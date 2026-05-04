Partner rozmowy: Bayer

Europa stoi w obliczu przełomowego momentu dla swojej globalnej konkurencyjności. Co oznacza nowe otwarcie pod hasłem „Europe's Choice”, postulowane przez przemysł farmaceutyczny?

Kampania „Europe's Choice” europejskiego przemysłu farmaceutycznego odnosi się do wyborów stojących przed naszym kontynentem – decyzji o tym, jaka będzie przyszłość opieki zdrowotnej oraz konkurencyjność gospodarcza i globalna Europy. Sektor farmaceutyczny ma istotne znaczenie ekonomiczne, m.in. poprzez generowanie nadwyżki handlowej, a jednocześnie odgrywa rolę w budowaniu zdrowszego społeczeństwa. W obliczu dynamicznych zmian i niepewności geopolitycznej pojawia się ryzyko odpływu inwestycji poza Europę, co może ograniczać zdolność kontynentu do przyciągania innowacji. Kampania koncentruje się zatem na przewartościowaniu podejścia do innowacji oraz na sposobach przyciągania i wspierania inwestycji w sektorze farmaceutycznym, tak by innowacyjne terapie mogły być szerzej dostępne dla pacjentów w poszczególnych krajach. W Bayer te działania wpisują się w naszą misję, którą realizujemy pod hasłem „Health for all” czyli „Zdrowie dla wszystkich”. Innowacyjne terapie mogą umożliwiać budowanie zdrowszego społeczeństwa. Bardziej odporne społeczeństwa to fundament silniejszej gospodarki, wzmacniając konkurencyjność Unii Europejskiej. To właśnie idea kampanii „Europe's Choice”.

W Polsce pacjenci czekają na dostęp do innowacyjnych terapii średnio ponad 700 dni. Jakie rozwiązania mogłyby pomóc zasypać lukę między Polską a innymi krajami UE w tym zakresie?

Proces opracowania leku – od odkrycia do rejestracji – jest bardzo długotrwały. Dodatkowy okres oczekiwania, wynoszący w Polsce średnio 723 dni od rejestracji do faktycznej dostępności dla pacjenta, poważnie ogranicza potencjalne korzyści zdrowotne wynikające z nowych terapii. Należy jednak przyznać, że Polska poczyniła postępy. Wskaźniki europejskie mierzące czas od rejestracji do refundacji leku pokazują, że Polska odnotowała w tym zakresie realną poprawę, osiągając obecnie średnią unijną. Dwa lata zanim lek trafi do pacjenta to jednak wciąż bardzo długo. Równie istotna jak czas jest dostępność leków. Niestety pod tym względem Polska plasuje się na końcu europejskiego zestawienia. Dlatego należy szukać sposobów na wprowadzenie programów wcześniejszego dostępu, czerpiąc doświadczenia z innych rynków oraz konsekwentnie ograniczać biurokrację i bariery administracyjne utrudniające wprowadzanie leków do systemu.

Zdrowie to inwestycja, a nie koszt – to jedno z kluczowych haseł, które wybrzmiały podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W Polsce wydatki na ochronę zdrowia nadal traktowane są przede wszystkim w kategorii kosztów. Jak zmienić tę narrację?

Przez zbyt długi czas wydatki na ochronę zdrowia postrzegano jako koszt, który należy ograniczać – a nawet minimalizować – a nie jako strategiczną inwestycję w przyszłość. Myślę, że najlepszym sposobem na zmianę tej narracji jest przytaczanie konkretnych danych ukazujących efekty inwestowania w zdrowie społeczeństw. Kraje przeznaczające wyższy odsetek PKB na ochronę zdrowia osiągają wyraźnie lepsze wyniki zdrowotne, takie jak wyższa średnia długość życia, mniejsze obciążenie niepełnosprawnością, niższa śmiertelność. Wszystkie te wskaźniki są powiązane z podejściem do ochrony zdrowia jako obszaru długoterminowej inwestycji. Jeśli Europa przyjmie tę perspektywę, będzie w stanie kształtować zdrowsze społeczeństwa.

Europa stoi przed wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, takimi jak starzejące się społeczeństwa. W Polsce problemem jest też wysoka liczba hospitalizacji. W jaki sposób nowoczesne, innowacyjne leki mogą wzmocnić odporność systemu ochrony zdrowia?

Prognozy wskazują, że do 2050 r. w Europie Środkowej populacja w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 20 proc., a wydatki na ochronę zdrowia wśród osób powyżej 55. roku życia potroją się. W tym kontekście istotne jest projektowanie systemu ochrony zdrowia przygotowanego na przyszłe wyzwania i zdolnego do przyjmowania niezbędnych usprawnień. Nowe rozwiązania terapeutyczne mogą odgrywać rolę w poprawie efektywności systemu – m.in. poprzez wydłużanie życia i poprawę jego jakości, a także ograniczanie konieczności hospitalizacji, co może odciążać placówki medyczne i pozytywnie wpływać m.in. na rynek pracy.

Czy w Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce, doceniana jest wartość innowacji?

Myślę, że tak – jednak w obliczu tak dużej niepewności Europa mierzy się z presją konkurencyjną ze strony innych regionów, takich jak Chiny i Stany Zjednoczone. W Chinach liczba prowadzonych badań klinicznych uległa podwojeniu. Z kolei jedna trzecia terapii dostępnych w USA nie jest wprowadzana na rynek europejski. Jednocześnie Europa posiada własny potencjał innowacyjny, który jednak nie zawsze jest w pełni wykorzystywany w kontekście dostępności dla pacjentów. W działalności Bayer istotne miejsce zajmują prace badawcze w różnych obszarach terapeutycznych, m.in. okulistyce i onkologii, a także rozwój rozwiązań dla pacjentów po udarze mózgu i z chorobą Parkinsona.

