje mi się, że strefa euro się w ten sposób uratowała i żaden kraj jej nie opuści.

Euro nie zastąpi prywatyzacji i zmniejszenia deficytu

Co do Polski to nasze szybkie wejście do strefy euro nie jest ani możliwe, ani prawdopodobne. Nie byłoby też pożądane, gdyby miało zastępować zasadnicze reformy, które są niezbędne – prywatyzację, obniżenie deficytu fiskalnego, zniesienie lub uproszczenie wielu regulacji szkodliwych dla gospodarki. Jeżeli wcześniej takie reformy przeprowadzimy, to możliwe będzie bezpieczne przyjęcie wspólnej waluty, co powinno istotnie wzmocnić fundamenty naszego rozwoju.

Być może będzie ona pozytywnie oddziaływać na stabilność gospodarki, ale jeżeli Polska nie przeprowadzi kolejnego pakietu reform rynkowych, to stopy Europejskiego Banku Centralnego będą za niskie jak na nasze warunki, co może doprowadzić do nadmiernego napływu kapitału i baniek spekulacyjnych, które – jak w Grecji czy Hiszpanii – zakończą się kryzysem. Dlatego przypadek Grecji powinien być poważną przestrogą dla wszystkich amatorów nielimitowanego zadłużania się i życia ponad stan.

A zaczyna być gorąco wokół naszego kraju. I nie dlatego, że przesypiamy rewolucję AI w Polsce (akurat uważam, że tak nie jest), tylko dlatego, że tracimy pozytywną narrację wobec międzynarodowych rynków finansowych, co doskonale widać w ostatnich tygodniach. Właściwe komunikowanie się z rynkami tak długo, jak funkcjonuje gospodarka rynkowa, jest niezwykle istotne, bo przekłada się na koszty obsługi długu. Jej brak bądź niewłaściwy sposób prowadzenia może doprowadzić do mało kontrolowanej spirali zadłużenia przy jednoczesnym utrzymywaniu strukturalnego deficytu budżetowego przekraczającego 7 proc. PKB rocznie.

Nie rozumiem, dlaczego w tych warunkach rząd nie próbuje komunikować się z rynkami we właściwy sposób i nie proponuje długoletniego programu konsolidacji fiskalnej, na który wszyscy czekają. Nie chodzi o drastyczną redukcję długu już w przyszłym roku, bo przecież wszyscy rozumieją, że jest to u nas rok wyborczy, ale rozłożony na lata program wzrostu dochodów budżetowych i redukcji wydatków, którym towarzyszyć będzie wysoki wzrost gospodarczy.

Uspokoiłoby to niekorzystne trendy rynkowe. Obniżenie ratingów Polski i niepokojąco wysoki spread między IRS (obligacjami skarbowymi USA – red.) i 10-letnimi obligacjami Skarbu Państwa pogarszają nasz wizerunek. Nic dziwnego, że Bloomberg zwraca uwagę na pogarszającą się percepcję Polski wśród inwestorów międzynarodowych. Najwyższy czas działać!

„Miks energetyczny staje się walutą”

Oczywiście są sprawy, w której nasi przedsiębiorcy mają niewątpliwie rację. Na wspomnianej konferencji Instytutu Sobieskiego Rafał Brzoska zwracał uwagę, że w nowej rzeczywistości geopolitycznej „miks energetyczny staje się walutą, którą kraje Bliskiego Wschodu płacą Ameryce za dostęp do gigantycznych mocy obliczeniowych” wymagających olbrzymiej ilości dyspozycyjnych i stabilnych źródeł energii. Z kolei inny znany przedsiębiorca Krzysztof Domarecki z grupy Selena przypomniał, że europejskie i polskie ceny energii na poziomie 750 zł/MWh są zabójcze w zestawieniu z rynkami w Chinach (200–280 zł/MWh) czy Brazylii (130–180 zł/MWh), z czego konkluduje, że brak sprawczości administracji rządowej idzie w parze z utratą konkurencyjności kosztowej.

O energii mówiła zresztą większość panelistów przedsiębiorców, co jest logiczne i zrozumiałe, trudno sobie zatem wyobrazić kampanię wyborczą w Polsce bez programów skierowanych na rozwój energetyki, która powinna zapewnić konkurencyjne ceny energii w stabilnym otoczeniu makroekonomicznym. Jeśli zamiast dyrdymałów głoszonych przez różnych erudytów o końcu kapitalizmu (jako osoba, która wychowywała się i dorastała w PRL, całe swoje życie o tym słyszę i jakoś na szczęście to się nie dzieje) i bajdurzenia o rzekomo nowych paradygmatach, które miałyby zastąpić reguły gry i instytucje gospodarki rynkowej, skupimy się na kwestiach, na które mamy wpływ (mądra, rozłożona w czasie konsolidacja finansów publicznych, właściwy mix energetyczny, oparty na energetyce jądrowej i OZE, przepisy deregulacyjne i usuwające biurokratyczne bariery, demografia i rynek pracy i wiele innych), to znajdziemy więcej szans niż zagrożeń dla naszego modelu rozwojowego. W przyszłości, zarówno tej bliskiej, jak i dalekiej, będzie bowiem istnieć i pieniądz, i energia, i moc obliczeniowa. I nie ma między nimi żadnej sprzeczności ani rywalizacji.