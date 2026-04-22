W dyskusji wzięli udział: Michał Bolesławski, prezes zarządu ING Bank Śląski SA; Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia SA i Ireneusz Fąfara, prezes zarządu, dyrektor generalny Orlen SA.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara: Musimy być odporni na to, co niespodziewane i co spodziewane

Prezes Orlenu pytany o to, czy energia i surowce to wciąż kwestie rynkowe czy już polityczne, odpowiedział, że „to są oba wymiary, niestety”. – Z jednej strony gospodarcze, to jest oczywiste. Bo są podstawą gospodarki, energia jest niezbędna, warunkuje rozwój gospodarczy. Ale z drugiej strony są narzędziem, na (wykorzystanie) którego musimy być przygotowani. Premier Jerzy Buzek użył sformułowania kluczowego: odporność – kontynuował, nawiązując do wystąpienia byłego premiera, inaugurującego Kongres.

– Musimy być odporni na to, co jest niespodziewane, co jest spodziewane i na to, co może nas dotknąć – kontynuował Fąfara.

Prezes Orlenu zwrócił uwagę, że jest to szczególnie ważne w Europie, która „nie ma własnych zasobów surowców energetycznych, a jeśli je ma, to są bardzo drogie”. – Musimy budować alternatywę, aby ta broń używana przez niektórych przestała być bronią, której się obawiamy – zaznaczył.

Mówiąc o roli Orlenu w świetle tych słów prezes Fąfara stwierdził, że „praktycznie w każdym wielkim państwie jest taki koncern” (wskazał przy tym m.in. Saudi Aramco w Arabii Saudyjskiej czy koncern Eni we Włoszech). – Państwo ma mechanizm, który służy tej odporności. Ale to nie jest sprzeczność bycie takim narzędziem oraz bycie podmiotem gospodarczym. Jeśli ktoś widzi w tym sprzeczność, to poniesie porażkę – zastrzegł. Zwrócił przy tym uwagę, że udziałowcy Orlenu „patrzą jak spółka prowadzi swój biznes”.

Pytany o transformację energetyczną Fąfara stwierdził, że w „pryncypiach i filozofii Europa przyjęła właściwą ścieżkę”. – To, co wymaga refleksji, a potem zmian, to jest ścieżka dojścia do tych celów. To wyraźnie widać, bo jest eksponowane przez polityków, przemysł (...), a także przez nasz rząd. Niektóre z tych celów są zbyt ambitne, a ścieżka do nich zbyt krótka. Czasami w UE są przyjmowane niewłaściwe uregulowania – przyznał.

Prezes Tauronu Grzegorz Lot na EKG: Energetyka jest dziś elementem gospodarki. Nie ma już rozdziału

Z kolei prezes Tauronu Grzegorz Lot zapewniał, że system energetyczny Polski jest bezpieczny. – Co będzie za jakiś czas, to się okaże – zaznaczył, dodając że dziś nie ma zagrożeń jeśli chodzi o dostawy energii elektrycznej.

Prezes Lot mówił też, że na energetykę najbardziej wpływają dziś „klienci i klientki”. – To jak się zachowujemy, jak zużywamy (energię), jak inwestujemy, ma największy wpływ na energetykę. Klienci mówią o czterech rzeczach: chcą mieć bezpieczeństwo, elastyczną sieć, zieloną energię i tanią energię. Jest ogromna presja, by energetyka była elementem gospodarki. Dzisiaj rozdział gospodarki i energetyki już nie ma miejsca. Energetyka determinuje rozwój i inwestycje – podsumował.

– Najlepszą obroną przed ryzykiem jest ucieczka w przyszłość – mówił w dalszej części dyskusji Lot, mówiąc o transformacji energetycznej.

Prezes Bolesławski stwierdził z kolei, że „jeśli UE chce być bezpieczna, musi mieć zapewnione własne źródła energii”. Zwrócił uwagę, że w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie ING musiało wysłać do pracy zdalnej pracowników swoich oddziałów na Filipinach, „jak w czasach pandemii COVID-19”. Powodem był deficyt paliwa w Manili, co było konsekwencją zamknięcia dla ruchu statków cieśniny Ormuz. – Myśmy się tego nie spodziewali – przyznał.

Czym jest Europejski Kongres Gospodarczy (EEC)?

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) od 18 lat jest forum, na którym rodzą się idee i inicjatywy wpływające na kierunki rozwoju gospodarki w Polsce i Europie.

Każda edycja Kongresu to trzy dni debat, spotkań i rozmów o najważniejszych wyzwaniach współczesności – o tym, jak budować konkurencyjną, bezpieczną i zrównoważoną gospodarkę.

Tegoroczne EEC 2026 jest kontynuacją dialogu między przedsiębiorcami, liderami sektora publicznego i naukowego oraz młodym pokoleniem liderów, dla których przyszłość gospodarki oznacza również odpowiedzialność społeczną, transformację energetyczną i cyfrową, a także nowe podejście do zrównoważonego rozwoju.

Europejski Kongres Gospodarczy to 1300 prelegentów, 13500 uczestników stacjonarnych, ponad 200 debat, tysiące rozmów oraz spotkania, które łączą wizję z praktyką. Dyskusje koncentrują się wokół kluczowych wyzwań współczesnej gospodarki, w tym budowania konkurencyjności, zapewnienia bezpieczeństwa, transformacji energetycznej i cyfrowej oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca portali internetowych i organizator wiodących kongresów branżowych w Polsce.

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) odbywa się w dniach 22-24 kwietnia 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach.