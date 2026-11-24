Wraz z rozpowszechnieniem się nowych technologii zwiększyły się możliwości kontroli wykorzystania czasu pracy każdego pracownika. W tym celu stosuje się cyfrowy monitoring, technologię rodem z tayloryzmu (system organizacji pracy stworzony na przełomie XIX i XX w. przez amerykańskiego inżyniera Fredericka Winslowa Taylora, którego głównym celem było maksymalne zwiększenie wydajności pracy i obniżenie kosztów produkcji – red.) i innych kapitalistycznych reżimów czasu pracy, które wyszły poza ceglane mury manufaktur i objęły wiele obszarów społecznych. Od czasów rewolucji przemysłowej próbuje się zarządzać pracą ludzi. Zmieniają się jednak służące do tego narzędzia. Naukowe zarządzanie objęło swoim zasięgiem już nie tylko takie miejsca pracy, jak magazyny i centra logistyczne Amazona, które do złudzenia przypominają dawne kapitalistyczne fabryki i związaną z nimi etapowość produkcji. Dotyczy ono obecnie niemal całego rynku pracy. Taylorystyczny styl zarządzania rozpowszechnia się nawet w zawodach uznawanych za wymagające wyższych kwalifikacji i odpornych na tego rodzaju segmentację, czego przykładem jest obowiązująca w środowisku akademickim zasada „publish or perish” – konieczność utrzymywania wysokiej częstotliwości publikacji w związku z globalnie rozpowszechnionym systemem oceny dorobku badawczego za pomocą systemu punktowego.

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Industrialne reżimy czasu nadal są głęboko zakorzenione w kulturze i stanowią ukrytą podstawę systemów wartości, wzorów myślenia i logiki działania. Popularny dziś cyfrowy tayloryzm (digital Taylorism) to zgodnie z definicją Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) „normalizacja zadań dzięki korzystaniu z technologii informacyjnych, która wiąże się z koniecznością zidentyfikowania narzędzi i technik koniecznych do wykonywania zadań, aby zwiększyć i monitorować wydajność pracy, niejednokrotnie za pomocą zautomatyzowanych metod zarządzania”. Cyfrowy tayloryzm jest nazywany pracą przy taśmie XXI wieku. Stanowi metodę przymusu mającą „utrzymać motywację” pracowników do wykonywania pracy i generowania zysku, który często nie jest proporcjonalnie współdzielony przez pracodawców i pracowników. Cyfrowe technologie są nową formą monopolu w zakresie efektywnego monitorowania i kontrolowania czasu pracowników.

RTM-y nie pozwalają się nudzić

Jedną z technologii władzy związanych z cyfrowym monitoringiem i podtrzymujących nierówności i hierarchie czasowe w obszarze pracy najemnej jest tworzenie przez międzynarodowe korporacje stanowisk takich jak specjalista ds. rozliczeń czasu pracy (RTM, real time manager). Osoby, które obejmują taką funkcję, zarządzają rozkładem czasu i efektywnością pracy innych pracowników. Przykładem są doświadczenia Piotra, który pracował w całodobowej obsłudze banku. Piotr opowiedział o swoich praktykach z tak zwanymi RTM-ami (rozmówca nie wiedział, jakie jest rozwinięcie tego skrótu):

„Są ludzie, którzy organizują nasz grafik, którzy zarządzają naszą pracą, tak zwane RTM-y. Oni mają boską władzę, bo ich nigdy nie widziałem, co prawda wiem, że to są fizyczne osoby, ktoś tam widział te osoby, pracują w innym budynku, nie widzą nas, tylko jak do nas dzwonią, to pojawia się nazwisko, kto do nas dzwoni, i mówią: cześć, po imieniu, wiesz, co u ciebie, co robisz na [przerwie] służbowej. Jesteśmy od rozmów przychodzących, a więc ktoś do nas dzwoni, a jak dużo osób nie dzwoni i nie pracujemy faktycznie, w sensie nie mamy nic do roboty w danym momencie, to RTM potrafi do nas zadzwonić i powiedzieć: przeloguj się na kampanie wychodzące. Czyli mamy dzwonić do ludzi. Oni nie pozwalają nam się nudzić. Mówią ci, co masz robić w trakcie pracy, nadzorują całość pracy. Jeśli nie mamy nic do roboty w danym momencie, to RTM do nas zadzwoni. Skoro my jesteśmy tam osiem godzin, a nie jesteśmy wycofani na przerwę żadną, a w danym momencie nie rozmawiamy za dużo przez telefon, to oni nam wymyślali tak, żebyśmy porozmawiali, żebyśmy do kogoś zadzwonili i się nie nudzili. Dodatkowo układają grafik, więc od ich łaski zależy, czy masz wolne święta, czy w ten dzień, kiedy chcesz mieć na rano, masz na rano czy na popołudnie, czy dzień wolny masz wolny czy nie. Oni ustalają moje godziny pracy, krótko mówiąc. Nigdy nie spotkałem tych ludzi, ale wiem, że oni istnieją. Pracodawca oddaje mój czas klientowi poprzez RTM-y, tych ludzi, którzy właśnie zarządzają czasem”.

W strukturze korporacji, w której pracuje Piotr, specjaliści RTM są, jak mówi, niewidzialnymi „władcami i nadzorcami czasu”. On zaś jako pracownik, niczym więzień w strukturze panoptykonu, jest wystawiony na nieustanną obserwację i całkowicie wobec niej bezbronny, gdyż nie może zobaczyć swoich nadzorców. „RTM-y” mają dane o pracownikach i za ich pomocą kontrolują całość ich pracy. Jak ujął to mój rozmówca:

„RTM-y, jak widzą, że ktoś jest za długo według nich na przerwie służbowej, to dzwonią do tej osoby i się pytają, co tam na służbowej, no i w zależności, kto potrafi odpowiednio się wytłumaczyć, to dalej zostaje na tej służbowej, mówi: »dobra, dobra, to zaraz wracam, już kończę sprawę i wracam«, no chyba że sobie poszedł, to wtedy nie odbierze telefonu. Zresztą liderzy, nasi bezpośredni przełożeni, mają te dane, ile jesteśmy na tych służbowych, no i na przykład koleżanka była jakieś tam kilkanaście czy nawet dwadzieścia procent swojego czasu pracy na przerwach służbowych, słusznie czy niesłusznie, no bo mogła w tym czasie robić coś ważnego, tak? No i powiedziano, że ma ograniczyć te przerwy służbowe, to tak przynajmniej w ten sposób jej powiedziano, ale jak ktoś za dużo oszukiwał, a zdarzały się takie sytuacje, to zdarzyło się zwolnienie”.

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Specjaliści RTM nie tylko kontrolują pracowników za pomocą systemu komputerowego, ale również narzucają innym temporalne reżimy pracy poprzez układanie grafików. U Piotra funkcjonuje dodatkowo związany z urlopami „system preferencji”, który stosowano jako mechanizm dyscyplinujący jednostki do regularnego stawiania się w pracy. System preferencji polega na tym, że pracownicy za pośrednictwem poczty elektronicznej mają prawo z ponadmiesięcznym wyprzedzeniem zgłaszać specjalistom RTM, w które dni chcą mieć wolne lub, o której godzinie chcą rozpoczynać pracę. Choć to jedyny wpływ, jaki mają na swój grafik, to i tak jest on pozorny, ponieważ nie mogą zmienić raz zgłoszonej preferencji; co więcej, „nadzorcy czasu” wcale nie muszą przychylić się do zgłoszonej prośby o dzień wolny. Jak opowiada Piotr:

„Między ludźmi się bardzo często rozmawia o grafiku, jak wszędzie w pracy można narzekać na wynagrodzenie, tak u nas to jest jeden z podstawowych tematów do rozmów, jeśli chodzi o narzekanie, tak? Grafik, jak jest opublikowany, to jest rozmowa: jak tam twój grafik, podoba ci się grafik na kolejny miesiąc? Mamy wpływ w postaci preferencji, tak to się nazywa, czyli to są dni, które preferujemy, a więc piszemy taką wiadomość do RTM-ów, że danego dnia chcemy mieć na przykład wolne albo chcemy mieć konkretną godzinę, na przykład poniedziałek pierwszego chcę mieć na rano, a szóstego chcę mieć na popołudnie, siódmego chcę mieć wolny dzień. Tylko że to są preferencje, można napisać, że się preferuje takie godziny, nawet z komentarzem, bo idę z dzieckiem do lekarza, bo urodziny są czyjeś, ale oni nie muszą ich uznać. Zazwyczaj to było do dziesiątego dnia miesiąca, preferowaliśmy [składać preferencje co do terminów urlopu] na kolejny miesiąc z wyprzedzeniem trzech tygodni, do końca miesiąca, bo preferencje się składa na cały miesiąc z wyprzedzeniem trzech tygodni od rozpoczęcia miesiąca, tak że bardzo wcześnie, później już nie da się zmienić tych preferencji. Preferencji jest kilka w zależności od tego, jak chodzisz do pracy, bo, jeśli idziesz na L4, to z tych podstawowych ośmiu preferencji, bo to jest taka podstawa, nagle ci się robi mniej: sześć, cztery, trzy, w zależności, jak długo jesteś na tym L4; im dłużej, tym masz mniej preferencji”.

Okazuje się więc, że możliwość zgłoszenia preferencji nie jest prawem, lecz jedynie przywilejem, z którego mogą korzystać zdyscyplinowani i niechorujący pracownicy. Piotr zauważył, że jeśli ktoś zachoruje i idzie na zwolnienie lekarskie, to przysługuje mu mniej „preferencji”, a jeśli długo przebywa na zwolnieniu, to specjaliści RTM całkowicie pozbawiają go możliwości zgłaszania dni urlopowych. Rozmówca wyjawił, że zdarzały się zwolnienia osób, które nie potrafiły dostosować się do tak ograniczonego przez pracodawcę dostępu do czasu wolnego. Historia Piotra o „RTM-ach” przywodzi na myśl czasy fordyzmu, gdy mieliśmy do czynienia z nadzorcami, którzy za pomocą zegarów w fabrykach kontrolowali najemnych robotników pracujących przy taśmach produkcyjnych i maszynach. Specjaliści do spraw rozliczeń czasu pracy są jak strażnicy, którzy w świecie dziewiętnastowiecznych manufaktur prowadzili rejestry, aby zarządzać czasem robotników i ich dyscyplinować.

System wie, ale nie powie

Współcześnie procesy zarządzania czasem pracy w miejscach takich jak całodobowe bankowe call center są w dużej mierze zautomatyzowane, czego przykładem jest licznik w komputerze, o którym również opowiedział Piotr:

„Cały czas widzisz licznik na komputerze, widzisz, ile trwa rozmowa. Jak klikam »przerwa«, to licznik mi się zeruje i on odlicza po prostu sekundy, minuty, ile jestem na przerwie, i jak wracam, to się zeruje i odlicza mi, ile jestem w pracy. Z tym że on się znowu zeruje, jak wpada mi połączenie, wtedy mi liczy czas połączenia. Jak się zrywa połączenie, to się znowu zeruje i wtedy mi liczy czas na przykład między jednym połączeniem a drugim. Widzisz, ile jesteś na przykład na przerwie, ale jak zadzwoni do ciebie inny pracownik, to ci zeruje licznik, i nie wiesz, ile czasu minęło; jak sobie nie zapiszesz godziny wyjścia na przerwę i powrotu, to możesz łatwo przekroczyć przerwę. Trzeba sobie zapisywać w notatniku, nawet jak idziesz do toalety czy jesz kanapkę. Trzeba to robić w miarę dokładnie. Ma się razem pięćdziesiąt minut maksymalnie na wszystkie przerwy razem w ciągu dnia. Drugie przekroczenie przerwy, tej pięćdziesięciominutowej, nawet o minutę, no to jest ucięcie premii. Ten licznik jest mało praktyczny. Nie pokazuje, ile łącznie wynoszą wszystkie zsumowania tych czasów przerw, więc nie wiedziałbym, ile mi zostaje do przekroczenia tych pięćdziesięciu minut, gdybym siebie sam nie kontrolował, pisząc sobie w notatniku. System mnie liczy, ale mi nie powie, abym wracał z przerwy, bo czas sobie leci. Ludzie sobie to w notatnikach zapisują, godzina wyjścia na przerwę i godzina powrotu. Wychodząc, klikasz na przerwę prywatną, i jak wracasz, klikasz zakończenie przerwy, a więc system wie, ale ja nie wiem. System pokazuje czas, ale jeśli ktoś do ciebie zadzwoni, to się zeruje. A ja i tak muszę sobie zapisać czas do notatnika już na podstawie mojego zwykłego zegarka. Że wiem, że wychodzę o piętnastej, patrzę, jest piętnasta dziesięć, a chciałem skorzystać tylko z dziesięciu minut, to klikam, że jestem gotów. I w notatniku zapiszę, że to była piętnasta, piętnasta dziesięć i dziesięć minut sobie policzę, ile byłem na przerwie. Trzeba to robić w miarę… w miarę dokładnie. Po prostu w miarę dokładnie to musisz robić, bo… no przekroczenie przerwy cię kosztuje utratę premii”.

U Piotra w pracy wbudowany w komputer licznik przypomina rejestrator czasu wprowadzony do kapitalistycznych fabryk w 1888 r. przez braci Bundych czy też maszynę do nadzoru Clipper z 1909 r. Wbudowany w komputer licznik jest przykładem jeszcze bardziej zautomatyzowanej i dokładnej ewidencji roboczogodzin. Z opowieści Piotra wynika, że mechanizm pilnujący czasu jego pracy został zaprojektowany tak, by nie informować pracowników, kiedy przekraczają czas dostępny im na odpoczynek, choć taką informację uwzględnia system i przekazuje pracodawcom. Mechanizm ten uczy pracowników samokontroli, tego, aby pilnowali się i koncentrowali na upływającym czasie przerw. Jeśli nie będą precyzyjni, mogą ponieść konsekwencje w postaci zmniejszenia premii, co stanowi kolejny sposób dyscyplinowania pracowników. Co więcej, technologie cyfrowego monitoringu gromadzą dane na temat czasu pracy pracowników. Kluczową cechą cyfrowego monitoringu jest brak przejrzystości zbierania informacji oraz nierówność w dostępie do danych, które pracownicy sami generują na swój temat i udostępniają pracodawcy. Pracownicy nie otrzymują pełnego wglądu w te dane i nie wiedzą, w jaki sposób się je przechowuje. Jest to więc mechanizm analogiczny do panoptykonu – między obserwującym a obserwowanymi, sprawującymi władzę i podlegającymi władzy zostaje ustanowiona hierarchiczna relacja zależności.

Straszak-klikacz

Kolejnym przykładem współcześnie funkcjonujących sposobów sprawowania nadzoru nad temporalnością pracowników są elektroniczne karty wstępu, z których korzysta się głównie w biurach. Karty stanowią kolejną formę kontroli czasu pracy, kontynuację wykorzystywanych niegdyś w fabrykach systemów, dzięki którym można było szybko zweryfikować obecność danego pracownika – wystarczyło rzucić okiem na tablicę, na której to zaznaczono. Współcześnie odbicie karty przy wejściu i wyjściu pozostawia w systemie informacje o dokładnym czasie wejścia do budynku i opuszczenia go. Poprzez rejestr godzin wejść i wyjść zbiera się dane na temat pracowników. Gromadzone w ten sposób informacje są przekazywane pracodawcom. Również w tym przypadku pracownicy, w tym moi rozmówcy, nie mają do nich dostępu. O tego typu kartach wspominało wielu badanych pracujących w korporacjach. Patryk ma nawet dwie karty, które kontrolują jego czas:

„Jedna jest do wejścia do budynku generalnie, otworzenia sobie drzwi. Bez niej nie wejdziesz. Druga jest do logowania się do wirtualnej maszyny i podejrzewam, że ona też liczy czas. Potem i tak czas jakby zgłasza się poprzez Time Transfer System, gdzie pracownik codziennie wypełnia raport o swoich godzinach pracy. Myślę, że sama karta też liczy czas, kiedy jest zalogowana. Tak że jakiś tam pewnie, taki wiesz, magiczny system, który by liczył czas i sprawdzał, czy nie kłamiesz, jakby ktoś potrzebował to sprawdzić, jest, ale oficjalnie wszystko idzie przez TTS”.

Pracodawca wymaga od mojego rozmówcy podporządkowania się aż trzem kontrolom. Łączą się one z koniecznością korzystania z dwóch kart, które w sposób niejawny liczą czas pracowników. Dodatkowo Patryk i inne osoby z nim pracujące muszą deklarować porę wejścia i wyjścia z pracy, co stanowi dodatkowy mechanizm ich dyscyplinowania, sprawowania kontroli i wytwarzania posłusznych ciał. Technicyzacja stała się wręcz niezbędnym elementem współczesnych reżimów czasu. Krzysztof krytycznie wypowiada się na temat elektronicznych kart wstępu, zauważając, że służą one straszeniu pracowników:

„Musisz odbić kartę, też mieliśmy karty takie. To jest wirtualne, to jest raczej straszak. Wydaje mi się, że to jest tylko mentalne ograniczenie w większości firm. Jeżeli przestajesz zgadzać się ze wzorem, ze schematem, na przykład jest za dużo odbić czy za dużo gdzieś łazisz, to są w tych programach czerwone alarmy, że na przykład, żeby się przyjrzeć tobie, że na przykład jest czegoś za dużo. Raz ktoś mi zwrócił uwagę, on mówi, a ty masz tylko wyjścia z pracy po osiemnastej, nie ma żadnych wejść. Ja mówię: no, bo najczęściej ktoś wchodzi, otwiera drzwi, no to ja się nie wbijam swoją kartą, po co, skoro ktoś mi otworzył drzwi? No, ale powinieneś się odbijać; ja mówię: okej, no może tak, ale nie czuję tego, żeby to był dla mnie jakikolwiek priorytet”.

Z kolei Aleksandra, pracowniczka biblioteki, na pytanie o sposób kontroli jej czasu pracy odparła: „jest to klikacz, bo ja mam elektroniczną legitymację pracowniczą. Więc przychodzę do pracy przed tą siódmą trzydzieści czy o siódmej trzydzieści i muszę się odklikać. I wychodząc z pracy, też się muszę odklikać i potem mam program komputerowy, który sprawdza sobie mój rejestr wejść i wyjść. Panem mojego czasu jest system komputerowy”.

W dodatkowej rozmowie przeprowadzonej w trakcie pandemii COVID-19 Aleksandra opowiedziała, jak w marcu 2020 r., po nagłym przejściu na pracę zdalną, dyrekcja instytucji, w której pracuje, próbowała zastąpić funkcjonujący dotychczas mechanizm odbijania kart przy wejściu do pracy:

„Dyrekcja wymyśla na siłę bezsensowne zadania. Przykładowo na początku przejścia na tryb pracy zdalnej moim zadaniem było pilnowanie, żeby do 7.30 każdy się zameldował, wysyłając mi maila, zamiast odbijać się kartą przy wejściu do biblioteki. Te same maile miały być wysłane do wiadomości dyrekcji, kierownika, sekretariatu. Jak ktoś dzwonił i się zameldował tą formą, to źle, musi być dowód na mailu. Potem dokładnie o godzinie 7.35 wysyłałam dyrekcji raport, kto się zameldował. Nauczyłam się ustawiać automat mailowy i uczyłam innych, jak mają to zrobić, żeby codziennie o 7.30 był od nich wysyłany mail automatycznie”.

Za sprawą pandemii wiele firm, nawet tych, które wcześniej nie umożliwiały telepracy, przeniosło swoich pracowników na pracę zdalną. Przykład mojej rozmówczyni pokazuje, że nie we wszystkich zakładach pracy było wiadomo, w jaki sposób należy kontrolować pracowników w nowych warunkach, choć dyrekcja uważała, że taki nadzór jest niezbędny.

Cyfrowy monitoring jako forma śledzenia czasu pracy występuje zazwyczaj w sytuacji nierówności, kiedy moi rozmówcy mają nad sobą szefów, zwierzchników, pracodawców, liderów czy też project managerów. Cyfrowy monitoring, który umożliwia efektywną obserwację i kontrolowanie aktywności pracowników, jest popularny również w sytuacji pracy zdalnej z domu, gdy kontrola i nadzór są utrudnione. Istnieją liczne programy komputerowe do kontrolowania telepracy, rejestrujące aktywność komputerów służbowych i analizujące zebrane dane. Służą uzyskiwaniu „maksymalnej produktywności z pracownika zamkniętego w domu i obserwowanego przez narzędzie swojej pracy”.

Fragment książki Celiny Strzeleckiej „Aranżowanie temporalności. Kulturowe praktyki zarządzania czasem”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa IFiS PAN, Warszawa 2026

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