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Polska w rankingu „Forbesa” ma mniej spółek niż Finlandia i Turcja. Brakuje nam marek

Twierdzenie o braku globalnych czempionów „made in Poland”, nawet jeśli nie jest do końca uzasadnione, ma jednak realny wpływ na sposób, w jaki postrzegamy polski sukces, który przez niewielką liczbę powszechnie znanych marek wydaje nam się wybrakowany.

Publikacja: 12.10.2026 17:52

Dzisiaj sukces nie oznacza już tylko stworzenie logotypu znanego każdemu konsumentowi, ale umiejętne

Dzisiaj sukces nie oznacza już tylko stworzenie logotypu znanego każdemu konsumentowi, ale umiejętne podążanie poza utartymi ścieżkami. Przykładem jest Magda Butrym, urodzona w Zabrzu projektantka, która jest jednym z najgorętszych nazwisk świata mody. Na zdjęciu podczas pokazu swojej kolekcji w ramach nowojorskiego tygodnia mody, 13 września 2026 r.

Foto: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

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Sławomir Sochaj

Fragment książki Sławomira Sochaja „Ja nie miałem nic, ty nie miałaś nic. Jak Polska stała się nową ziemią obiecaną”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Filtry. Tytuł i śródtytuły od redakcji.

W ciągu ostatniej dekady nasze płace się potroiły, a w ciągu ostatnich pięciu lat zdążyły się podwoić. Jeśli nie wszyscy to zauważyli, to dlatego, że tak zmieniały się nasze wynagrodzenia po przeliczeniu na euro. Graficzne ujęcie tego wzrostu, które autorzy analizy nazwali „wykresem dekady”, imponuje ostrym skokiem w najnowszej fazie. Wykres przypomina kij hokejowy, a więc ulubiony kształt kibiców wzrostu. Nawet jeśli w praktyce na tym skoku skorzystali przede wszystkim ci, którzy podróżują lub kupują towary za granicą, podwojenie zarobków wyrażonych w europejskiej walucie w ciągu zaledwie kilku popandemicznych lat robi spore wrażenie.

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