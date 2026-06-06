Jak napisał po spotkaniu Kosiniak-Kamysz na platformie X, „Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami. Ale w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość” – dodał.

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Z Budanowem spotkał się też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. „Na prośbę strony ukraińskiej odbyłem dziś spotkanie z Kyryłem Budanowem, szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy, podczas którego rozmawialiśmy o konsekwencjach nadania Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” imienia „Bohaterów UPA” – napisał na X.

Spotkania Kyryła Budanowa w sprawie decyzji Wołodymyra Zełenskiego

To kolejna wizyta Budanowa w Warszawie w tej sprawie – w piątek odbyło się spotkanie ukraińskiego polityka z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji – zrelacjonował rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Z Budanowem spotkał się też szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Rozmowa – jak przekazano – „dotyczyła relacji dwustronnych, w tym problemów historycznych wynikających z ostatnich decyzji strony ukraińskiej”.

Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA”

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak wskazał, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.

Jak wyjaśniał w RMF FM Mirosław Skórka, szef Związku Ukraińców w Polsce, prezydent Ukrainy „mógł nie dostrzec, jak jego decyzja ws. »bohaterów UPA« zostanie w Polsce przyjęta”.

Pytany o skutki ewentualnej decyzji o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, szef Związku Ukraińców w Polsce odrzekł, że skutkiem będzie to, że prezydent Ukrainy już nigdy nie przyjedzie do Polski. – To będzie oznaczało, że na poziomie najwyższych przedstawicieli państwa, relacje zostaną ucięte w sytuacji, w której Ukraina jest ważnym elementem bezpieczeństwa Polski, a obu stronom zależy na rozwoju współpracy gospodarczej. – Między innymi dlatego, że Polska bardzo dużo korzysta z tej współpracy – zaznaczył.