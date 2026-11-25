Ceny energii elektrycznej w Polsce na tle krajów europejskich są bardzo wysokie. Dlaczego?

Kluczowym celem jest zabezpieczenie się na wypadek braku dostaw energii i paliw w kontekście miksu energetycznego, jaki mamy w Polsce. Cena energii będzie niższa, jeśli zabezpieczymy się sami, czyli jeśli będzie w tym celu wykorzystywana odnawialna energia, która jest samowystarczalna i z której możemy korzystać.

Temu celowi służą m.in. inwestycje realizowane w Polsce także przez Grupę Tauron. Mamy już w naszym zasobie 16 funkcjonujących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 600 megawatów, więc jest to potężna moc. Budujemy także dwie kolejne. Już wkrótce oddajemy farmę, która będzie miała 190 megawatów mocy i która może zasilić ponad 220 tys. gospodarstw domowych. Mówimy więc o takiej sprawczości, która już się dzieje. Musimy budować nasze bezpieczeństwo energetyczne i dążyć w tym względzie do samowystarczalności.

Wpływ na wysoką cenę energii mają także zagrożenia geopolityczne.

Tak, w kontekście dostaw węgla, gazu i ropy mówimy o wojnie w Ukrainie, ale także o tym, co dzieje się w Iranie i cieśninie Ormuz. To są wydarzenia, które dla Polski są testem na to, w jaki sposób reagujemy. Myślę, że w momencie, w którym nadszedł kryzys, ten test zdaliśmy. Bo już wcześniej przygotowywaliśmy się na zmianę energetyczną. Przeprowadzamy transformację energetyczną, były dostępne m.in. fundusze europejskie, które przygotowywały i przedsiębiorstwa, i regiony – w tym województwo śląskie, gdzie było najwięcej kopalń – na to, żeby się zmieniać. Kryzys to był taki moment, który przyspieszył tę zmianę i przebudowę miksu energetycznego z myślą o bezpieczeństwie i tańszej energii.

Cele są trzy: by energia była bezpieczna, zielona i tania.

Nie są one sprzeczne.

To jak je łączyć? Co zrobić, by energia była bezpieczna?

W tym kontekście, obok najważniejszych elementów, jakimi są budowa i zabezpieczanie instalacji, które energię wytwarzają i dostarczają, mówimy również o cyberbezpieczeństwie oraz o integrowaniu zarządzania energią. Przykładem współpracy między podmiotami, które działają w obszarze produkcji energii w Polsce – w tym gronie są także spółki Skarbu Państwa – jest porozumienie mówiące o tym, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek zagrożenia czy trudności, to firmy będą ze sobą współpracować i wypracowywać rozwiązania.

A co zrobić, by była zielona?

Tu głównym zasobem są źródła odnawialne, które są niewyczerpane. Dlatego obok wspomnianych farm fotowoltaicznych realizujemy projekty dotyczące farm wiatrowych, ale także tego, co również zabezpiecza dostęp do zielonej energii, czyli magazynów energii. One są tym elementem, który może być wykorzystywany, aby energia była dostępna i tania w momencie, w którym z różnych powodów farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne nie pracują, czyli na przykład kiedy nie sprzyjają temu warunki pogodowe. To właśnie wtedy zmagazynowana wcześniej energia może być dostarczana zarówno do klientów biznesowych, takich jak duże przedsiębiorstwa, jak i odbiorców indywidualnych. Mówiąc o wytwarzaniu zielonej energii, trzeba także pamiętać o tym, że w Grupie Tauron mamy również odbiorców indywidualnych, którzy produkują energię i mogą budować własne wyspy energetyczne, żeby zwiększać swoje bezpieczeństwo w tym względzie.

I pojawił się już trzeci wspomniany element, czyli cena. Co zrobić, by energia była tania?

To dzieje się już dzisiaj. Bo rozmawiamy oczywiście o miksie energetycznym i o produkcji. Na razie źródła odnawialne, choć zwiększają swój udział w produkcji energii elektrycznej, oczywiście nie odpowiadają jeszcze za 100 proc. wytwarzania. Dlatego jednocześnie działamy tak, aby pozwolić klientom końcowym wybierać taryfy, z których będą korzystać. To również wpływa na to, ile ostatecznie zapłacą za energię. Dla przykładu, taryfą, którą najczęściej wybierają gospodarstwa domowe, jest G11, czyli ta najzwyklejsza, w której cena energii jest stała przez całą dobę. Jednak w rzeczywistości w ciągu doby ta cena zmienia się na rynku. Dlatego klient może wybrać taryfę z ceną zmienną, gdzie na przykład wieczorem będzie korzystał z urządzeń, które zużywają dużo energii, takich jak pompa ciepła i inne, a w ciągu dnia nie ma go w domu, więc ich nie potrzebuje. Wtedy energia w taryfie może mieć inną cenę w dzień, a inną wieczorami. To są możliwości, które dziś per saldo obniżają opłaty – mają więc wpływ na średnią cenę energii dla odbiorców. Postępująca zmiana miksu energetycznego, nad którą pracujemy, powoduje, że z czasem w sieci będzie coraz więcej zielonej energii. A to również będzie wpływało na jej ostateczną cenę.

—not. jer

PARTNER ROZMOWY: TAURON POLSKA ENERGIA