Fragment książki Sławomira Sochaja „Ja nie miałem nic, ty nie miałaś nic. Jak Polska stała się nową ziemią obiecaną”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Filtry. Tytuł i śródtytuły od redakcji.

W ciągu ostatniej dekady nasze płace się potroiły, a w ciągu ostatnich pięciu lat zdążyły się podwoić. Jeśli nie wszyscy to zauważyli, to dlatego, że tak zmieniały się nasze wynagrodzenia po przeliczeniu na euro. Graficzne ujęcie tego wzrostu, które autorzy analizy nazwali „wykresem dekady”, imponuje ostrym skokiem w najnowszej fazie. Wykres przypomina kij hokejowy, a więc ulubiony kształt kibiców wzrostu. Nawet jeśli w praktyce na tym skoku skorzystali przede wszystkim ci, którzy podróżują lub kupują towary za granicą, podwojenie zarobków wyrażonych w europejskiej walucie w ciągu zaledwie kilku popandemicznych lat robi spore wrażenie.