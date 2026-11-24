Za rok o tej porze Polska może obudzić się z rządem prawicy i skrajnej prawicy. Jeśli tak się stanie, nie będzie to triumf politycznego geniuszu Konfederacji czy Grzegorza Brauna, lecz porażka na własne życzenie koalicji Donalda Tuska. W powyborczy poniedziałek znów usłyszymy to samo pytanie: jak to możliwe, że zaledwie cztery lata po rekordowej mobilizacji, nocnych kolejkach do lokali i wielkich nadziejach oddaliśmy państwo ludziom jeszcze bardziej radykalnym niż ci, których dopiero co odsunęliśmy od władzy?