Trwa XVIII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC – European Economic Congress), która odbywa się w dniach 22–24 kwietnia 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Spodku w Katowicach. Wydarzenie – uznawane za największe i najbardziej opiniotwórcze spotkanie przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz samorządów w regionie Europy Środkowej – rozpoczęła sesja inauguracyjna „Europa w świecie”.

W świecie konfliktów i przemocy to właśnie rzeczowa debata pozwala rozumieć i daje prawdziwą siłę. Wspólnie możemy się mierzyć z dzisiejszymi wyzwaniami.



Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP i inicjator oraz organizator Kongresu

Sesja rozpoczynająca XVIII edycję EEC poświęcona jest pozycji Europy w świecie konfliktów, rywalizacji i napięć, a także polityce Unii Europejskiej wobec mocarstw – w kontekście sprawczości, decyzyjności oraz podmiotowości w polityce międzynarodowej. W centrum uwagi znajdzie się również rola krajów Europy Centralnej w kształtowaniu architektury polityczno-gospodarczej, jak również kwestie odporności, konkurencyjności i reindustrializacji jako fundamentów europejskiej siły. Poruszone zostaną też zagadnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, cyberbezpieczeństwa oraz suwerenności technologicznej, a także pytanie o Europę jako wspólnotę bezpieczeństwa.

Głos podczas sesji inauguracyjnej zabrał Jerzy Buzek – przewodniczący Rady EEC, były prezes Rady Ministrów oraz były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Sesja inauguracyjna XVIII edycji EEC „Europa w świecie” Jerzy Buzek: Epoka porządku opartego na regułach się skończyła

W swoim wystąpieniu otwierającym kongres Jerzy Buzek wskazał na kluczowe wyzwania stojące przed Europą w obliczu dynamicznych zmian geopolitycznych i gospodarczych. Przewodniczący Rady EEC wyznaczył tym samym główne kierunki dyskusji na najbliższe dni.

– Są z nami przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, liczni goście z zagranicy. Zawsze jestem szczególnie wzruszony, kiedy mam powiedzieć parę słów w tym miejscu, w którym się znajdujemy. W tej wspaniałej sali odbyło się pierwsze spotkanie Lecha Wałęsy ze Śląskiem w 1980 r.. Kiedy przyjrzymy się temu, co dokonało się w naszym kraju w ciągu tych kilkudziesięciu lat, to możemy być dumni. Ale w pewnym sensie nasz świat się skończył – mówił Jerzy Buzek. – Brzmi to groźnie, ale musimy z tego wyciągnąć wnioski. (...) Musimy się nauczyć żyć w świecie zupełnie innym. Koniec niezwykłej dywidendy pokoju. Patrząc na świat ze strony Europy, Europa wygląda nieźle. Kiedy jednak spoglądamy na mapę tak, jak spoglądają na nią mieszkańcy nad Pacyfikiem, widać, że bardzo trudno rozpoznać europejskie kraje. My kształt naszego kraju znamy od dawna i nie mylimy się w tym, jak pokazujemy Polskę. Ale dla świata jest to bardzo odległa perspektywa – dodał były premier.

Jak zaznaczył przewodniczący Rady EEC, „epoka porządku opartego na regułach została zastąpiona epoką zarządzanego chaosu”. – Świat zmienia się niemal codziennie – podkreślił.

18 lat temu – gdy rodziła się idea Kongresu – przyświecała nam wizja niezależnej, otwartej debaty o Europie, gospodarce, o mądrym rozwoju. Tę formułę realizujemy konsekwentnie do dziś. Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP i inicjator oraz organizator Kongresu

– Kiedyś profesor Zbigniew Brzeziński w rozmowie ze mną powiedział: „każde rozpatrywanie sytuacji międzynarodowej powinniśmy rozpoczynać od oglądania mapy”. Jednocześnie Jean-Claude Juncker – długoletni premier Luksemburga i przewodniczący KE – powiedział jasno: „wszystkie kraje UE są małe, choć nie wszystkie już o tym wiedzą”. Z tego wyciągamy wnioski – powiedział Buzek. – Tylko udział w UE staje się naszą siłą i daje nam możliwości sprawcze. Implikacja dla Europy jest jednak spora, bo jesteśmy jednym z ostatnich aktorów na scenie międzynarodowej wciąż działających tak, jakby istniała stara, monogamiczna struktura sojuszy. To właśnie tu – na Europejskim Kongresie Gospodarczym – przestawialiśmy nowe propozycje. Przestawialiśmy je w multilateralny sposób, z pytania „czy” na „jak”. Ten sposób kształtuje decyzje Brukseli zamiast tylko na nie reagować – dodał.

– Bezpieczeństwo energetyczne i fundusz sprawiedliwej transformacji, partnerstwo wschodnie i pomoc Ukrainie, to były hasła tych kongresów gospodarczych w Katowicach, które mieliśmy w przeszłości – zauważył były premier. – Polska łączy silną pozycję w UE – ze względu na wykorzystanie funduszy, praworządność – z aktywnym przywództwem w konkretnych obszarach. Właśnie w bezpieczeństwie i energetyce jesteśmy siłą wiodącą – podkreślił. – Umiejętność budowania szerokiej koalicji, bezpieczny Bałtyk, to także polski pomysł, który dzisiaj stopniowo – krok po kroku – jest realizowany. Oznacza to budowanie tego, w co deklaratywnie wierzymy, zamiast czekać na przywrócenie starego porządku, który raczej nie wróci. Podstawą powinno być budowanie siły każdego kraju, każdego członka UE w porozumieniu i wspólnocie. Jesteśmy niewątpliwie liderem w tego rodzaju podejściu. Mówię to odważnie, bo nie jestem już aktywnym politykiem i dzisiaj inni świetnie wykonują tę rolę – dodał Jerzy Buzek.

Czytaj więcej Europejski Kongres Gospodarczy Bezpieczeństwo i energetyczny miks jutra Transformacja energetyki w kontekście globalnych konfliktów nabiera nowego znaczenia. Ma ona prowadzić do zmniejszenia emisji i pobudzenia gospodar...

Jerzy Buzek na Europejskim Kongresie Gospodarczym: Cztery najważniejsze sprawy ukształtowały nasze myślenie o Europie i świecie

Jak podkreślił Jerzy Buzek w Katowicach, „Polska ma swój świetny czas”. – Ma też realną sprawczość w zakresie budowania szerokich, nowych porozumień. Być może po raz pierwszy w historii – a przynajmniej od ostatnich 200 czy 300 lat – jesteśmy tylko na trasie obcych wojsk, ale wyznaczamy też sami nowe trendy. To wielkie połączenie naszej części Europy – od Skandynawii aż po Bałkany. Sojusz z Ukrainą, Rumunia, Grupa Wyszehradzka, która po odrodzeniu się na Węgrzech może dawać zupełnie nowe rezultaty, jeśli chodzi o współpracę w UE. To wszystko jest ważne – podkreślił przewodniczący Rady EEC.

Kongres skutecznie wzmacnia przekaz płynący ze środowiska gospodarczego. To siła dialogu, którego tak potrzebujemy w czasie nieustannych zmian i narastającego ryzyka. Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP i inicjator oraz organizator Kongresu

Zdaniem Buzka, cztery najważniejsze sprawy ukształtowały nasze myślenie o Europie i świecie. – Wojna w Ukrainie obudziła nas z letargu. Sytuacja polityczna w USA przypomniała nam, że sto lat temu – przed pierwszą wojną światową – Amerykanie nie współpracowali z Europą. W XX wiek wchodziliśmy jako potęga światowa – my, Europejczycy. Wojna w Iranie nauczyła nas zaś, że każde zakłócenie porządku międzynarodowego odbija się na nas. A powrót Węgier pokazuje, że damy sobie z tym radę – powiedział były prezes Rady Ministrów.

– Musimy budować od nowa – musimy stanąć na własnych nogach. Musimy działać tak, żeby nie rozstając się z Ameryką – bo byłoby to zbyt ryzykowne – wybić się na samodzielność. Dlatego „odporność” to najważniejsze hasło na następne lata. Siła dialogu i multilateralnych porozumień da nam możliwość działania w tym zakresie. Musimy zacząć od naszego kongresu, jak wiele razy zaczynaliśmy. Dziękuję i powodzenia – podsumował w swoim wystąpieniu Jerzy Buzek.

Czym jest Europejski Kongres Gospodarczy (EEC)? To już 18. edycja wydarzenia

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) od 18 lat pozostaje forum, na którym rodzą się idee i inicjatywy wpływające na kierunki rozwoju gospodarki w Polsce i Europie.

Każda edycja kongresu to trzy dni debat, spotkań i rozmów o najważniejszych wyzwaniach współczesności – o tym, jak budować konkurencyjną, bezpieczną i zrównoważoną gospodarkę.

Tegoroczne EEC 2026 jest kontynuacją dialogu między przedsiębiorcami, liderami sektora publicznego i naukowego oraz młodym pokoleniem liderów, dla których przyszłość gospodarki oznacza również odpowiedzialność społeczną, transformację energetyczną i cyfrową, a także nowe podejście do zrównoważonego rozwoju.

W pojedynkę nie umiemy dojrzeć przyszłego porządku. Wspólnie możemy mierzyć się z tymi wyzwaniami. Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP i inicjator oraz organizator Kongresu

Europejski Kongres Gospodarczy to 1300 prelegentów, 13 500 uczestników stacjonarnych, ponad 200 debat, tysiące rozmów oraz spotkania, które łączą wizję z praktyką. Dyskusje koncentrują się wokół kluczowych wyzwań współczesnej gospodarki, w tym budowania konkurencyjności, zapewnienia bezpieczeństwa, transformacji energetycznej i cyfrowej oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca portali internetowych i organizator wiodących kongresów branżowych w Polsce.

